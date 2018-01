play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Продукты в Приднестровье: вверх к новым ценам! Категория: Новости дня



Как сообщает12 января ИА "Новости Приднестровья", после новогодних праздников на центральном рынке столицы подорожали привозные овощи и фрукты. Значительное повышение цен затронуло помидоры, огурцы, сладкий перец, а также цитрусовые.

Так, по сравнению с предыдущими неделями, на 10-15 рублей выросли в своей стоимости огурцы, в среднем на 5 рублей - помидоры и чеснок, на несколько рублей - кабачки.

Цена на привозной сладкий перец увеличилась на 8 рублей, и теперь его стоимость составляет 48 рублей. Примечательно то, что перец местного производителя можно приобрести за 25 рублей.

Цитрусовые в виде апельсинов подорожали на 7 рублей. В среднем на 5 рублей увеличились расценки на бананы, киви и гранат. Мясистая сладкая ягода оранжевого цвета, именуемая хурмой, стала стоить примерно на 10 рублей дороже.

Зафиксировано было и понижение цен на отдельные виды продовольственной продукции. К примеру, подешевели брынза козья и коровья. На сегодняшний день их можно приобрести на 5 рублей дешевле, чем в предыдущие недели.

Также на 4 рубля упали цены на вешенки, на 2 рубля подешевели лимоны и гранат.

Свою ценовую политику сохранили мясные изделия, рыба солёная, лук, картофель, масло подсолнечное, а также яблоки и грейпфрут.

Практически все бакалейные товары остались на прежних позициях, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля.



В тоже время некоторые специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущим периодом времени произошел значительный рост цен и приводят свои расчеты:





