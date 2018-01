play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Большие надежды на малый бизнес Категория: Новости дня



Прошлый год правительство объявило Годом предпринимателя и обещало сделать всё для развития этой сферы экономики. Ну что ж, посмотрим, насколько власти выполнили собственный же план по улучшению внутренних условий ведения предпринимательской деятельности.

Этот план предусматривал 141 шаг. Из них к 1 декабря 2017 года выполнено лишь 41 мероприятие. Например, пересмотрены ставки налогов для хозяйствующих субъектов, установлены льготы для предприятий, экспортирующих собственную продукцию, упрощена экологическая отчётность и так далее.



От выполнения ещё 6 шагов, запланированных для облегчения жизни предпринимателей, власти решили отказаться. В частности, профильные министерства признали нецелесообразными снижать налоговую нагрузку на бизнесменов при увеличении ими объёмов экспорта, изменять порядок предоставления отчётов о бюджетных потерях, отменять при расчёте минимальной зар­платы категорию «квалифицированный работник», упрощать порядок ввода в эксплуатацию новых зданий.



А вот дополнительное оснащение лабораторий, которые бы определяли качество и безопасность сельхозпродукции, не удалось провести из-за дефицита бюджетных средств. Что же касается установления единой налогооблагаемой базы по договорам гражданско-правового характера, которое должно было по плану обеспечить социальную защиту работников, то правительство решило, что для выполнения этой задачи надо вносить изменения не в налоговое, а в трудовое и административное законодательство.



Остальные 94 мероприятия, запланированные в дорожной карте по улучшению условий для малого бизнеса, всё ещё находятся в стадиях рассмотрения, разработки или доработки. Если учесть, что за год власти справились всего с одной третью запланированных дел, то им понадобится ещё как минимум два года на выполнение всех своих обещаний малому бизнесу.



Теперь давайте посмотрим, как на предпринимательской деятельности отразилась государственная забота. По данным госслужбы статистики, за январь – сентябрь 2017 года в сфере малого бизнеса было создано 1.291 рабочее место. Это на 320 больше, чем в прошлом году*. Но погодите радоваться. Количество действующих малых предприятий за тот же период почему-то уменьшилось с 6.902 до 6.820. Как и средняя численность работников – с 23.677 до 23.366 человек. То есть она уменьшилась на три с лишним сотни человек. Получается, что одни места были созданы, другие – ликвидированы. При этом сальдо не в пользу малого бизнеса.



А вот объёмы производства повысились. Если в 2016 году малые предприятия произвели промышленной продукции на 265 миллионов рублей, то в 2017-м – уже на 314 миллионов. Но опять же не спешите радоваться. Эти данные приведены в текущих ценах. А с прошлого года курс валюты заметно вырос, как и затраты на производство товаров и услуг. Так что малый бизнес особо не выиграл от того, что увеличились цифры в отчётах напротив строки «объём производства».



Зато средняя зарплата у работников предприятий с численностью до 50 человек выросла: была 3.185, а стала 3.205 рублей. Но и долги по зарплате выросли – на 160 тысяч рублей. А вот на предприятиях с численностью до 15 работников ситуация сложилось прямо наоборот. Размер средней зарплаты сократился с 2.686 до 2.638 рублей. А долги по этому показателю уменьшились почти на миллион рублей.



В общем, год предпринимателя для малых предприятий как-то не заладился. Хотя развернуться им есть где. Сегодня Приднестровье испытывает нужду во многих товарах. Например, дефицит свинины, мяса птицы и индюшатины на внутреннем рынке составляет около полутора миллионов килограммов по каждой позиции, молочных продуктов – около 5 миллионов килограммов, яиц – больше двух миллионов килограммов. Вас смущает столь глобальный учёт в килограммах? Но именно так обозначено в реестре товаров, востребованных в Приднест­ровье, который опубликован на сайте экономического развития.



Не хотите заниматься сель­ским хозяйством? Откройте раздел, посвящённый перерабатывающим предприятиям. Республике не хватает макаронных изделий, консервированных овощей и фруктов, кондитерских изделий, готовой или консервированной рыбы.

Больше тяготеете к производству или торговле непищевыми товарами? Хорошо! Приднестровье испытывает нужду в минеральных удобрениях, средствах гигиены, в таре из различных материалов и различной формы, пластмассовой посуде, дверях и оконных рамах и даже зажигалках.



Возникает закономерный вопрос: почему при таких объёмах дефицита различных товаров в Приднестровье малый бизнес находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии? Ведь у нас всё есть: предприимчивые люди, рабочие руки, производственные площади… Осталось весь этот потенциал активировать. А это уже задача управленческого аппарата республики. И если он с ней не справляется, ему надо помочь исправить ошибки. Или вообще менять. Ведь эти чиновники зря хлеб свой едят.



