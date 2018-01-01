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Олег Хоржан потребовал обеспечить объективность и гласность суда над Ольгой Кругловой

Олег Хоржан потребовал обеспечить объективность и гласность суда над Ольгой Кругловой

10 января депутат Верховного Совета ПМР Олег Хоржан обратился с открытым письмом к Президенту ПМР В.Н. Красносельскому, Председателю Верховного суда ПМР В.С. Рымарю и Прокурору ПМР А.А. Гурецкому с требованием обеспечения объективности и гласности суда над 64-летней пенсионеркой Ольгой Кругловой.
Поводом к нему послужил тот факт, что накануне, во время рассмотрения в суде дела Кругловой, был бесцеремонно попран закон, гарантирующий гласность судебного разбирательства. Многих людей, желавших присутствовать на формально открытом заседании суда, просто не пустили в зал под предлогом отсутствия сидячих мест. Из помещения выдворили даже тех, кто готов был присутствовать на процессе стоя.
В этой связи Олег Хоржан потребовал от должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение верховенства закона в Приднестровской Молдавской Республике, впредь не допускать нарушения прав подсудимой, а также тех граждан, которые желают присутствовать в ходе суда над Ольгой Кругловой.

Олег Хоржан потребовал обеспечить объективность и гласность суда над Ольгой Кругловой

Олег Хоржан потребовал обеспечить объективность и гласность суда над Ольгой Кругловой
  • Вчера, 20:08
  • DTV
  • Просмотров: 38
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