Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

Эксперты назвали имена 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет

Эксперты назвали имена 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет

Редакция популярного глянца Harper's Bazaar составила список "горячих" мужчин за последние 60 лет, куда вошли актеры, певцы, модели, спортсмены и даже политические лица.
Об этом пишут на сайте издания.
Список возглавил известный американский актер Джеймс Дин, известный по фильму "Бунтарь без причины".

Эксперты назвали имена 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет

Второе место занял американский актер и режиссер Марлон Брандо, известный по кинолентам "Трамвай "Желание" и "Крестный отец".

Эксперты назвали имена 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет

А третье место в "сексуальном" списке занял англо-американский актер Кэри Грант.

Эксперты назвали имена 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет

Полный список 50 самых сексуальных мужчин за последние 60 лет:

Джеймс Дин, Марлон Брандо, Кэри Грант, Рок Хадсон, Пол Ньюман, Элвис Пресли, Стив Маккуин, Роберт Редфорт, Клинт Иствуд, Ричард Гир, Дензел Вашингтон, Курт Кобейн, Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Рики Мартин, Хит Леджер, Джаред Лето, Фарелл Уильямс, Джастин Тимберлейк, Ленни Кравиц, Райан Филипп, Идрис Эльба, Джейк Джилленхол, Принц Гарри, Джон Стамос, Тайсон Бекфорд, Орландо Блум, Райан Гослинг, Джон Ледженд, Райан Рейнольдс, Брэдли Купер, Ченнинг Татум, Мэттью Макконахи, Дрейк, Джон Чо, Джон Хэмм, Майкл Джордан, Дэвид Бекхэм, Рами Малек, Дональд Гловер, Джо Манганьелло, A$AP Rocky, Александр Скарсгард, Дев Патель, Генри Кавилл, Крис Хемсворт, Зейн Малик, Махершала Али, Кэри Фукунага.
  • Сегодня, 11:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Второй акт. Занавес поднимается?
  • Бендерский калейдоскоп
  • А в остальном, прекрасная маркиза....
  • Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
  • Новогодний серпантин)))
  • Уж полночь близится, а Германа все нет...
  • Не надо печалиться, вся жесть впереди!
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно за ...

    • Moldova+

  • Спасая одну жизнь - спасаем целый мир! В Приднестровье действует общественная организация по защите прав пациентов.
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно заберу свою маму.....
  • Школа диабета для детей. Учимся правильно жить и управлять
  • В капкане ревности
  • Откровенный разговор с агрессором
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Второй акт. Занавес поднимается?
  • Бендерский калейдоскоп
  • А в остальном, прекрасная маркиза....
  • Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
  • Новогодний серпантин)))
  • Уж полночь близится, а Германа все нет...
  • Не надо печалиться, вся жесть впереди!
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно за ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх