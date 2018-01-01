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Резонансное дело: суд над Ириной Шкильнюк

Резонансное дело: суд над Ириной Шкильнюк

Как сообщает ‎Александр Самоний‎ в социальной сети, "15 января в Бендерском городском суде должно было пройти слушание по уголовному делу, обвиняемой по которому проходит близкая родственница топ-менеджера холдинга «Шериф» Ирина Шкильнюк, сбившая насмерть в сентябре минувшего года 15-летнюю воспитанницу парканской школы-интернат Акулину Шеларь.
Судебный процесс, равно как и послужившее поводом к нему нашумевшее ДТП, вызвал неподдельный интерес приднестровской общественности. Десятки людей откликнулись на сообщение в соцсетях и пришли в суд, чтобы иметь возможность присутствовать на процессе. В здании суда их встречали камеры «Первого приднестровского телеканала» и «ТСВ», пристально, а порой и бесцеремонно в упор снимавшие их лица.
К слову сказать, в суде выяснилось, что это уже не первое заседание по данному уголовному делу, что вызывает вопросы к телевизионщикам, которые не потрудились проинформировать своих зрителей о ходе предыдущих заседаний, а появились в суде только после того, как информация о рассмотрении резонансного дела просочилась в сеть.

Резонансное дело: суд над Ириной Шкильнюк

Что касается нынешнего заседания, то оно было коротким. Первое, что бросилось в глаза, это фактическое отсутствие в зале мест для посетителей. Похоже, что в огромном здании суда был выбран самый маленький зал, чтобы не допустить присутствия на процессе посторонних глаз. Люди были вынуждены толпиться в дверях помещения.
В суд не явились ни подсудимая, ни ее адвокат, письменно объяснив свое отсутствие болезнью и отпуском соответственно. Рассмотрение же вопроса о проведении заседания в их отсутствие обернулось весьма показательным эпизодом. На соответствующий вопрос судьи, мужчина, представлявший потерпевшую строну, откликнулся очевидно заранее заготовленной фразой: «дочку мою не вернешь, поэтому я не хочу никакой политики». Сценарий изгнания посетителей из зала суда стал слишком уж явным, и судье пришлось разъяснять потерпевшему, что до этого еще не дошли, а пока стоит вопрос о перенесении заседания в связи с неявкой подсудимой и ее адвоката. Мужчина без лишних вопросов с этим согласился, гособвинитель также не высказала претензий, после чего судья вынесла вердикт о перерыве в судебном заседании сразу на целый месяц.
Следующее слушание назначено на 9.00 утра 15 февраля 2018 года".

  • Вчера, 21:46
  • DTV
  • Просмотров: 97
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