Власть и их "попередники" говорили о европейском рынке в 500 млн человек, открытом для Украины. Это пропаганда для лохов Категория: Интересное видео

Александр Мороз, экс-спикер Верховной Рады Украины.



Предсказания художника (О ситуации в Украине и некоторые пути предотвращения катастрофы).

Великий энергетик, академик, лауреат, украинский министр с 11-летним стажем (!) на этом посту, блестящий беллетрист В. Скляров подарил мне второе издание своей книги "Сублимация времени". На титульной обложке книги – картина Иеронима Босха "Корабль дураков". Виталий Федорович поведал, что художник картинам названий не давал, они следовали из сути произведения, но упомянутое название стало родным для картины. И действительно, как еще можно назвать действо, что творится на маленькой лодочке с букетом полевых цветов на вершине тонкой мачты, которая явно не знала паруса. Да и зачем он, когда "корабль" находится на суше, он пророс уже деревянистым кустом, а двенадцать странных подвыпивших фигур ("команда" – с известного у нас политического лексикона) упражняется в хоровом пении под аккомпанемент лютни.



Уже несколько столетий нет Босха, но как он угадал, что найдется прототип его картине! Обидно признавать, но таким прототипом выглядит сегодня наше государство. Оно прорастает сорняками, покрывается мусором и плесенью, трещат ее борта так, что и не разобрать шума захмелевшей власти, изредка разве с доброго чуда прорывается знакомое "Слава Украине!".

Слава!.. Потому что нас уже меньше половины из численности, которая была в начале независимости.

Слава!.. Потому что мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС... и т.д.

Давайте остановимся в славословии и разберемся, что подписано, как подписано и что с того есть и будет...



Чем дальше, тем больше мы убеждаемся в том, что подготовка к подписанию и подписание Соглашения об ассоциации с ЕС использовались украинской властью как провозглашение политической декларации, вроде предвыборного пустого обещания. Наши подписанты смотрели на документ как на индульгенцию за грехи прошлые и будущие (конечно, они "европейцы"!), а работой на самом деле и не думали заниматься. Если бы думали, то хотя бы внимательно прочитали текст не ими написанного Соглашения, проанализировали состояние самого Евросоюза, а еще больше – последствия вступления в ЕС недавних новых членов.



Говорю так, оставаясь убежденным сторонником евровыбора. Первым об этом заявил еще 20 лет назад от имени возглавляемой тогда партии, имея в виду введение в Украине европейских принципов общественной жизни с приоритетом обеспечения прав человека. "Построим Европу в Украине!" – таким был тогда и остается теперь наш лозунг. Для этого не нужно было стучаться в чужие двери, клянчить: "Примите!". Из-за этого еще пять лет назад предлагал подписать политическую часть Соглашения в одностороннем порядке. Это была бы настоящая демонстрация европейских намерений, план действий для власти, но без оговорок, которые в двустороннем подписании документа приобретают для нашего государства обязательные дискриминационные признаки.



Украина сейчас производит не то, что нужно Европе

Дело в том, что в ЕС сложилась система торгово-экономических, политических и других отношений, которые фиксировали существующую практику в ведущих странах: ФРГ, Великобритании, Франции... Эта практика устраивала еще ряд стран Западной Европы, которых можно вместе с названными отнести, условно, к Центру капиталистического мира. Другие, в том числе и созданные в результате развала социалистической системы и Союза ССР относительно Центра являются периферией капитализма. Поэтому, подписываясь в Соглашении, мы обязуемся хранить колониальную зависимость от стран Запада. Такие мы там и нужны.



Еще раз обращаю внимание на обусловленность евровыбора Украины, но это наше внутреннее системное задание, в котором самым важным является реформирование системы власти и учета реальной ситуации в экономике. В ЕС тоже, не забывайте, не экономический "рай" (бывший спикер Европарламента Мартин Шульц заявил, что ЕС – банкрот, не способный финансировать собственные программы). Поэтому не кажется странным, что ЕС отказался ликвидировать внешнюю задолженность Украины и выделить целевые средства на проведение евростандартизации украинской промышленности, хотя по отношению к другим "новым" членов это сделал.



