play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Шмаровоз и Кукловод. Олигарх, который меняет молдавских президентов Категория: Интересное видео



До недавнего времени тонкости политики в Молдавии оставались вне поля зрения российской аудитории. Однако приход к власти пророссийского президента Игоря Додона, затем его отстранение, наконец, возбуждение в России уголовного дела против главного молдавского олигарха Владимира Плахотнюка — все эти события заставили Лайф вспомнить подробности биографии подлинного хозяина закулисья молдавской политики.

Не исключено, что лет через двести наши потомки напишут в своих учебниках истории, что в самом начале 21-го века Всевышний задумал использовать бывшие советские республики как лабораторные чашки Петри — для грандиозного социального эксперимента. В одной стране он вырастил культуру религиозных экстремистов, в другой — привёл к власти чекистов, в третьей — председателя колхоза... Молдавии же выпала нелёгкая участь, о которой мечтали многие записные российские либералы. В Кишинёве пришли к власти олигархи — бывшие дельцы из "лихих 90-х", нажившие не только лоск и респектабельность, но и политический капитал в виде карманных партий.

Впрочем, употреблять слово "олигархи" во множественном числе уже неправильно — за последние годы в результате активных процессов слияний и поглощений в Молдавии остался только один олигарх. Вернее, мегаолигарх, который контролирует в республике буквально всё — от фешенебельных гостиниц и ночных клубов в центре Кишинёва до телеканалов и политических партий. Итак, знакомьтесь: Владимир Плахотнюк, обладатель целого букета красноречивых прозвищ.



Шмаровоз



Из официальной биографии Владимира Плахотнюка можно узнать, что он — выходец из небольшого села Грозешть на западной границе Молдавии. В 1983 году он окончил школу, отслужил в армии, затем поступил в политехнический институт Кишинёва на факультет технологии пищевой промышленности. Диплом инженера он получил в 1991 году — как раз накануне развала СССР, когда единственным местом, куда мог бы после вуза устроиться на работу молодой специалист, стал рынок-барахолка. Однако предприимчивый Плахотнюк решил пойти другим путём. Используя старые комсомольские связи, он устроился в центр по предотвращению и реабилитации несовершеннолетних жертв насилия "Минор", открытый при мэрии Кишинёва.

Дальнейшие сведения о трудовом пути будущего олигарха к миллионам и власти существенно разнятся. Так, оппозиционные молдавские газеты уже не раз писали о том, что Плахотнюк, получивший в криминальных кругах кличку Плаха, открыл при центре реабилитации свой небольшой бизнес, собрав из малолетних проституток эскорт-агентство.

В начале 90-х годов в российских газетах если и писали о Молдавии, то только в связи с войной в Приднестровье. Но в самом Кишинёве тогда тоже шла война — богатых против бедных, бандитов против мирных граждан, румынских националистов против русскоязычного населения. Только согласно официальной статике, в те годы Молдавию в поисках лучшей жизни покинуло не менее 20% населения страны — самая его трудоспособная и активная часть. Остальные же выживали кто как мог.

На этой необъявленной войне Плахотнюк почувствовал себя как рыба в воде, наладив экспорт мальчиков и девочек в бордели Румынии и Италии — живой товар поставлялся за рубеж под прикрытием различных "благотворительных" конкурсов красоты. И недаром Бухарест в начале 90-х обрёл в Европе славу настоящей столицы секс-индустрии, где можно было за сущие гроши купить себе настоящих секс-рабынь.





Кадр фильма "Лиля навсегда"/ © Кинопоиск



Также Плаха обслуживал и местный политбомонд. Молдавская пресса в те годы писала: "Всегда вежливый и обходительный со своими клиентами, Шмаровоз (это ещё одно криминальное прозвище олигарха. — Прим. ред.) понял, какие выгоды можно извлечь из своего положения. При помощи высококлассных по тем временам специалистов он начал снимать своих авторитетных гостей на скрытые камеры. В самых пикантных позах и в окружении несовершеннолетних "жриц любви". Получались настоящие шедевры. Матёрые казнокрады, судьи и прокуроры — вершители людских судеб — становились шёлковыми после того, как Шмаровоз показывал им плёнки..."

