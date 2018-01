play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Эксперты назвали имена 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет Категория: Интересное видео



Редакция популярного глянца Harper's Bazaar составила список "горячих" мужчин за последние 60 лет, куда вошли актеры, певцы, модели, спортсмены и даже политические лица.

Об этом пишут на сайте издания.

Список возглавил известный американский актер Джеймс Дин, известный по фильму "Бунтарь без причины".







Второе место занял американский актер и режиссер Марлон Брандо, известный по кинолентам "Трамвай "Желание" и "Крестный отец".







А третье место в "сексуальном" списке занял англо-американский актер Кэри Грант.







Полный список 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет:



Джеймс Дин, Марлон Брандо, Кэри Грант, Рок Хадсон, Пол Ньюман, Элвис Пресли, Стив Маккуин, Роберт Редфорт, Клинт Иствуд, Ричард Гир, Дензел Вашингтон, Курт Кобейн, Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Рики Мартин, Хит Леджер, Джаред Лето, Фарелл Уильямс, Джастин Тимберлейк, Ленни Кравиц, Райан Филипп, Идрис Эльба, Джейк Джилленхол, Принц Гарри, Джон Стамос, Тайсон Бекфорд, Орландо Блум, Райан Гослинг, Джон Ледженд, Райан Рейнольдс, Брэдли Купер, Ченнинг Татум, Мэттью Макконахи, Дрейк, Джон Чо, Джон Хэмм, Майкл Джордан, Дэвид Бекхэм, Рами Малек, Дональд Гловер, Джо Манганьелло, A$AP Rocky, Александр Скарсгард, Дев Патель, Генри Кавилл, Крис Хемсворт, Зейн Малик, Махершала Али, Кэри Фукунага. Редакция популярного глянца Harper's Bazaar составила список "горячих" мужчин за последние 60 лет, куда вошли актеры, певцы, модели, спортсмены и даже политические лица.Об этом пишут на сайте издания.Список возглавил известный американский актер Джеймс Дин, известный по фильму "Бунтарь без причины".Второе место занял американский актер и режиссер Марлон Брандо, известный по кинолентам "Трамвай "Желание" и "Крестный отец".А третье место в "сексуальном" списке занял англо-американский актер Кэри Грант.Полный список 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет:Джеймс Дин, Марлон Брандо, Кэри Грант, Рок Хадсон, Пол Ньюман, Элвис Пресли, Стив Маккуин, Роберт Редфорт, Клинт Иствуд, Ричард Гир, Дензел Вашингтон, Курт Кобейн, Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Рики Мартин, Хит Леджер, Джаред Лето, Фарелл Уильямс, Джастин Тимберлейк, Ленни Кравиц, Райан Филипп, Идрис Эльба, Джейк Джилленхол, Принц Гарри, Джон Стамос, Тайсон Бекфорд, Орландо Блум, Райан Гослинг, Джон Ледженд, Райан Рейнольдс, Брэдли Купер, Ченнинг Татум, Мэттью Макконахи, Дрейк, Джон Чо, Джон Хэмм, Майкл Джордан, Дэвид Бекхэм, Рами Малек, Дональд Гловер, Джо Манганьелло, A$AP Rocky, Александр Скарсгард, Дев Патель, Генри Кавилл, Крис Хемсворт, Зейн Малик, Махершала Али, Кэри Фукунага. Сегодня, 11:43

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.