Представим себе почти фантастическую ситуацию: мы перешли на евростандарты. А зачем? Современные "баснописцы" у власти и их недавние предшественники и даже "попередники" говорили о европейском рынке в 500 млн человек, открытом для Украины. Это пропаганда для лохов. Украина сейчас производит (точнее, способна еще производить) не то, что нужно Европе. А относительно металла, химических товаров, зерна... то есть сырья, то доля украинского экспорта в этом сегменте экономики ЕС не превышает 6-7%, и квоты нам снижаются.

Специалисты считают, что при вступлении в зону свободной торговли наш экспорт растет на 10%, но импорт – на 50%, что означает, помимо прочего, вымывание валюты, которой власть и так наодалживала на несколько поколений вперед, еще стремительнее обваливая гривну. Причем, в ст.56 Соглашения предусмотрено "...Одновременно с имплементацией стандартов, Украина должна отозвать противоречивые по ним национальные стандарты... ГОСТы, принятые до 1992 года". Это заслон для экспорта в другие страны и импорта из них, который несет многомиллиардные убытки.







Еще недавно на Майдане срывали овации заявления о европейских зарплатах и пенсиях. Не стоило ли еще тогда напомнить, что в ЕС все равны, но... неодинаково. Что, например, в Румынии почасовая оплата примерно 3,5 евро, а в Бельгии почти 40 евро (в Украине – вдвое меньше, чем в Румынии), и последовательное снижение платежной способности наших потребителей и сужение сырьевого (только!) зкспорта в ЕС при сокращении вследствие евростандартизации производства и экспорта еще больше подорвет наши возможности на традиционных рынках и ускорит закрытие еще тлеющих заводов и фабрик. Таким образом, создаются условия для перетекания рабочей силы из стран периферийного капитализма в Центр. Мы замыкаем цепочку миграции, обольщаясь на лучше оплачиваемые (чем у нас, хотя ниже, чем для "своих") рабочие места в Польше, Чехии, Италии, а из "новых" членов ЕС миграция ориентирована на Запад. Последствия ее остро ощутимы, в частности, для стран Балтии.



После подписания Соглашения Украине нельзя экспортировать газ и электроэнергию по ценам, выше внутренних

Возмущение и непонимание у украинцев вызывает гонка цен и тарифов на потребление энергии и энергоносителей. То, что на Майдане врали о газе собственной добычи по соответствующим ценам для украинцев, что и сегодня часто звучит с высокой трибуны, людьми воспринимается положительно. Но... цены растут. Доходы местных олигархов тому одна из причин. Но есть и "законное" основание, после подписания Соглашения Украине нельзя экспортировать газ и электроэнергию по ценам, выше внутренних. То есть чтобы их экспортировать, надо поднимать внутренние цены до уровня мировых.



Нашими властьимущих согласованы дискриминационные условия в отношении таможенных пошлин при экспортно-импортных операциях. Чтобы не усложнять объяснения, упомяну лишь о некоторых последствиях. Тарифная ставка на импорт мяса из стран ЕС – 15%, на экспорт из Украины соответственно – в четыре раза больше (на молоко – в 18 раз). То есть нашим животноводам (где еще производство не закрыто латифундистами) нечего делать на европейских рынках, мы еще больше открываемся для импорта, окончательно уничтожая животноводство. К тому же, выполняя по Соглашению соответствующую директиву ЕС, мы уже сворачиваем рыночную продажу из домашних хозяйств мяса, сала, молочных продуктов, меда, капусты, овощей. Наши подписанты якобы не знают, что потребление этих продуктов для большинства населения обеспечивается только с рынка, что крестьяне лишаются последних нищих доходов.



