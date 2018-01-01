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Продукты в Приднестровье: вверх к новым ценам!
Как сообщает12 января ИА "Новости Приднестровья", после новогодних праздников на центральном рынке столицы подорожали привозные овощи и фрукты. Значительное повышение цен затронуло помидоры, огурцы, сладкий перец, а также цитрусовые.
Так, по сравнению с предыдущими неделями, на 10-15 рублей выросли в своей стоимости огурцы, в среднем на 5 рублей - помидоры и чеснок, на несколько рублей - кабачки.
Цена на привозной сладкий перец увеличилась на 8 рублей, и теперь его стоимость составляет 48 рублей. Примечательно то, что перец местного производителя можно приобрести за 25 рублей.
Цитрусовые в виде апельсинов подорожали на 7 рублей. В среднем на 5 рублей увеличились расценки на бананы, киви и гранат. Мясистая сладкая ягода оранжевого цвета, именуемая хурмой, стала стоить примерно на 10 рублей дороже.
Зафиксировано было и понижение цен на отдельные виды продовольственной продукции. К примеру, подешевели брынза козья и коровья. На сегодняшний день их можно приобрести на 5 рублей дешевле, чем в предыдущие недели.
Также на 4 рубля упали цены на вешенки, на 2 рубля подешевели лимоны и гранат.
Свою ценовую политику сохранили мясные изделия, рыба солёная, лук, картофель, масло подсолнечное, а также яблоки и грейпфрут.
Практически все бакалейные товары остались на прежних позициях, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля.
В тоже время некоторые специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущим периодом времени произошел значительный рост цен и приводят свои расчеты:
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