Заработав стартовый капитал, Плахотнюк решил заняться новой темой: рейдерством. В 1995 году он основал финансовую группу Angels, которая стала приватизировать различные госпредприятия. И первой значимой покупкой компании Плахотнюка стал табачный комбинат Tutun CTC — тот самый, на котором впервые в Советском Союзе по лицензии стали выпускать сигареты Marlboro.

Взяв табачный комбинат под свой контроль, Плахотнюк превратил его в своего рода кузницу кадров — на табачке работали все приближённые олигарха, включая даже нынешнего премьера Молдавии Павла Филипа.

Понятно, что всех этих слухов и сведений нет в официальной биографии Владимира Плахотнюка. Лишь однажды олигарх заметил, что свой первый капитал он заработал в видеосалоне.



— Затем я основал первый серьёзный бизнес — типографию, — рассказывает сам Плахотнюк. — Мы выпускали этикетки для отечественных винодельческих предприятий, потом я принял решение расширить сферу деятельности, в результате чего мы стали крупнейшим импортёром стекольной продукции для винной промышленности в Молдавии. Затем я занялся продажей печатной продукции в Румынии, а также управлял строительной компанией со штатом около 300 человек в Италии.





Фото © РИА Новости/Виталий Тимкив



По третьей версии, которой придерживается и Интерпол, в начале 90-х Плахотнюк был связан с солнцевской организованной преступной группировкой — дескать, для российской братвы он выводил деньги за рубеж, в частности в Италию. Эту информацию подтвердил и сам Плахотнюк, признавшись, что долгое время он находился под следствием Интерпола, а в 2013 году сыщики Интерпола передали в Кишинёв специальное досье, требуя ареста и экстрадиции олигарха. Но, после того как из дела исчезло несколько страниц, в аресте было отказано.

Впрочем, не исключено, что в период первоначального накопления капитала Плахотнюк мог совмещать все виды заработков.



Владик Талончик



Олег Воронин. Фото: © РИА Новости/Руслан Шалапуда





Так или иначе, но ключевым моментом в трудовой биографии будущего хозяина Молдавии стало знакомство с Олегом Ворониным — сыном третьего президента республики Владимира Воронина, лидера партии коммунистов Молдавии, правившего страной с 2001 года.

Именно с благословения Воронина-старшего Плахотнюк, бывший генеральным спонсором предвыборной кампании коммунистов, был назначен финансовым, а затем и генеральным директором Petrom Moldova — государственной нефтяной компании, контролировавшей сеть бензоколонок и нефтепроводов в стране.

В те годы, как писали молдавские журналисты, в политических кругах Плахотнюк обрёл кличку Владик Талончик — он обходил депутатов-коммунистов и интересовался у каждого вкрадчивым голосом:

— А вам талончик на бензин не нужен?

Для них Плахотнюк был тогда всего лишь ловким малым, мальчиком на побегушках.

Наивные коммунисты поняли свою ошибку, когда Владик Талончик под прикрытием всесильных Ворониных стал прибирать к рукам одно предприятие за другим. Знаменитые когда-то на весь Советский Союз молдавские винные комбинаты, местная ГЭС, АО "Молдовагаз", ГП "Железная дорога Молдовы", международный аэропорт Кишинёва, авиакомпания Air Moldova... Казалось, аппетиты Владика Плахотнюка и Олега Воронина были бесконечны.





Фото © Flickr/Aero Icarus



Передел пирога госсобственности шёл по всем правилам жанра: при помощи сотрудников полиции и СИБ (бывшего КГБ республики) коммерсантов сажали в тюрьмы по выдуманным обвинениям, пытали и калечили, на глазах у жертв насиловали их жён и детей.

Бывший заместитель Министра внутренних дел Молдавии Геннадий Косован вспоминал, как в ходе расследования одного из "громких дел", связанных с незаконной приватизацией госсобственности, его вызвал на откровенный разговор сам Плахотнюк.

— Куда ты лезешь?! — заявил полицейскому олигарх. — Это мой проект! Уйди с дороги!

Косован не послушался и вскоре был тяжело ранен в результате взрыва гранаты.