Непосредственно право людей проявляется в сфере потребления. Как его отстоять, допустим, вопреки интересам ЕС, если возможные споры будут решаться простым большинством в Совете Ассоциации, где наш один голос против 28-ми других? Причем решение Совета и Комитета Ассоциации обязательны, практически неоспоримы. Это на практике означает наднациональный орган управления в Украине, что нашим законодательством не допускается (ст.92 Конституции Украины). Этот орган имеет законодательные полномочия в сфере таможенных пошлин, импортных квот, транспорта и связи, налогообложения и предпринимательства, социальной политики, образования и здравоохранения. Но это компетенция украинского парламента (ст.85 Конституции Украины)!



Ну, пусть наша власть политически управляется из-за океана, о том документы не подписывались, но факты очевидны. Однако то, что касается производства, занятости, социальной сферы, образования, здоровья людей и тому подобное – это дело нашей власти. Как она собирается (ведь обязалась!) за пять лет (!) ввести 20 тыс. стандартов технического регулирования объемом 100 тыс. страниц, потратив на то огромные средства, которые уже не первый год нигде и никем в Украине не предусмотрены? Хотя это в определенной степени, вторичная, производная вещь. Новый стандарт – это качественный показатель уровня производства. На его модернизацию нужно в десятки и сотни раз больше, чем на стандартизацию. Это несколько десятилетий напряженной работы государства, а у нас за 25 лет не было создано фактически ни одного объекта государственного значения.



Более того, то, что можно было сохранить и развить, продаем за бесценок "своим", чтобы потом пустить на металлолом, запрессовывая экономику в сырьево-экспортную нишу, горячим утюгом пробегая по всему, где еще сохранялись производство и рабочие места. Даже те объекты, по которым нынешняя власть давала гарантии "семерке", не сохранены. Для примера – производство на заводе Антонова. Вскоре Китай будет удивлять мир своими достижениями в самолетостроении, не говоря об источниках и авторах этих достижений. Азербайджан тоже скажет свое слово, предоставив работу инженерно-конструкторскому составу "антоновцев" вместе с руководителем Д. Кивой.



Это "не видит" наша власть?! Ведь перекрашенным старым "Русланом" даже президент демонстрировал наше движение к прогрессу. На самом же деле мы идем к полному параличу экономики Украины!



Подписанты должны были знать, что реализовать нормы Соглашения в Украине невозможно

Не хочется вспоминать о, простите, глупых обязательствах по внедрению Директивы 2008/57 об оперативной совместимости систем железной дороги. У нас около 22 тыс. км железной дороги, на них движутся примерно 90 тыс. вагонов, 4 тыс. локомотивов на приблизительно 460 тыс. колесных парах, каждая стоимостью 10 тыс. евро. Теперь в западном направлении есть пять пересечений границы железными дорогами, они полностью обеспечивают объем экспортно-импортных перевозок, а после "перешивки" путей с 1520 на ширину 1435 миллиметров придется оборудовать 13 дорогих переходов на восток и север. Мы же не прекратим там движение поездов "стеной Яценюка", потому что реальная жизнь требует функционирования железной дороги – главного транспортного средства. Надо дальше продолжать о "совместимости"? Это не менее годового государственного бюджета по финансовым затратами. А по трудовым?

Поскольку содержание Соглашения вмешивается в основные принципы функционирования государства, то на их применение нужны изменения и в разделы I и III Конституции, а это – предмет всеукраинского референдума! Возможно, он проводился?! Нет, конечно. Тогда по ст.57 и ст.152 Конституции Украины принятые решения являются ничтожными. Недействительны они по определению, потому что подписанты должны были знать, что реализовать нормы Соглашения в Украине, да еще при существующей системе власти и принципах общественной жизни, невозможно.



