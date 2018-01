play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Держи кошелек на пуговке Категория: Новости дня



Ну вот – новогодние салаты доели, по сусекам поскребли, по амбарам помели, а до зар­платы или пенсии кому ещё неделю жить, а кому – и целых две. Что делать – непонятно. Это вам не советское время, когда у любого соседа можно было перехватить трёшку до получки. Сейчас и трёшкой не обойдёшься, и соседа на площадке не найдёшь – все на заработках. Если же найдёшь, то с такими же пустыми карманами, как у тебя. А тут ещё как обычно с Нового года цены и тарифы подскочили. На что именно? Давайте разбираться.





«Зелёный рынок» в Тирасполе представляет собой обычную для Приднестровья барахолку. На ней можно купить практически всё: новые и бывшие в употреблении обувь, одежду, предметы быта. И власти, понимая, видимо, что народу без этой «торговли» просто не выжить, пока не трогают эти точки «частного бизнеса». Фото: Илья Варламов / varlamov.ru

ИТАК, первый неприятный сюрприз, с которым столкнулись жители некоторых приднестровских городов утром 1 января – удорожание проезда на общественном транспорте. Теперь одна поездка по городу обойдётся не 3 рубля, а 3 с полтиной.



Поднялась цена и на междугородние перевозки. Например, раньше, чтобы добраться из Рыбницы в Тирасполь, надо было заплатить около 60 рублей. А если вы ехали транспортом рыбницкого перевозчика «АК-2831», то цена на проезд была вдвое дешевле – около 30 рублей.

Теперь же никаких ценовых расхождений не будет. Власти решили установить единые тарифы на транспортные услуги по всей территории республики из расчёта 56 копеек за пассажиро-километр. Плюс 25 процентов от стоимости билета за провоз багажа и единый станционный сбор в размере 60 копеек.

Так что теперь поездка к бабушкам, дедушкам, прочим родственникам или друзьям стала дорогим удовольствием, доступным не каждому. Например, семье из четырёх человек, чтобы навестить родных, живущих в Тирасполе, придётся выложить 560 рублей. А это, между прочим, почти половина минимальной зарплаты бюджетника. Зато тем, чьи родственники живут в Кишинёве, повезло – тарифы на проезд в этом направлении не изменились.



Не изменились также и тарифы на коммунальные услуги. По крайней мере, для физических лиц. То есть для нас с вами. А вот для крупных предприятий стоимость газа, электроэнергии, воды и отопления поднимется. Впрочем, многие из них пользуются поддержкой государства в виде льготных тарифов на энергоносители, так что если они и пострадают, то не слишком сильно.



Поднялась также цена на баллонный газ. Это, между прочим, ещё больше ущемит тех пенсионеров, которые не могут пользоваться льготами на газ из-за того, что у них нет денег, чтобы газифицировать свои дома. То есть бедные станут ещё беднее.



Так что пора бы уж власти подумать об изменении подхода к государственной поддержке пенсионеров и других социально незащищённых категорий населения. Потому что у каждого из них разные доходы. А вот льготы предоставляются всем одинаковые либо не все могут ими воспользоваться по разным причинам. Вот и получается, что в Приднестровье теперь даже между пенсионерами возникает социальное неравенство: одним – всё, другим – ничего. Остались прежними и предельные тарифы на медицинские услуги. Но стоит учитывать, что в прошлом году в некоторых медучреждениях руководство держало цены на уровне ниже предельного. Поэтому в нынешнем году они в отдельных случаях могут стать выше. Но останутся в разумных пределах.



Что касается услуг муниципальных учреждений, то непосредственно в Рыбнице и Рыбницком районе их стоимость где-то снизилась, где-то повысилась, а где-то осталась на прежнем уровне. Например, поплавать в бассейне, сходить в баню и поиграть с друзьями в футбол на городском стадионе можно по той же цене, что и в прошлом году. А вот торжественная регистрация брака обойдётся немного дешевле. Зато столь же торжественная регистрация новорождённого, справка о вступлении в брак впервые, билет в картинную галерею или на дискотеку в сельском Доме культуры, а также содержание родственника в доме престарелых обойдётся дороже.



В общем, как ни крути, а ценовые плюсы и минусы всё равно в сумме дают жирный минус в кошельке. И застёгивай его хоть на пуговку, хоть на молнию, денег в нём не прибавится. По крайней мере до тех пор, пока наши зарплаты и пенсии не будут дотягивать до прожиточного минимума.