Плаха

В 2005 году Плахотнюк через офшорные компании захватил контрольный пакет акций самого крупного в стране банка — Victoriabank, а также медиахолдинг General Media Group, объединяющий четыре телеканала. Следующий логичный шаг — он входит в высшие эшелоны управленческих структур ПКРМ.

Как писала газета "Молдавские ведомости", в 2008 году кандидатура Плахотнюка рассматривалась даже на пост премьер-министра республики — "не только потому, что он был в хороших отношениях с президентом Владимиром Ворониным, но и за его исключительные управленческие качества, и не в последнюю очередь потому, что он был богат, следовательно, не мог быть коррумпирован".





Фото © plahotniuc.md



Правда, расследование молдавских журналистов едва не поставило точку на политических амбициях Плахи — выяснилось, что у будущего премьер-министра есть две фамилии: Улинич в Румынии и Плахотнюк в Молдавии. Это открытие спровоцировало бурю в Кишинёве: местная пресса только и говорила, что если у гражданина разные имена в двух государствах и он не уведомил об этом власти своей страны — значит, ему есть что скрывать или будет что скрывать. Что ж, Плахотнюк чудом выкрутился из этой истории, объяснив изменение фамилии в румынских документах тем, что хотел защитить своих детей от "предрассудков". Дескать, в румынском обществе настороженно относятся к именам славянского происхождения. Поэтому неслучайно уже много лет его сыновья живут в Швейцарии — подальше от дискриминации.



Однако в 2009 году политическая звезда президента Воронина неожиданно закатилась. Всё началось с "цветной революции" — массовых беспорядков и демонстраций против итогов апрельских выборов в парламент Молдавии. Протестующие захватили здание парламента в центре Кишинёва, затем водрузили над входом флаг Румынии, а на шпиле над зданием — флаг Евросоюза.

В итоге были назначены новые выборы, в результате которых компартия, получив на пять процентов меньше голосов, чем на предыдущих, потеряла большинство в парламенте и перешла в оппозицию.

В оппозицию к коммунистам перешёл и сам Плахотнюк. По совету своего давнего знакомого — бизнесмена Владимира Филата, занимавшегося в "лихие 90-е" торговлей сигаретами — он перешёл в основанную Филатом Демократическую партию Молдавии, где моментально стал одним из руководителей.

Вскоре Владимир Филат стал исполняющим обязанности президента Молдавии, а Плахотнюк был избран депутатом парламента — как писали в газетах, он был внесён в партийные списки под номером два в самый последний день.





Фото © plahotniuc.md



Вскоре Плахотнюк был избран первым заместителем председателя парламента Республики Молдова. Кроме того, он стал членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам и — в ранге вице-президента — одним из руководителей национального совета по реформе правоохранительных органов.

Такого вертикального взлёта не знала ещё ни одна постсоветская страна!

Именно в те годы в Молдавии в рамках реформы старой правоохранительной системы и был основан Национальный центр по борьбе с коррупцией — некий аналог заокеанского ФБР, на создании которого так настаивали кураторы молдавских чиновников из Евросоюза и США. Точно так же и сегодня американцы продавливают идею о создании национального антикоррупционного суда на Украине, искреннее не понимая, почему этому так сопротивляется президент Порошенко и все прочие киевские чиновники. А всё просто: у всех постсоветских чиновников перед глазами есть пример молдавских борцов с коррупцией.

Заокеанским кураторам как будто бы и невдомёк, что дело вовсе не в названии и не в статусе очередной спецслужбы, призванной бороться с коррупцией на высшем уровне, но только в людях, возглавляющих каждое конкретное ведомство.



Кукловод





Фото: © Wikimedia Commons



Уже в марте 2013 года парламент Республики Молдова вынес вотум недоверия правительству под руководством Владимира Филата.

Филат ушёл в отставку, а вместе с ним из парламента демонстративно ушёл и Плахотнюк — дескать, он отказался от депутатского мандата, заявив, что посвятит себя интенсивной деятельности в партии.

