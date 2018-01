play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика... Категория: Новости дня



Государственный таможенный комитет ПМР (ГТК) опубликовал данные по внешней торговле за 2017 год, согласно которым общий товарооборот вырос по сравнению с 2016-м на 15%, импорт и экспорт - на 13% и 19% соответственно.

Зафиксировано увеличение продаж в Россию (в 1,4 раза) и Украину (в 1,9 раза), а также существенное наращивание экспорта в Польшу (в 5,4 раза), что обеспечило рост статистики продаж в страны Европейского союза (+47,1%).

В ЕС Приднестровье больше экспортирует, чем импортирует, а с партнерами из Таможенного союза оно больше покупает, чем продает.

Основным фактором роста экспорта явилось почти трёхкратное увеличение продаж металлов и изделий из них до 233,9 млн долл. Соответственно, отмечался и активный импорт сырья для чёрной металлургии (рост в 3,2 раза).

Особенно заметен рост экспорта овощей, рапса и подсолнечника. Эксперты отмечают, что именно рапс и подсолнечник серьезно истощают сельскохозяйственные угодия. После их выращивания, земля должна несколько лет стоять под "паром" и отдыхать.







В целом складывается почти идеальная картина для новой власти: законы оптимизированы, валюта отрегулирована,"серые" схемы убраны, прошел год предпринимательства, "врагов" народа и экономики судят, народу должно становиться все лучше... - а народ-то, не радуется. Не повезло с народом в ПМР. Вечно он не доволен.

То не нравится ему, что курс валюты подняли дважды, а пенсию и зарплаты так и оставили. Ушлые представители этого самого народа посчитали, что потеряли за счет этого до 50 американских рублей! Но курс-то стабилизировался - говорят власти. Да и экспорт-импорт вырос, - поддакивают им официальные СМИ. Но те же ушлые говорят, так смотря с чем сравнивать! Если с 2016 годом, когда у нас было совсем плохо: Украина, Молдова старались, депутаты раскачивали лодку, "бомбили" работающие предприятия, а в целом - президента под выборы, "Шериф" под маркой "Обновления" рвался к власти и искусственно создавал дефицит продуктов, а некоторые с телевизоров вещали - голод в ПМР, мы все умрем!... или с 2014 годом, когда экономика региона достигла максимального пика.



Ничего не понимает эта серая масса! Твердит, что никакие схемы не ликвидированы. И в качестве примера приводят Бендерский "Биохим", статус специмпортера и прочую лабуду..



Судя по цифрам, и пламенным отчетам, звучащих с самого верха, у нас растут поступления в бюджеты. Ага, - кивает головой какая-то несмышленная бабушка. А смышленые задают вопрос в стихах: где деньги, Зин?! Если все хорошо, то почему стала возможна такая инфляция (реальная) и девальвация?







Судя по цифрам, Приднестровье стало больше импортировать мясо птицы (+108%), свинину (+86%), табачные изделия (+54,7%). Вот тут возникает вопрос: а кто все это потребляет? Покупательная способность населения резко снизилась. Люди затянули пояса. А у нас получается, что народ разговелся - начал курочек и шашлыки жрать напропалую и табачок курить при этом! Однако, некоторые знатоки предупреждают, что такое уже было в недавней истории ПМР: тогда на каждого жителя республики, включая грудных младенцев и беззубых стариков и старух, приходилось по 113 кг. (!) куриного мяса в год. И при этом никакого несварения не было! Правда, они не знали, что так много кушают. Просто такая схема, "серая", кстати, называется "реэкспорт", и на нем обогощалась система-симбиоз: государство-монополист и те, кто в схеме, а мясо оставалось там, где нужно.



Да и ладно, чего спорить! - говорят те, кто настроен оптимистично. Надо подождать и все будет. Пессимисты им отвечают, что у нас уже все было, хорошо также было, просто этого не заметили.



Ничего, - смотрят на эту возню сверху, -куда вы денетесь из подводной лодки! Жизнь-то становится все лучше и все веселее! Правда, не для всех и не во всем.



Не зря Шекспир сказал: весь мир - театр! А раз так, то закончим театральной фразой, где каждый сам проставит в конце вопросительный, восклицательный знак или многоточие: народ безмолствует



Григорий Воловой

