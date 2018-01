play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Олег Хоржан потребовал обеспечить объективность и гласность суда над Ольгой Кругловой Категория: Новости дня



10 января депутат Верховного Совета ПМР Олег Хоржан обратился с открытым письмом к Президенту ПМР В.Н. Красносельскому, Председателю Верховного суда ПМР В.С. Рымарю и Прокурору ПМР А.А. Гурецкому с требованием обеспечения объективности и гласности суда над 64-летней пенсионеркой Ольгой Кругловой.

Поводом к нему послужил тот факт, что накануне, во время рассмотрения в суде дела Кругловой, был бесцеремонно попран закон, гарантирующий гласность судебного разбирательства. Многих людей, желавших присутствовать на формально открытом заседании суда, просто не пустили в зал под предлогом отсутствия сидячих мест. Из помещения выдворили даже тех, кто готов был присутствовать на процессе стоя.

Вчера, 20:08