Впрочем, как утверждали осведомлённые источники, в отставку Плахотнюк ушёл вовсе не из солидарности с партийным боссом, дружбой с которым он стал к тому времени откровенно тяготиться, но из-за трагического случая в заповеднике Pădurea Domnească. Во время охоты, в которой участвовали 17 человек из ближнего окружения Плахотнюка, кто-то застрелил некоего Сорина Пачу, который будто бы был негласным управделами Плахотнюка. Поговаривали, что будто бы это был не несчастный случай, а показательная казнь — дескать, на неверного управляющего будто бы устроили настоящую охоту с собаками. Но что в действительности произошло тогда в заповеднике, остаётся неизвестным и по сей день, ведь правоохранительные органы долгое время скрывали даже сам факт "царской охоты" в заповедных местах. Тем не менее скандал предали огласке. В итоге бывший зампредседателя апелляционной палаты Кишинёва Георге Крецу получил два года условно — за убийство по неосторожности, а ряд высокопоставленных чиновников, включая самого Плахотнюка, были вынуждены подать в отставку.





Фото © Flickr/FieldsportsChannel TV



Но уже через год Плахотнюк вернулся в парламент — как лидер фракции демпартии. И тут же он начинает "охоту" на своего главного конкурента и бывшего товарища Филата.

В октябре 2015 года наступила развязка: депутаты парламента сняли с Владимира Филата депутатскую неприкосновенность из-за обвинений в "пассивной коррупции в особо крупных размерах" и в "извлечении выгоды из влияния с получением ценностей в особо крупных размерах". В своём последнем слове он открыто обвинил бывшего соратника в предательстве:

— Кукловод успел сыграть в игру, и очень скоро вы это поймёте! Простите за то, что должно случиться...

В тот же день он прямо в здании парламента был арестован сотрудниками Национального антикоррупционного центра, а уже вечером того же дня Плахотнюк объявил о приостановке членства Филата в партии до завершения расследования. В июне 2016 года Филат признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорён к девяти годам заключения.





Фото © Constitutional Court of the Republic of Moldova



О том, что "должно случиться", депутаты поняли лишь через некоторое время после ареста Филата, когда в Кишинёве началась масштабная чистка государственного аппарата от "коррупционеров". Впрочем, как считают оппоненты Плахотнюка, под каток спецслужб прежде всего попадают недруги Плахотнюка и те чиновники, которые вовремя не поспешили выразить свою лояльность олигарху.

Эксперты Европейского центра Карнеги в аналитической записке, опубликованной в мае прошлого года, прямо написали: "Власть Плахотнюка основана на полном поглощении государственного аппарата, включая контроль над судебной системой, Генеральной прокуратурой и Национальным центром по борьбе с коррупцией... Все эти структуры подконтрольны Плахотнюку, который успешно использует кампанию по "борьбе с коррупцией" для устранения своих конкурентов".



Заклятые друзья





Ренато Усатый. Фото: © Wikimedia/Alexandr.isaev



Больше всех не повезло олигарху Вячеславу Платону, когда-то занимавшему шестую позицию в рейтинге самых богатых людей Молдавии. Его приговорили к 18 годам заключения за мошенничество и отмывание денег. Другому же "заклятому партнёру" Плахотнюка — 39-летнему Ренато Усатому, лидеру Нашей партии и бывшему мэру Бельц, второго по величине города Молдавии — удалось сбежать из страны. С 2016 года находится в России — после того, как на родине против него возбудили уголовное дело.

Олигарх Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый были друзьями и деловыми партнёрами до 2014 года, когда последний пришёл в молдавскую политику и стал быстро набирать популярность. Он жёстко критиковал правящую в то время проевропейскую коалицию, в которую входила и демпартия.

Вскоре у Усатого начались проблемы с властями. Сначала молдавский Минюст не зарегистрировал созданную им партию, а когда бизнесмен в ноябре 2014 года возглавил предвыборный список партии "Родина", власти сняли её с выборов за несколько дней их начала.

В отместку Усатый обвинил Плахотнюка в совершении ряда тяжких преступлений, среди которых узурпация власти и причастность к покушению в 2012 году в Лондоне на российского банкира Германа Горбунцова, бывшего владельца российского Столичного торгового банка и молдавского Universalbank. Вскоре киллер Виталий Прока, стрелявший в банкира, а ныне отбывающий срок в Румынии, заявил, что банкира ему заказал именно Плахотнюк.