* Все цифры даны за период с января по сентябрь 2017 года, а сравнения сделаны на основе данных за тот же период 2016 года

Прошлый год правительство объявило Годом предпринимателя и обещало сделать всё для развития этой сферы экономики. Ну что ж, посмотрим, насколько власти выполнили собственный же план по улучшению внутренних условий ведения предпринимательской деятельности.Этот план предусматривал 141 шаг. Из них к 1 декабря 2017 года выполнено лишь 41 мероприятие. Например, пересмотрены ставки налогов для хозяйствующих субъектов, установлены льготы для предприятий, экспортирующих собственную продукцию, упрощена экологическая отчётность и так далее.В частности, профильные министерства признали нецелесообразными снижать налоговую нагрузку на бизнесменов при увеличении ими объёмов экспорта, изменять порядок предоставления отчётов о бюджетных потерях, отменять при расчёте минимальной зар­платы категорию «квалифицированный работник», упрощать порядок ввода в эксплуатацию новых зданий.А вот дополнительное оснащение лабораторий, которые бы определяли качество и безопасность сельхозпродукции, не удалось провести из-за дефицита бюджетных средств. Что же касается установления единой налогооблагаемой базы по договорам гражданско-правового характера, которое должно было по плану обеспечить социальную защиту работников, то правительство решило, что для выполнения этой задачи надо вносить изменения не в налоговое, а в трудовое и административное законодательство.Теперь давайте посмотрим, как на предпринимательской деятельности отразилась государственная забота. По данным госслужбы статистики, за январь – сентябрь 2017 года в сфере малого бизнеса было создано 1.291 рабочее место. Это на 320 больше, чем в прошлом году*. Но погодите радоваться. Количество действующих малых предприятий за тот же период почему-то уменьшилось с 6.902 до 6.820. Как и средняя численность работников – с 23.677 до 23.366 человек. То есть она уменьшилась на три с лишним сотни человек. Получается, что одни места были созданы, другие – ликвидированы. При этом сальдо не в пользу малого бизнеса.А вот объёмы производства повысились. Если в 2016 году малые предприятия произвели промышленной продукции на 265 миллионов рублей, то в 2017-м – уже на 314 миллионов. Но опять же не спешите радоваться. Эти данные приведены в текущих ценах. А с прошлого года курс валюты заметно вырос, как и затраты на производство товаров и услуг. Так что малый бизнес особо не выиграл от того, что увеличились цифры в отчётах напротив строки «объём производства».Зато средняя зарплата у работников предприятий с численностью до 50 человек выросла: была 3.185, а стала 3.205 рублей. Но и долги по зарплате выросли – на 160 тысяч рублей. А вот на предприятиях с численностью до 15 работников ситуация сложилось прямо наоборот. Размер средней зарплаты сократился с 2.686 до 2.638 рублей. А долги по этому показателю уменьшились почти на миллион рублей.Хотя развернуться им есть где. Сегодня Приднестровье испытывает нужду во многих товарах. Например, дефицит свинины, мяса птицы и индюшатины на внутреннем рынке составляет около полутора миллионов килограммов по каждой позиции, молочных продуктов – около 5 миллионов килограммов, яиц – больше двух миллионов килограммов. Вас смущает столь глобальный учёт в килограммах? Но именно так обозначено в реестре товаров, востребованных в Приднест­ровье, который опубликован на сайте экономического развития.Не хотите заниматься сель­ским хозяйством? Откройте раздел, посвящённый перерабатывающим предприятиям. Республике не хватает макаронных изделий, консервированных овощей и фруктов, кондитерских изделий, готовой или консервированной рыбы.Больше тяготеете к производству или торговле непищевыми товарами? Хорошо! Приднестровье испытывает нужду в минеральных удобрениях, средствах гигиены, в таре из различных материалов и различной формы, пластмассовой посуде, дверях и оконных рамах и даже зажигалках.Возникает закономерный вопрос: почему при таких объёмах дефицита различных товаров в Приднестровье малый бизнес находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии? Ведь у нас всё есть: предприимчивые люди, рабочие руки, производственные площади… Осталось весь этот потенциал активировать. А это уже задача управленческого аппарата республики. И если он с ней не справляется, ему надо помочь исправить ошибки. Или вообще менять. Ведь эти чиновники зря хлеб свой едят.* Все цифры даны за период с января по сентябрь 2017 года, а сравнения сделаны на основе данных за тот же период 2016 года Источник Сегодня, 07:18

DTV

Просмотров: 1

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.