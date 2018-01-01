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Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...

Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...

Государственный таможенный комитет ПМР (ГТК) опубликовал данные по внешней торговле за 2017 год, согласно которым общий товарооборот вырос по сравнению с 2016-м на 15%, импорт и экспорт - на 13% и 19% соответственно.
Зафиксировано увеличение продаж в Россию (в 1,4 раза) и Украину (в 1,9 раза), а также существенное наращивание экспорта в Польшу (в 5,4 раза), что обеспечило рост статистики продаж в страны Европейского союза (+47,1%).
В ЕС Приднестровье больше экспортирует, чем импортирует, а с партнерами из Таможенного союза оно больше покупает, чем продает.
Основным фактором роста экспорта явилось почти трёхкратное увеличение продаж металлов и изделий из них до 233,9 млн долл. Соответственно, отмечался и активный импорт сырья для чёрной металлургии (рост в 3,2 раза).
Особенно заметен рост экспорта овощей, рапса и подсолнечника. Эксперты отмечают, что именно рапс и подсолнечник серьезно истощают сельскохозяйственные угодия. После их выращивания, земля должна несколько лет стоять под "паром" и отдыхать.

Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...

В целом складывается почти идеальная картина для новой власти: законы оптимизированы, валюта отрегулирована,"серые" схемы убраны, прошел год предпринимательства, "врагов" народа и экономики судят, народу должно становиться все лучше... - а народ-то, не радуется. Не повезло с народом в ПМР. Вечно он не доволен.
То не нравится ему, что курс валюты подняли дважды, а пенсию и зарплаты так и оставили. Ушлые представители этого самого народа посчитали, что потеряли за счет этого до 50 американских рублей! Но курс-то стабилизировался - говорят власти. Да и экспорт-импорт вырос, - поддакивают им официальные СМИ. Но те же ушлые говорят, так смотря с чем сравнивать! Если с 2016 годом, когда у нас было совсем плохо: Украина, Молдова старались, депутаты раскачивали лодку, "бомбили" работающие предприятия, а в целом - президента под выборы, "Шериф" под маркой "Обновления" рвался к власти и искусственно создавал дефицит продуктов, а некоторые с телевизоров вещали - голод в ПМР, мы все умрем!... или с 2014 годом, когда экономика региона достигла максимального пика.

Ничего не понимает эта серая масса! Твердит, что никакие схемы не ликвидированы. И в качестве примера приводят Бендерский "Биохим", статус специмпортера и прочую лабуду..

Судя по цифрам, и пламенным отчетам, звучащих с самого верха, у нас растут поступления в бюджеты. Ага, - кивает головой какая-то несмышленная бабушка. А смышленые задают вопрос в стихах: где деньги, Зин?! Если все хорошо, то почему стала возможна такая инфляция (реальная) и девальвация?



Судя по цифрам, Приднестровье стало больше импортировать мясо птицы (+108%), свинину (+86%), табачные изделия (+54,7%). Вот тут возникает вопрос: а кто все это потребляет? Покупательная способность населения резко снизилась. Люди затянули пояса. А у нас получается, что народ разговелся - начал курочек и шашлыки жрать напропалую и табачок курить при этом! Однако, некоторые знатоки предупреждают, что такое уже было в недавней истории ПМР: тогда на каждого жителя республики, включая грудных младенцев и беззубых стариков и старух, приходилось по 113 кг. (!) куриного мяса в год. И при этом никакого несварения не было! Правда, они не знали, что так много кушают. Просто такая схема, "серая", кстати, называется "реэкспорт", и на нем обогощалась система-симбиоз: государство-монополист и те, кто в схеме, а мясо оставалось там, где нужно.

Да и ладно, чего спорить! - говорят те, кто настроен оптимистично. Надо подождать и все будет. Пессимисты им отвечают, что у нас уже все было, хорошо также было, просто этого не заметили.

Ничего, - смотрят на эту возню сверху, -куда вы денетесь из подводной лодки! Жизнь-то становится все лучше и все веселее! Правда, не для всех и не во всем.

Не зря Шекспир сказал: весь мир - театр! А раз так, то закончим театральной фразой, где каждый сам проставит в конце вопросительный, восклицательный знак или многоточие: народ безмолствует

Григорий Воловой
  • Сегодня, 07:19
  • DTV
  • Просмотров: 2
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