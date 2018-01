play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 В Контакте: "Россия — мировой лидер: 10 доказательств Категория: Новости дня







"Россия — мировой лидер: 10 доказательств.

Дня не проходит, чтобы я не прочитал где-нибудь в интернете, что в России всё плохо. Мы гниём. Мы отстали навсегда. Мы сырьевой придаток. Мы скоро съедим последние тапки Медведева и пойдем на поклон к нормальным странам. Знаете, что? Надоело видеть эту чушь. Да, недостатков много, и я сам о них постоянно напоминаю. Но это бесконечное нытьё просто бесит. Иногда кажется, что посели нытиков в рай, в Калифорнию или на Рублевку — все равно будут гундеть. Потому что не видят. Не хотят и не способны видеть общей картины.

Вы жалуетесь на отсталость? Я тут собрал для вас неплохую коллекцию. По пунктам. И по каждому из этих пунктов Россия входит, как минимум, в пятёрку мировых лидеров. Учитывая, что в мире более двухсот стран, неплохие показатели. Причем во многом Россия впервые в топе — у СССР такого и близко не было. Спойлер: здесь не будет производства сырья и прочих углеводородов. Только крутые и модные отрасли. Погнали.



1. Наш любимый интернет, с помощью которого вы это читаете. В России самый дешёвый проводной интернет среди 50-ти крупнейших по объёму ВВП стран.

У нас шестое место в мире по числу пользователей и третье — по объему трафика.



2. Кто сидит со смартфона сейчас? Возрадуйтесь. У России пятое место в мире по числу аппаратов (полторы штуки на каждого жителя, включая стариков и младенцев).

Мобильная связь в России одна из самых качественных и дешёвых в мире. За три года до мирового внедрения именно у нас протестировано пятое поколение 5G: в этом году в России его начнут широко распространять — впервые в мире.



3. Компьютер в розетку включен? Телефон на зарядке? Электричество не кончится, не переживайте. Россия — третье место по производству электричества, после США И КНР, при том, что у нас гораздо меньше население.



4. В отличие от некоторых чересчур боязливых стран, мы продолжаем прокачивать мирный атом. Четвертое место в мире по объемам строительства. Месяц назад, например, запустили четвертый энергоблок Ростовской АЭС. Большинство зарубежных заказов тоже наши — скажем, Иран или Индия.



5. Россия — лидер по нескольким направлениям цветной металлургии, пятая — по производству стали — и так далее.



6. Но самые интересные вещи у нас происходят в сельском хозяйстве, на которое интернет-пользователи редко обращают внимание.

Только одна цифра: Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы. И третья по объемам урожая: почти 60 миллионов тонн.

С 60-х годов мы завозили пшеницу из-за границы, чтобы не загнуться от голода. Зато тогда мы были великой державой. Как бы. А сейчас наша со всех сторон ругаемая держава походя уделала СССР и движется дальше.



7. Развитие транспорта. Звучит дико, пока вы не поездите по миру. Пятое место в мире по протяженности метро, и первое (первое, Карл!) по распространенности передового и экологически чистого транспорта. Я имею в виду троллейбусы, конечно. Второй по величине парк вертолетов — пусть будет бонусом. Хоть мы на вертолетах в булочную не ездим, все равно круто.



8. Каждый день твердят, что наша наука в заднице. Смотря, с какой стороны посмотреть. Например, вы знали, что абсолютно все сверхтяжелые химические элементы таблицы Меделеева за последние 20 лет синтезированы в России?

Наши географы открывают новые арктические острова и спускаются на дно океана на Северном полюсе, спелеологи устанавливают рекорд спуска в пещеры, палеоботаники оживляют доисторические вирусы и растения — и это только капля в море беспрецедентных открытий и достижений за последние 10 лет.



9. Почти 150 000 книг печатают в России сейчас каждый год. Это четвертое место в мире. За последнее время нам вбили в голову, что «самая читающая страна» — это миф. А это точно миф?



10. И ладно бы печатали один шлак. Русский язык, официально — четвертый в мире по количеству переводов с него. Это наша-то сложнейшая тарабарщина, на которой якобы толком ничего нормального не издают. Русский учат массово — и совсем не за то, что им разговаривал Ленин.

По комплексной оценке, русский язык — четвертый по степени влияния в мире. Русский также — второй по популярности язык в Сети, сразу после английского.



От себя добавлю: как же я буду счастлив в тот день, когда наша страна войдет хотя бы в пятерку по качеству и протяженности дорог! Как вырулишь на шоссе — и сразу ясно, как много нам еще нужно сделать.

Этот список — довольно бессистемный, я просто брал статистику, которая, как говорится, поближе лежала. Не верите? Проверяйте гуглом. Согласны? Присылайте другие факты, если знаете. Давайте дадим нытикам достойный ответ. Хотя их это, как мне кажется, всё равно не остановит".



Источник 5.01.18. Заметка от Александра Беленького."Россия — мировой лидер: 10 доказательств.Дня не проходит, чтобы я не прочитал где-нибудь в интернете, что в России всё плохо. Мы гниём. Мы отстали навсегда. Мы сырьевой придаток. Мы скоро съедим последние тапки Медведева и пойдем на поклон к нормальным странам. Знаете, что? Надоело видеть эту чушь. Да, недостатков много, и я сам о них постоянно напоминаю. Но это бесконечное нытьё просто бесит. Иногда кажется, что посели нытиков в рай, в Калифорнию или на Рублевку — все равно будут гундеть. Потому что не видят. Не хотят и не способны видеть общей картины.Вы жалуетесь на отсталость? Я тут собрал для вас неплохую коллекцию. По пунктам. И по каждому из этих пунктов Россия входит, как минимум, в пятёрку мировых лидеров. Учитывая, что в мире более двухсот стран, неплохие показатели. Причем во многом Россия впервые в топе — у СССР такого и близко не было. Спойлер: здесь не будет производства сырья и прочих углеводородов. Только крутые и модные отрасли. Погнали.1. Наш любимый интернет, с помощью которого вы это читаете. В России самый дешёвый проводной интернет среди 50-ти крупнейших по объёму ВВП стран.У нас шестое место в мире по числу пользователей и третье — по объему трафика.2. Кто сидит со смартфона сейчас? Возрадуйтесь. У России пятое место в мире по числу аппаратов (полторы штуки на каждого жителя, включая стариков и младенцев).Мобильная связь в России одна из самых качественных и дешёвых в мире. За три года до мирового внедрения именно у нас протестировано пятое поколение 5G: в этом году в России его начнут широко распространять — впервые в мире.3. Компьютер в розетку включен? Телефон на зарядке? Электричество не кончится, не переживайте. Россия — третье место по производству электричества, после США И КНР, при том, что у нас гораздо меньше население.4. В отличие от некоторых чересчур боязливых стран, мы продолжаем прокачивать мирный атом. Четвертое место в мире по объемам строительства. Месяц назад, например, запустили четвертый энергоблок Ростовской АЭС. Большинство зарубежных заказов тоже наши — скажем, Иран или Индия.5. Россия — лидер по нескольким направлениям цветной металлургии, пятая — по производству стали — и так далее.6. Но самые интересные вещи у нас происходят в сельском хозяйстве, на которое интернет-пользователи редко обращают внимание.Только одна цифра: Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы. И третья по объемам урожая: почти 60 миллионов тонн.С 60-х годов мы завозили пшеницу из-за границы, чтобы не загнуться от голода. Зато тогда мы были великой державой. Как бы. А сейчас наша со всех сторон ругаемая держава походя уделала СССР и движется дальше.7. Развитие транспорта. Звучит дико, пока вы не поездите по миру. Пятое место в мире по протяженности метро, и первое (первое, Карл!) по распространенности передового и экологически чистого транспорта. Я имею в виду троллейбусы, конечно. Второй по величине парк вертолетов — пусть будет бонусом. Хоть мы на вертолетах в булочную не ездим, все равно круто.8. Каждый день твердят, что наша наука в заднице. Смотря, с какой стороны посмотреть. Например, вы знали, что абсолютно все сверхтяжелые химические элементы таблицы Меделеева за последние 20 лет синтезированы в России?Наши географы открывают новые арктические острова и спускаются на дно океана на Северном полюсе, спелеологи устанавливают рекорд спуска в пещеры, палеоботаники оживляют доисторические вирусы и растения — и это только капля в море беспрецедентных открытий и достижений за последние 10 лет.9. Почти 150 000 книг печатают в России сейчас каждый год. Это четвертое место в мире. За последнее время нам вбили в голову, что «самая читающая страна» — это миф. А это точно миф?10. И ладно бы печатали один шлак. Русский язык, официально — четвертый в мире по количеству переводов с него. Это наша-то сложнейшая тарабарщина, на которой якобы толком ничего нормального не издают. Русский учат массово — и совсем не за то, что им разговаривал Ленин.По комплексной оценке, русский язык — четвертый по степени влияния в мире. Русский также — второй по популярности язык в Сети, сразу после английского.От себя добавлю: как же я буду счастлив в тот день, когда наша страна войдет хотя бы в пятерку по качеству и протяженности дорог! Как вырулишь на шоссе — и сразу ясно, как много нам еще нужно сделать.Этот список — довольно бессистемный, я просто брал статистику, которая, как говорится, поближе лежала. Не верите? Проверяйте гуглом. Согласны? Присылайте другие факты, если знаете. Давайте дадим нытикам достойный ответ. Хотя их это, как мне кажется, всё равно не остановит". Сегодня, 06:56

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.