Независимое Приднестровье — на благо всем: и соседям, и региональной стабильности и безопасности

Участие официальных представителей Приднестровья в заседании подкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по конфликтам в Париже вызвало большой резонанс как в Молдавии, так и в ПМР, передает корреспондент ИА REGNUM.

В близком к молдавским спецслужбам издании Deschide вышло сразу несколько комментариев по этой теме. Румынский политолог, бывший советник президента Румынии Юлиан Кифу возмущался, почему «сепаратистам» дают слово на европейских площадках.

В то же время молдавский политический эксперт Петру Богату признал, что у Приднестровья сегодня «намного больше шансов на независимость, чем у Каталонии».



«В 2018-м Приднестровье начнет в Европейском союзе поиски партизан своего сепаратизма, оправдывая собственные действия историческим правом. Оно попытается спекулировать на примере международных прецедентов мирного отсоединения (таких как Чехословакия, Черногория и почему нет — Косово), для того чтобы доказать западным политикам, что идея цивилизованного развода двух берегов является единственным приемлемым решением», — пишет молдавский аналитик.

Он также признал, что «территория левобережья Днестра исторически не являлась румынской», а нынешняя Молдавии «не способна ассимилировать» Приднестровье, а соседней Румынии «это не нужно». Окончательных выводов Богату не озвучивает, но призывает читателей «понять его правильно» и сделать эти выводы самостоятельно.



В свою очередь приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья» пишет, что 2017-й стал своеобразным «Годом Приднестровья» в Европе.

«Делегацию ПМР приглашали в Лондон (Великобритания), где президент Вадим Красносельский выступил в Оксфордском клубе с лекцией об историко-правовых основах государственности ПМР. Затем делегацию ПМР принимали в МИД Великобритании. Осенью глава МИД Виталий Игнатьев выступает на международном круглом столе в Тель-Авиве (Израиль). Недавно в Риме (Италия) был открыт Дом дружбы Италии и Приднестровья, в ООН направлена заявка Приднестровья на принятие ее в качестве наблюдателя этой международной организации», — отметило издание.



А еще несколько лет назад о Приднестровье на различных европейских площадках говорили мало и без участия в этих дискуссиях представителей республики. «Нет, Приднестровье не поменяло свой вектор внешнеполитического развития с пророссийского на проевропейский. Но, пока интерес к ситуации вокруг республики на международном уровне сохраняется, Тирасполь будет использовать все имеющиеся возможности, чтобы предоставлять правдивую информацию напрямую, без посредников, и продвигать приднестровскую позицию о праве на независимость», — пишет издание.

Экс-министр иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак отметил, что в рамках слушаний в ПАСЕ приднестровская сторона на равных представила позицию по обоснованию прав республики на независимость и государственность. «Приглашение — это сигнал, что нас хотят услышать», — считает Ястребчак.

Цель Тирасполя, по его словам, — показать международному сообществу, что независимое Приднестровье пойдет на пользу региональной стабильности и безопасности.

«Самое важное — это наша готовность к признанию. Наша готовность выступать договороспособным, ответственным, признанным членом международного сообщества. Уверен, что международное сообщество (хотелось бы, чтобы раньше, а не позже) придет к пониманию, что независимое, договороспособное Приднестровье на благо всем: и соседям, и в целом региональной стабильности, и безопасности», — сказал Ястребчак в эфире Первого Приднестровского телеканала.



По мнению Ястребчака, у международных партнеров «сформировалось стремление лучше понимать, что происходит [вокруг Приднестровья], и не только слушать, но и слышать».

«Отсюда мы видим более конструктивный диалог с Европейским союзом в части наших торговых взаимоотношений. Мы видим и приглашение на политическую площадку Парламентской ассамблеи Совета Европы, и то обстоятельство, что мероприятие проходит в закрытом режиме, говорит, что депутатам ПАСЕ есть что сказать и что они рассчитывают на более откровенный разговор, чем просто изложение официальных позиций», — подвел итог Ястребчак.



