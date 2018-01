play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 ЕС настраивает Молдову и Приднестровье на объединение. Под своим руководством Категория: Новости дня

Россия, к сожалению, теряет позиции



Вчера Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в рамках подгруппы провела обсуждение проблем урегулирования приднестровского конфликта. На заседании в Париже присутствовали делегации Молдавии и впервые – Приднестровья. Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил «НГ», что ПАСЕ предоставила переговорную площадку для урегулирования конфликта по просьбе Тирасполя. «Поскольку политические переговоры в рамках формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели) сегодня несостоятельны, стороны не готовы их вести, мы решили, что надо заняться вопросами, касающимися жизни простых людей», – отметил Красносельский. Приднестровцы попросили для этого площадку в ЕС, обратившись с просьбой к главам МИД всех стран Евросоюза. Они откликнулись. Предложение Тирасполя получило поддержку, и вчера в Париже обсуждение проходило в ПАСЕ. Накануне глава Приднестровья нацелил главу МИДа и председателя Верховного совета, которые участвовали в мероприятии, на продуктивный диалог с новым политическим представителем от Молдавии в переговорном процессе – Кристиной Лесник. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Кристина Лесник, в свою очередь, высказалась за активизацию переговоров с Тирасполем. Такой доброжелательности и готовности к реальным действиям на переговорах между сторонами не наблюдалось давно.



Следует отметить, что Приднестровье в последнее время пользуется особым вниманием и поддержкой Запада в целом и ЕС в частности. Евросоюз допустил непризнанную республику в зону свободной торговли Молдавии с ЕС. Причем на более льготных, чем у Кишинева, условиях. Лидер Приднестровья отмечает, что регион успешно выстраивает отношения со странами ЕС и США, обеспечивая наполнение своего бюджета. Международные туристические издания сегодня советуют посетить Приднестровье как безопасный регион.



Между тем «НГ» стало известно, что на закрытом заседании подгруппы ПАСЕ европейцы настраивали стороны на объединение, корректируя при этом их позиции. В результате Кишиневу, видимо, придется изменить подходы к возможному статусу Приднестровья – не ссориться же с Европой, курс на интеграцию с которой остается в Молдавии первоочередным. Широкой автономии, которую обещают восточному региону молдавские власти, будет явно недостаточно, чтобы привести стороны к согласию. А именно этого добиваются в Европе. Там не приветствуют стремление молдавских элит объединить страну с Румынией, что запустило бы механизм пересмотра европейских границ. Помешать этому может другое объединение – Приднестровья с Молдавией. Данной европейской позицией успешно пользуется Приднестровье, получая возможность торговать со странами ЕС, Украиной, которая ранее блокировала регион вместе с Молдавией, и США. Фактическая отмена экономической блокады Приднестровья произошла благодаря Брюсселю, который рекомендовал это Кишиневу и Киеву. Да и в переговорном процессе Кишинева с Тирасполем, где раньше главными посредниками считались Россия и Украина, сегодня место основного модератора уже играет Евросоюз.



Дело в том, что ЕС может вести диалог как с Кишиневом, так и с Тирасполем, оказывая при необходимости давление на Молдавию как на ассоциированного члена ЕС. Россия же окончательно потеряла возможность влиять на Кишинев после Крыма и на фоне военных действий в Донбассе. Москве скорее всего придется впервые за четверть века после войны на Днестре, которую она же и остановила, уступить место арбитра в не до конца урегулированном приднестровском конфликте Евросоюзу, которому противоборствующие стороны в равной мере доверяют.