Фото © Shutterstock Inc



Интервью киллера спровоцировало громкий скандал. Вскоре после этого Герман Горбунцов появился в Кишинёве и в эфире принадлежащего Владимиру Плахотнюку телеканала Publika TV заявил:

— Ренато, мы с Плахотнюком посидели и попили чаю, и твоя версия о том, что Плахотнюк убийца, успешно провалилась. У меня есть предложение: приезжай в Кишинёв. Пойдём в прокуратуру, отстоим свои права. Будь мужиком. Кто будет виноват, тот сядет.

Усатый, разумеется, от такого приглашения отказался.

В итоге в Молдавии против Усатого было возбуждено уголовное дело о том, что тот якобы заплатил киллеру Проке 600 тысяч евро, чтобы тот оговорил Плахотнюка, назвав его организатором покушения на банкира.



Пикантность ситуации придаёт тот факт, что все трое — и Горбунцов, и Усатый, и сам Плахотнюк — являются также и гражданами России. Поэтому дело о покушении на банкира в Лондоне расследует и Следственный комитет России. Также в СК расследуют дело о покушении на самого Усатого, которое, по версии СК, также организовал неформальный "хозяин" Молдавии, создавший для этого организованную преступную группу, состоящую из некоего гражданина Молдавии по фамилии Руссу и "неустановленных следствием лиц". Они, по данным следствия, установили место жительства Ренато Усатого и распорядок его дня.

После этого ими было определено место будущего нападения, подготовлены пути отхода и приобретено огнестрельное оружие. О готовности к покушению, как считают в СК, исполнители доложили Владимиру Плахотнюку, однако осуществить задуманное участникам группы не удалось по не зависящим от них обстоятельствам.



Теневой кардинал





Фото © plahotniuc.md



Сегодня — если говорить сугубо с формальной точки зрения — Владимир Плахотнюк является обычным гражданином Молдавии и России, не занимающим никаких должностей и постов (за исключением звания лидера демократической партии). Правда, в январе 2016 года он был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии от Демократической партии Молдавии, но его кандидатура была отвергнута тогдашним президентом Николаем Тимофти из-за подозрений в несоответствии "необходимым критериям неподкупности". Причём, как уверены в Кишинёве, непосредственную роль в отказе Плахотнюку сыграли именно американцы — дескать, на отказе настоял сам американский посол.

Что ж, в декабре 2016 года прошли перевыборы президента Молдавии, и вместо Тимофти на президентский пост заступил Игорь Додон, представитель Партии социалистов, которого многие журналисты открыто назвали пророссийским. Дескать, после инаугурации со здания администрации президента Молдавии был снят флаг Евросоюза, висевший рядом с молдавским флагом, а версия официального сайта президента на румынском языке была изменена на версию на молдавском, несмотря на то что румынский язык — государственный язык Республики Молдова.

Но куда более важно то, что новым премьер-министром республики стал ставленник Плахотнюка — Павел Филип, а ведь в Молдавии именно премьер обладает куда более широкими властными полномочиями, чем президент.

Примечательно, что в состав правительства Филипа вошли и два бывших премьер-министра, ответственных за исчезновение миллиарда долларов кредита, выделенного на реформы. Ныне же услуги чиновников, как считают деятели оппозиции, необходимы Кукловоду для захвата контроля над остальными частными банками республики.

И понятно, что переориентация страны на связь с Россией, объявленная президентом Додоном, стала существенной помехой всем планами Плахотнюка — свои финансовые аферы молдавские олигархи могут проворачивать только при благосклонном невнимании западных кураторов, старательно не замечающих тёмные делишки на подконтрольных территориях. Американский принцип "да, это сукин сын, но это наш сукин сын!" по-прежнему остаётся на постсоветском пространстве актуальным как никогда.



И тогда Плахотнюк решил остановить переориентацию Молдавии.

Конституционный суд (КС) Молдавии принял решение временно отстранить Игоря Додона от должности президента, назначив на его пост спикера парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента уже подписал декреты о запрете вещания на территории страны российских телеканалов, а политики в Румынии приступили к обсуждению планов возвращения Молдавии в состав Румынии.



