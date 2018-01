play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 В президентской гонке вперед вырвались Жириновский и Собчак Категория: Новости дня



Лидер ЛДПР опередил соперников по прохождению регистрационных процедур, а "кандидат против всех" - по наполнению избирательного фонда

Ряды кандидатов в президенты становятся все реже. Верховный суд повторно отказал Навальному в жалобе на решение ЦИК об отказе в регистрации группы избирателей: аппеляционная коллегия ВС оставила прежний вердикт неизменным. На сегодня "фильтр предварительной очистки" прошли 16 претендентов на высший государственный пост. Лидирует в гонке Владимир Жириновский - первый и пока единственный "полноценный" кандидат на президентский пост. Но избирательный фонд быстрее всего наполняется у Ксении Собчак.

Всего на старт президентской гонки вышли, выражаясь шершавым бюрократическим языком, 64 "субъекта выдвижения" - 21 посланец политических партий и 43 самовыдвиженца. Число последних больше увеличиваться не будет: 1 января истек срок подачи уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку кандидата, документы на регистрацию группы должны быть поданы не позднее 7-го. У кандидатов от партий время теоретически еще остается: дедлайн здесь - 12 января. Но и полку "партийцев" вряд ли уже существенно прибудет. И в любом случае "новобранцы" не возместят потери в кандидатском воинстве, растущие с каждым новым заседанием ЦИК.



На сегодняшний день, как уже было сказано, процедуру регистрации полностью прошел один-единственный кандидат - Владимир Жириновский. Легкость, с которой лидер ЛДПР вырвался вперед, объясняется привилегиями, имеющимися согласно закону о выборах главы государства у парламентских партий: они избавлены от необходимости сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата. Вот-вот компанию Владимиру Вольфовичу составит еще один участник, выступающий за парламентскую партию: выдвиженец КПРФ Павел Грудинин.



На дистанции остаются также 12 кандидатов от непарламентских политических организаций. А именно: вышеупомянутая Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Максим Сурайкин "Коммунистическая партия Коммунисты России", Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Екатерина Гордон ("Партия "Добрых дел"), Наталья Лисицына ("Российский Объединенный Трудовой Фронт"), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/", Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Антон Баков ("Монархическая партия"), Михаил Козлов "Партия социальной защиты".

До регистрации им, правда, еще очень далеко: кандидаты от непарламентских партий должны собирать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи автографов. Но первый этап конкурсного отбора они успешно прошли. ЦИК: а) зарегистрировал уполномоченных представителей партии, выдвинувшей кандидата; б) зарегистрировал уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам; в) разрешил открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

Круг допущенных до сбора подписей самовыдвиженцев - им предстоит представить в ЦИК не менее 300 тысяч автографов - намного уже. Предварительный отбор - зарегистрирована группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвижения кандидата, зарегистрированы уполномоченные представители указанной группы и уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, разрешено открыть счет для формирования избирательного фонда - прошли пока лишь нынешний глава государства Владимир Путин и депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов.



10 претендентов на президентское кресло были сняты с дистанции решениями ЦИК: Алексей Навальный (самовыдвиженец), Сергей Полонский (самовыдвиженец), Олег Лурье (самовыдвиженец), Лаки Ли (самовыдвиженец), Айна Гамзатова (самовыдвиженка), Татьяна Воловик (самовыдвиженка), Андрей Яцун (самовыдвиженец), Александр Чухлебов (самовыдвиженец), Юрий Сидоров ("Партия Малого Бизнеса России"), Елена Семерикова (партия "Женский диалог").



Наиболее распространенная мотивировка отказа в регистрации группы избирателей либо партийных уполномоченных - "несоблюдение требований закона и отсутствие необходимых документов". В двух случаях - Алексей Навальный и Олег Лурье - потенциальным кандидатам было отказано в праве продолжить кампанию по причине отсутствия у них пассивного избирательного права: непогашенная судимость.

Ну а история несостоявшегося самовыдвиженца Александра Чухлебова (лидер общественного движения "Возрождение") и вовсе удивительна. ЦИК вначале зарегистрировала чухлебовскую группу избирателей, но затем обратилась в Верховный Суд с исковым требованием об отмене собственного же постановления - "в связи с установлением факта наличия у кандидата на должность Президента Российской Федерации Александра Юрьевича Чухлебова вида на жительство на территории иностранного государства". Верховный суд, естественно, удовлетворил иск.

Еще один более-менее успешно прошедший первый отборочный тур кандидат - выдвиженец Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов - сам сошел с дистанции. После регистрации уполномоченных партии Сираждин Рамазанов проинформировал ЦИК об отказе от участия в выборах. Центризбиркомовский сайт дословно воспроизводит горькие слова кандидата: "Социал-демократическая партия России приняла тяжелое решение. Мы не готовы к столь серьезным выборам, и правление партии приняло решение отказаться от выборов".

Кое-то, как, например, Борис Якеменко, один из идеологов молодежных движений "Наши" и "Идущие вместе", заявил об отказе от участия в гонке, не дожидаясь бюрократических процедур. Кто-то находится в процессе "фильтрации". Судьба еще около трех десятков номинальных участников гонки пока не ясна. Эти "без вести пропавшие" не значатся пока ни в каких списках - ни участников, ни "отказников", ни отказавшихся.



Ну а у остающихся в игре (за исключением, пожалуй, Владимира Путина, представляющего собой понятное исключение из правил) задача №1 на текущий момент - наполнить избирательный фонд. От ее решения зависит и сбор подписей, и масштабы и качество агитационной кампании. Пока что, что касается финансовой составляющей президентской гонки, лидирует Ксения Собчак. По данным ЦИК, ею собрано 19 миллионов 440 тысяч рублей, из которых израсходовано 3 миллиона 710 тысяч, в том числе 3 миллиона 650 тысяч по статье "финансовое обеспечение сбора подписей". На втором месте - Борис Титов: собрано 10 миллионов 700 тысяч рублей, потрачено 1 миллион 994 тысячи (1 миллион 845 тысяч - на сбор подписей). Ну а на избирательном счету Владимира Жириновского пока всего 1 рубль 20 копеек. Сегодня, 11:29

