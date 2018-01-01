Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

Продукты в Приднестровье: вверх к новым ценам!

Продукты в Приднестровье: вверх к новым ценам!

Как сообщает12 января ИА "Новости Приднестровья", после новогодних праздников на центральном рынке столицы подорожали привозные овощи и фрукты. Значительное повышение цен затронуло помидоры, огурцы, сладкий перец, а также цитрусовые.
Так, по сравнению с предыдущими неделями, на 10-15 рублей выросли в своей стоимости огурцы, в среднем на 5 рублей - помидоры и чеснок, на несколько рублей - кабачки.
Цена на привозной сладкий перец увеличилась на 8 рублей, и теперь его стоимость составляет 48 рублей. Примечательно то, что перец местного производителя можно приобрести за 25 рублей.
Цитрусовые в виде апельсинов подорожали на 7 рублей. В среднем на 5 рублей увеличились расценки на бананы, киви и гранат. Мясистая сладкая ягода оранжевого цвета, именуемая хурмой, стала стоить примерно на 10 рублей дороже.
Зафиксировано было и понижение цен на отдельные виды продовольственной продукции. К примеру, подешевели брынза козья и коровья. На сегодняшний день их можно приобрести на 5 рублей дешевле, чем в предыдущие недели.
Также на 4 рубля упали цены на вешенки, на 2 рубля подешевели лимоны и гранат.
Свою ценовую политику сохранили мясные изделия, рыба солёная, лук, картофель, масло подсолнечное, а также яблоки и грейпфрут.
Практически все бакалейные товары остались на прежних позициях, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля.

В тоже время некоторые специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущим периодом времени произошел значительный рост цен и приводят свои расчеты:

Продукты в Приднестровье: вверх к новым ценам!
  • Сегодня, 08:04
  • DTV
  • Просмотров: 1
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Второй акт. Занавес поднимается?
  • Бендерский калейдоскоп
  • А в остальном, прекрасная маркиза....
  • Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
  • Новогодний серпантин)))
  • Не надо печалиться, вся жесть впереди!
  • Уж полночь близится, а Германа все нет...
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно за ...

    • Moldova+

  • Спасая одну жизнь - спасаем целый мир! В Приднестровье действует общественная организация по защите прав пациентов.
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно заберу свою маму.....
  • Школа диабета для детей. Учимся правильно жить и управлять
  • В капкане ревности
  • Откровенный разговор с агрессором
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Второй акт. Занавес поднимается?
  • Бендерский калейдоскоп
  • А в остальном, прекрасная маркиза....
  • Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
  • Новогодний серпантин)))
  • Не надо печалиться, вся жесть впереди!
  • Уж полночь близится, а Германа все нет...
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно за ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх