play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Стадион, духовой оркестр, парк, аттракционы, новую плитку на тротуарах и многое другое планируют местные власти Бендер в 2018 году Категория: Наши репортажи



доходы в сумме 180 131 497 руб., и предельные расходы с учетом остатков на счетах бюджета города, в сумме 243 132 762 руб.



Каким образом будет покрываться предельный размер дефицита бюджета в сумме 27 019 725 руб.?

Источником его покрытия являются:

"- доходы, полученные сверх сумм, утвержденных Законом ПМР

«О республиканском бюджете на 2018 год» и настоящим Решением;

- доходы от иных источников, не утвержденных Законом ПМР

«О республиканском бюджете на 2018 год» и настоящим Решением.

- дотации (трансферты) на обеспечение социальных обязательств утвержденные Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2018 год» и настоящим Решением;

- остатки средств по состоянию на 1 января 2018 года на бюджетных счетах местного бюджета города в размере – 82 272,40 руб."



Указывается, что Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2018 год» г. Бендеры предусмотрены:

- субсидии из Дорожного фонда ПМР на развитие дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования в сумме 13 927 027 руб.

- дотации (трансферты) из республиканского бюджета на обеспечение социальных обязательств – 22 054 513 руб.



В проекте бюджета закреплен минимальный размер арендной платы в месяц за 1 (один) квадратный метр площади арендуемого объекта недвижимости муниципальной собственности. Он составляет 14,50 руб.



Содержание предельного размера расходов на содержание органов местного самоуправления и госадминистрации составит не более 5 % от утвержденной расходной части бюджета г. Бендеры.



Есть интересный пункт:



"Муниципальным унитарным предприятиям, являющимся держателями акций и получающим дивиденды, перечислять чистую прибыль, оставшуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, во внебюджетный фонд г. Бендеры «Наш город», утвержденный Решением № 927 от 28.05.2015 г. государственной администрации г. Бендеры с последующим направлением на реализацию «Целевой Программы развития города Бендеры на 2017-2020 г.г.», утвержденной Решением № 8 от 19.12.2017г. 26 сессии 25 созыва Бендерского городского Совета народных депутатов.

Запретить представителям органов государственной власти и управления, осуществляющим от имени государства или муниципальных образований права собственников акций, долей, голосование в пользу перечисления начисленных дивидендов по акциям, долям, находящимся в собственности государства, на развитие обществ".

Напомним, что одним из главных источников в этом направлении является МУП «Бендерский завод безалкогольных напитков».



Кроме внебюджетных, в проекте зафиксировано действие 14 целевых бюджетных фондов и программ:

а) Резервный фонд местного бюджета;

б) территориальный целевой бюджетный экологический фонд;

в) Фонд экономического развития города Бендеры;

г) Фонд социального развития города Бендеры;

д) Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР;

е) Программа обустройства стоянок, парковок на территории города Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР

ж) Программа ремонта улиц, являющихся продолжением автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР;

з) Целевая программа капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры;

и) Программа формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда;

к) Программа целевого бюджетного кредитования молодых семей за счет средств, поступивших в качестве платежей по погашению ранее выданных кредитов;

л) Целевая программа на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры с. Гыска;

м) Целевая программа на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры с. Протягайловка;

н) Целевая программа приобретения, строительства, реконструкции и содержания жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

о) Программа капитальных вложений.







Если отойти от языка цифр, то, как сообщил глава города Бендеры Роман Иванченко, особое внимание уделят озеленению и благоустройству городов и районов:

«Предварительный анализ показал, что только по центральной части города нам нужно снести около 2-ух тысяч деревьев. Конечно же, мы это одномоментно делать не будем, потому что превратим город в пустыню.

Второй момент. Необходимо проработать возможность озеленения наших улиц, парков и скверов деревьями – не однолетними саженцами, как это делалось на протяжении последних лет, а более старшими саженцами – да, методика сложная, требует дополнительных затрат, но зато мы получим значимый эффект».



В этом году власти в городе намерены устлать тротуары однотипной плиткой. Правда, за чей счет это будет делаться - можно только догадываться. Особо можно порадоваться за ту фирму, которая выиграет заказ на поставку этой плитки.

В этом году планируется открыть городской стадион, создать духовой оркестр и в октябре открыть парк в крепости.

Продолжатся работы по благоустройству сквера на Борисовке, а городские аттракционы, оказывается, есть у нас и такие, ждет глобальная реконструкция.



Хотя, как шутят бендерчане: лучший аттракцион - это наша жизнь!"



Опубликован проект бюджета города Бендеры на 2018 год. В нем предусмотрены., и предельные расходы с учетом остатков на счетах бюджета города, в суммеКаким образом будет покрываться предельныйИсточником его покрытия являются:"- доходы, полученные сверх сумм, утвержденных Законом ПМР«О республиканском бюджете на 2018 год» и настоящим Решением;- доходы от иных источников, не утвержденных Законом ПМР«О республиканском бюджете на 2018 год» и настоящим Решением.- дотации (трансферты) на обеспечение социальных обязательств утвержденные Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2018 год» и настоящим Решением;- остатки средств по состоянию на 1 января 2018 года на бюджетных счетах местного бюджета города в размере – 82 272,40 руб."Указывается, что Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2018 год» г. Бендеры предусмотрены:- субсидии из Дорожного фонда ПМР на развитие дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования в сумме 13 927 027 руб.- дотации (трансферты) из республиканского бюджета на обеспечение социальных обязательств – 22 054 513 руб.В проекте бюджета закрепленСодержаниег. Бендеры.Есть интересный пункт:Напомним, что одним из главных источников в этом направлении является МУП «Бендерский завод безалкогольных напитков».Кроме внебюджетных, в проекте зафиксировано действиеа) Резервный фонд местного бюджета;б) территориальный целевой бюджетный экологический фонд;в) Фонд экономического развития города Бендеры;г) Фонд социального развития города Бендеры;д) Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР;е) Программа обустройства стоянок, парковок на территории города Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМРж) Программа ремонта улиц, являющихся продолжением автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР;з) Целевая программа капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры;и) Программа формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда;к) Программа целевого бюджетного кредитования молодых семей за счет средств, поступивших в качестве платежей по погашению ранее выданных кредитов;л) Целевая программа на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры с. Гыска;м) Целевая программа на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры с. Протягайловка;н) Целевая программа приобретения, строительства, реконструкции и содержания жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;о) Программа капитальных вложений.Если отойти от языка цифр, то, как сообщил глава города Бендеры Роман Иванченко, особое внимание уделят озеленению и благоустройству городов и районов:В этом году власти в городе намерены устлать. Правда, за чей счет это будет делаться - можно только догадываться. Особо можно порадоваться за ту фирму, которая выиграет заказ на поставку этой плитки.В этом году планируется открыть городской стадион, создать духовой оркестр и в октябре открыть парк в крепости.Продолжатся работы по благоустройству сквера на Борисовке, а городские аттракционы, оказывается, есть у нас и такие, ждет глобальная реконструкция.Хотя, как шутят бендерчане: лучший аттракцион - это наша жизнь!" Григорий Воловой Сегодня, 07:56

DTV

Просмотров: 104

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.