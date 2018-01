play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Ольгу Круглову встретили аплодисментами в суде Категория: Интересное видео



Как сообщает на своей странице в социальной сети ФБ Александр Самоний, 9 января в Тираспольском городском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу против пенсионерки Ольги Кругловой. Два месяца назад 64-летняя пенсионерка из Тирасполя, перенесшая два инсульта, решением суда была лишена свободы сроком на два года.









"Поддержать Ольгу Борисовну в суде собрались множество граждан, которые понимают, что Ольгу Круглову судят за принципы и взгляды. В здании суда люди встретили ее бурными аплодисментами, словами сочувствия и сопереживания. Ольга Борисовна как всегда держалась бодро и уверенно, несмотря на унизительное для пожилой женщины конвоирование закованной в наручники.

К слову сказать, власть настолько боится Круглову, что на каждое новое заседание суда ее сопровождают все больше конвоиров. Даже убийцы и насильники не удостаиваются такой «чести» - пожилую женщину привели в суд уже пять сотрудников конвойной службы. Кроме того, в зале судебных заседаний, не пройдя на общих основаниях процедуру регистрации, присутствовали трое мужчин тщательно скрывавших свои лица от фотокамер. Так что есть все основания полагать, что правильным ходом «ни разу не политического» уголовного дела пенсионерки Кругловой интересуются и в спецорганах республики. Этим таинственным «любопытствующим» нашлось место в зале суда еще до общей процедуры регистрации посетителей.

Неравнодушных людей пришедших поддержать Ольгу Круглову было настолько много, что зал заседаний, в котором шел процесс, мог вместить лишь небольшую их часть. Тех же, кто готов был присутствовать на суде стоя, судья бесцеремонно выдворила из помещения. Хотя формально заседание носило открытый характер действующее законодательство было еще раз нарушено, когда на справедливое требование собравшихся предоставить другое помещение, куда могли бы попасть все желающие, суд ответил отказом.

Аналогичным образом суд запретил ведение видео и фото съемки формально открытого заседания.







«Странное» поведение суда прослеживалось и в ходе рассмотрения дела по существу. В частности, в ходе допроса потерпевшей Василакий, ей дозволялось рассуждать на массу отвлеченных тем, начиная от обсуждения лидера приднестровских коммунистов Олега Хоржана, и заканчивая сплетнями рыночных торговок об Ольге Кругловой. Однако все попытки адвоката и самой Ольги Борисовны уточнить эту информацию у Василакий, неизменно следовал вердикт суда: «Вопрос снимается, как не имеющий отношения к делу!».

Дошло до вранья и откровенной грязи: Василакий в ходе допроса оскорбила Ольгу Круглову заявив, что по ее сведениям «даже родная сестра стыдится своей родственницы отказалась от нее».

Абсурдность данной ситуации заключается в том, что сестра Ольги Борисовны живет в Тирасполе, носит передачи репрессированной сестре и даже присутствовала в этот день в зале суда. Вопросы на этот счет разбивались о холодное «это отношения к делу не имеет», а посетители «должны сидеть молча». Даже за усмешку судья не постеснялась удалить из зала одну из присутствовавших.



Что касается поводов для улыбок, то их Василакий генерировала с присущей ей легкостью. Достаточно сказать, что она притащила в суд ворох результатов анализов, включая УЗИ щитовидной железы и молочных желез, потребовав приобщить их к делу. Судья как ни в чем не бывало приобщила их к делу, несмотря на возражения адвоката подсудимой.







На протяжении всего допроса Василакий нагромождала одну ложь на другую, не единожды была поймана на противоречиях, и даже судья в конце концов была вынуждена указать ей на нестыковки с ее же показаниями на стадии предварительного следствия. Василакий же объяснила свою откровенно слабую и противоречивую аргументацию тем, что «ее мозг природой запрограммирован запоминать только хорошее, а все плохое она старается забыть».







На этом в судебном процессе был объявлен перерыв до 24 января. Конвоиры выпустили подсудимую из клетки, вновь заковав 64-летнюю пенсионерку в наручники. Присутствовавшие проводили Ольгу Круглову аплодисментами, пообещав продолжить борьбу за ее свободу".