Надо ли из-за этого паниковать, впадать в отчаяние? Для властьимущих – нет, они и не собирались жить в Украине. "Отдел кадров" при этом не впервые ошибается своей политикой, так как при потере суверенитета Украины (или ее распаде) кардинально изменится геостратегическая ситуация, и не так, как предполагает "мировое правительство". Мы же пока что действуем в русле его неозвученных директив. Например, вице-премьер на Донбассе хвастается планом строительства пунктов пропуска, выделением уже 4 млн. грн на его возведение, предвидя окончание строительства двух объектов в сентябре 2018 года. Никого не задело такое сообщение в обычных теленовостях? Власть не собирается добиваться мира и выхода на государственную границу. Пока что (уже на пятый год) планируется сохранение войны...



Надо бы проанализировать состояние дел у новых (и не только новых) членов ЕС. Ведь Британия вышла из членства в союзе не случайно. Там думают о будущем, а отчет Европейской комиссии еще семь лет назад (The World in 2025) предсказал вывод о том, что "... при сохранении современных тенденций, к 2025 году ЕС потеряет свое научно-техническое лидерство, уступив его азиатским странам". Можно догадаться, что речь идет прежде всего о Китае. А по нормативам ЕС государство не имеет права поддерживать отдельно взятого производителя в его намерениях по реорганизации, модификации производства и может помогать предприятиям только: в программах защиты природы, в инновационных программах и при закрытии предприятий. Последнее – ключевое при вступлении в ЕС и это полностью совпадает с логикой отношений "Центр – периферия". Украина здесь, безусловно, лидер. Хотя и у соседей наблюдается подобное.

Болгария импортирует теперь голландский перец и турецкие помидоры, высокотехнологичные предприятия в руинах, закрыты АЭС и две ТЭЦ (в 15 раз выросла стоимость электроэнергии). Румыны стали арендаторами на недавно собственной земле. Не обладают ею, как и банками, промышленностью, нефтью (!) и... властью. Венгры забыли об автобусе "Икарус", выпускавшемся четырнадцатитысячными партиями в год, убыточными или малорентабельными стали у них около миллиона малых предприятий, производство сельхозпродукции упало примерно в 10 раз из-за несоответствия евростандартам.



Причина упадка и тогда, и теперь в нас самих, она одинакова: отсутствие экономики, следовательно, бюджета

Подобные примеры можно приводить по многим странам. Конечно, постепенно можно перевести (и переводим!) на евростандарты производство и продукцию, которую экспортируем в ЕС. Можно, поскольку речь идет об относительно небольших объемах, примерно треть экспорта и о, собственно, сырье. Но зачем было соглашаться на отказ от использования существующих стандартов относительно высокотехнологичных производств, где как раз и возможно решение перспективных задач для страны, в первую очередь решение ужасной проблемы занятости?



Без этих производств нечего надеяться на модернизацию промышленности, рост доходов в бюджет, предоставление работы молодым специалистам, решение вопросов обороны, социальной сферы и др. Это дело исключительно национальных государств. Разговоры о благе от зарубежных инвестиций, на основе которых будет сделан "рывок" к светлому будущему, – сказка для команды на "корабле дураков". Какая из развитых стран будет выращивать себе конкурентов из новых субъектов союза? Разве это нужно объяснять?



Только внутренним делом государства остается система труда и его оплаты. Это даже не секторальная проблема, а интегральное дело, которое определяет сущность государственного суверенитета. Можно бесконечно обещать людям повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат, стипендий в том числе, но без развития экономики это останется манипуляцией с инфляционной составляющей, которая всегда стимулирует только рост стоимости жизни, ухудшает ее качество. Экономика государства – его опора. Эти азбучные истины приходится повторять, потому что у нас и дальше псевдоученые будут рыться в причинах Руины после Б. Хмельницкого, обосновывать последствия внешних воздействий теперь (прежде всего, от "руки Москвы"). А причина упадка и тогда, и теперь в нас самих, она одинакова: отсутствие экономики, следовательно, бюджета.



