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Адриано Челентано исполняется 80 лет

Адриано Челентано исполняется 80 лет
Популярному итальянскому исполнителю и замечательному актёру Адриано Челентано исполняется 80 лет. На сцене и в кино он уже более 60 лет!
Впрочем, говорить о популярности Челентано можно, в основном на его родине и в России (или, в лучшем случае, на пост-советском пространстве). На Западе его знают лишь единицы, передает euronews.com.



Челентано очаровал зрителей в СССР ещё в 1970-е годы. У него всегда был огромный фан-клуб, особенно, среди женской части аудитории. Из СССР актёр получал множество писем, но ответить не мог, ведь все они были написаны по-русски...
Как выяснилось в ходе его гастролей ещё в СССР в середине 80-х, Адриано тоже всегда испытывал любовь к русским, что он как-то раз постарался объяснить со сцены. Несмотря на свою популярность у зрителя в 70-е годы, в Советский Союз он попал уже в перестроечное время, дав пару концертов при полном аншлаге в 1987 в Москве. Основной причиной столь позднего приезда на Восток стала, как выяснилось, его неприязнь к авиаперелётам.



Челентано продолжает весьма активный для своего возраста образ жизни, записывает новые песни, в последние годы сотрудничая с певицей Миной Мадзини. Всего на его счету более 40 студийных альбомов. Прославили его и многочисленные фильмы, такие как "Блеф" (1976) и "Бонго-бонго" (1982).

Адриано Челентано исполняется 80 лет

Адриано Челентано никогда не покидала харизма мачо и плейбоя, хотя поначалу он и сам удивлялся, что женщинам нравится его внешность. А потом, как говорит Адриано, он свыкся с этой репутацией. Хотя, вероятно, актёр всё же лукавит: на экране его всегда сопровождали первые красавицы европейского кино. А в жизни - замечательная актриса и любовь всей его жизни Клаудия Мори.



  • Сегодня, 12:07
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