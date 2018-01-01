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Второй акт. Занавес поднимается?
Очевидно у нашей власти стало привычкой радовать приднестровцев "новогодними" подарками. Вот и 12 января, в преддверии "старого" нового года все смогли по достоинству оценить новые подарки: Коммерческий курс валют вырос, и приднестровский рубль идет уже один в один с молдавским леем.
К огромной радости водителей резко поднялись цены на топливо. Теперь литр бензина А95 стоит 15,5 рубля, а литр евросолярки - 14,4 рубля.
Хоть в Молдове бензин дороже, но солярочка дешевле:
Особо догадливые жители Приднестровья считают, что в ближайшее время подпрыгнут цены на рынках и не только на них. Как только падут тарифы на коммунальные услуги, можно будет сказать, что республика переживает самый сложный период жизни. Серьезная инфляция не за горами.
В этих условиях все ждут комментариев властей. Пока - тишина. Как говорят в театре, взята значимая пауза.
С наступающим, друзья!
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