Однако, более 300 лет для того были простительные причины – появились лишь попытки создать государство, а сегодня речь идет об уничтожении дарованного судьбой государства. И этим уничтожением сознательно занимается неизменно существующий режим, который соединил законодательную, исполнительную и судебную власти, подчинил информационное пространство, к властным инструментам подобрал весь арсенал криминалитета, особенно коррупцию.



Недостойны упоминания лишний раз "реформаторы" во власти за годы независимости. Выполняя чужую волю (и не забывая о собственном кармане), они почти уничтожили основные отрасли экономики. Мертвый индустриальный Киев – ближайшее тому подтверждение. На его примере легко демонстрировать всю современную систему общественной жизни в Украине. Внешне все красиво: есть структуры управления, штандарт города, перерезаются иногда ленты, зажигаются елочные огни...



Дело юридической техники – определить подозреваемых, которые есть в помещениях Администрации Президента и правительства

А человек живет ежедневно в конкретных обстоятельствах, на которые власть не влияет. Такси, "маршрутки", парковка, астрономическая плата за уборку придомовых территорий, распоряжения отходами, размещения хостелов, ритуальные услуги – все это в "тени", с официальными властями соединено коррупционными "скрепами", то есть "откатами", взятками. А надо всем – абсурдная застройка, где на первом месте – выгода, об условиях жизни и будущем людей речь не идет. Похоже, никто и не думал разобраться с балансом развития жилья и занятостью населения, которое должно быть в основе развития города. Подобное везде в стране.



Теперь же, прикрываясь "евровыбором", режим довершает черное дело. Ведь при остановке тех, что остались, нестандартизированных по-европейски производств теряются источники существования для почти всего населения, всех его категорий. Из-за неспособности людей оплачивать жизненные потребности ухудшатся и без того ужасные условия их существования, в частности: отсутствие электро- тепло- газо- и водоснабжения, а также водоотведения, услуг транспорта и связи, опасности развала энергосистемы, потери жилья из-за долгов. В п.1 ст.442 Уголовного кодекса Украины это определяется как геноцид и предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. В нашем случае речь идет о деяниях умышленных, навязанных властью и поэтому тем же Кодексом они классифицируются как преступление.



Дело юридической техники – определить подозреваемых, которые есть в помещениях Администрации Президента и правительства. Что касается депутатов, которые защищены иммунитетом, но нарушили присягу, ратифицировав дискриминационные нормы, то они должны прекратить свои полномочия, начав досрочные выборы. Судебное преследование властьимущих (и отдельных депутатов) будет побуждать парламент подготовить избирательный закон, который на самом деле обеспечит осуществление первого условия демократии – избирательного права. Это отдельная тема, проект такой есть.



Украина времен независимости имеет уже свою историю. Властный режим (а он, повторим, неизменный) боится анализа этой истории, потому направляет зависимые средства массовой информации на поиски и осуждения пороков в прежние времена, создает для того соответствующие структуры, например, Институт памяти. Пороков раньше хватало, это правда. Но они не идут ни в какое сравнение с действиями современного правящего режима. Он для сохранения своего господствующего положения и созданного зла руководствуется известным принципом "разделяй и властвуй".



А зло очевидно. Вдумайтесь, пять семей владеют 10% ВВП; бизнесмены при власти, что запрещено Конституцией Украины (ст.ст.78, 98, 117, 141, 146, 150); около 650, в основном, представителей власти прячут краденое в офшорах; почти 90% судебных решений не выполняются; кровопролитные преступления не расследуются или подменяются фальшивками: убийства журналистов Гонгадзе, Шеремета, Бузины, "Небесной сотни" и одесской "Хатыни", правоохранителей под стенами Верховной Рады Украины, должностных лиц и политиков Малева, Кравченко, Чорновила, Семенюк, Чечетова; теракт в отношении "Интера", вместо борьбы с коррупцией сводятся счета властьимущих по правилу – вор кричит: "Ищи вора!".



Псевдопатриотизм строится на фарисействе и ненависти к носителям другого мнения, оценки, идеологии

В независимой Украине выросло уже новое поколение. Именно ему навязывается искаженная история, ее героями "назначаются" люди, которые ничего не создали во благо государства и народа, которые сами признали свою недееспособность. На новое поколение и на создание конфликтов между людьми направлена болезненная эпидемия переименований, манипулирование языком, верой, традициями, праздниками. Псевдопатриотизм строится на фарисействе и ненависти к носителям другого мнения, оценки, идеологии. И все это – мнимое, ложное, криводушное – освящается властью, а происходит в то время, когда тысячи преимущественно молодых людей отдали уже свою жизнь на войне, причины которой, кроме детонатора со стороны РФ (как и сдача Крыма) еще требуют объективного анализа и донесения до людей правды.



Это произойдет обязательно. Но уже сегодня, когда вплотную приблизилась опасность потери государственности и расчленение страны, нужно осознать общую причину беды и найти предостережение катастрофе. Эта причина – система власти, ее уголовно-монархическая практика. В основе системы – президент с его "вертикалью", представители которой преимущественно во все меркантильно вмешиваются и ни за что не отвечают. Система проросла коррупцией и криминальными зависимостями, во многих местах не официальные должностные лица удерживают власть, а "смотрящие". Эти две "ветви" фактически объединены одним центром – институтом президента.



Искажение его функций развивалось последовательно под руководством Кучмы, Ющенко, Януковича. Сегодня оно приобрело признаки завершенности, что подтверждается неконституционным функционированием парламента и правительства (из-за отсутствия коалиции), кадровым блокированием работы счетной палаты, Центральной избирательной комиссии и Конституционного Суда, длительными вакансиями председателя Национального банка Украины, министров АПК, здравоохранения, налогов, неконституционностью реформ: административно-территориальной, пенсионной, медицинской, судебной, распрями между правоохранительными структурами, подчиненности различных ветвей власти одному лицу.



Отсюда очевидна необходимость ликвидации института президента. С уверенностью можно заявлять, что референдум относительно президентства и изменений в Конституцию Украины (они опубликованы еще четыре года назад) был бы убедительным своими результатами, показал бы склонность народа к именно европейской модели управления, способность его контролировать власть через имущественную люстрацию, систематические вотумы доверия к чиновникам.



Следующим шагом (возможно, и во время референдума) было бы провозглашение Украины постоянно нейтральным внеблоковым государством, так, как указано в Декларации, которая стала основой Конституции Украины. При этом Украина не утратила бы никакой возможности сотрудничества с ЕС, все зависело бы, как и сейчас, от нас самих. Но, выработав наконец стратегию собственного развития, мы бы занялись созданием все-таки экономики государства, развития свободного предпринимательства, воплотили бы в жизнь стратегические проекты, прежде всего транспортные, энергетические, природоохранные, привлекли бы внешних инвесторов из далеких и близких краев.



Бесспорно, измененный статус страны перевел бы в новую плоскость содержание дипломатического решения проблемы войны и неприкосновенности территорий, позволил бы и мировым игрокам иначе увидеть геостратегическую перспективу, потому что нынешняя, опасная для Украины, ситуация не несет им никаких выгод – ни политических, ни военных, ни экономических.



Именно в контексте изменения системы власти реальными могут стать самоуправляющиеся преимущества управления, определяющая роль общин и высокий статус каждого гражданина – то, чего больше всего не хватает Украине.



Убежден, в этом единственный выход из нынешнего невероятно критического и угрожающего состояния страны.



Все вместе это напоминает суть иной картины И. Босха с четвертой страницы обложки упомянутой книги. Картине присвоено название "Удаление камня глупости". Сюжет поучительный, его придется воплощать, хотя он внешне фантасмагорический, болезненный, потому что операция без наркоза делается в голове пациента. Кто он в Украине? Боюсь, что чуть ли не каждый из нас.