Что ж, российский ответ был предсказуемо слабым: в Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета РФ о задержании председателя демпартии, который обвиняется в совершении убийства более двух человек с особой жестокостью в составе организованной группы.

Но новость о розыске застала олигарха уже в США, где он пугал конгрессменов рассказами о том, как подразделения спецназа ГРУ и КГБ в Приднестровье отрабатывали планы по его захвату и транспортировке в Москву.

На защиту "жертвы российского произвола" тут же встали американские сенаторы, обработанные нанятыми олигархом лоббистами. Так что в самом скором времени в американской политике появятся всем до тошноты знакомые нотки "молдавского букета".

До недавнего времени тонкости политики в Молдавии оставались вне поля зрения российской аудитории. Однако приход к власти пророссийского президента Игоря Додона, затем его отстранение, наконец, возбуждение в России уголовного дела против главного молдавского олигарха Владимира Плахотнюка — все эти события заставили Лайф вспомнить подробности биографии подлинного хозяина закулисья молдавской политики.Не исключено, что лет через двести наши потомки напишут в своих учебниках истории, что в самом начале 21-го века Всевышний задумал использовать бывшие советские республики как лабораторные чашки Петри — для грандиозного социального эксперимента. В одной стране он вырастил культуру религиозных экстремистов, в другой — привёл к власти чекистов, в третьей — председателя колхоза... Молдавии же выпала нелёгкая участь, о которой мечтали многие записные российские либералы. В Кишинёве пришли к власти олигархи — бывшие дельцы из "лихих 90-х", нажившие не только лоск и респектабельность, но и политический капитал в виде карманных партий.Впрочем, употреблять слово "олигархи" во множественном числе уже неправильно — за последние годы в результате активных процессов слияний и поглощений в Молдавии остался только один олигарх. Вернее, мегаолигарх, который контролирует в республике буквально всё — от фешенебельных гостиниц и ночных клубов в центре Кишинёва до телеканалов и политических партий. Итак, знакомьтесь: Владимир Плахотнюк, обладатель целого букета красноречивых прозвищ.Из официальной биографии Владимира Плахотнюка можно узнать, что он — выходец из небольшого села Грозешть на западной границе Молдавии. В 1983 году он окончил школу, отслужил в армии, затем поступил в политехнический институт Кишинёва на факультет технологии пищевой промышленности. Диплом инженера он получил в 1991 году — как раз накануне развала СССР, когда единственным местом, куда мог бы после вуза устроиться на работу молодой специалист, стал рынок-барахолка. Однако предприимчивый Плахотнюк решил пойти другим путём. Используя старые комсомольские связи, он устроился в центр по предотвращению и реабилитации несовершеннолетних жертв насилия "Минор", открытый при мэрии Кишинёва.Дальнейшие сведения о трудовом пути будущего олигарха к миллионам и власти существенно разнятся. Так, оппозиционные молдавские газеты уже не раз писали о том, что Плахотнюк, получивший в криминальных кругах кличку Плаха, открыл при центре реабилитации свой небольшой бизнес, собрав из малолетних проституток эскорт-агентство.В начале 90-х годов в российских газетах если и писали о Молдавии, то только в связи с войной в Приднестровье. Но в самом Кишинёве тогда тоже шла война — богатых против бедных, бандитов против мирных граждан, румынских националистов против русскоязычного населения. Только согласно официальной статике, в те годы Молдавию в поисках лучшей жизни покинуло не менее 20% населения страны — самая его трудоспособная и активная часть. Остальные же выживали кто как мог.На этой необъявленной войне Плахотнюк почувствовал себя как рыба в воде, наладив экспорт мальчиков и девочек в бордели Румынии и Италии — живой товар поставлялся за рубеж под прикрытием различных "благотворительных" конкурсов красоты. И недаром Бухарест в начале 90-х обрёл в Европе славу настоящей столицы секс-индустрии, где можно было за сущие гроши купить себе настоящих секс-рабынь.Кадр фильма "Лиля навсегда"/ © КинопоискТакже Плаха обслуживал и местный политбомонд. Молдавская пресса в те годы писала: "Всегда вежливый и обходительный со своими клиентами, Шмаровоз (это ещё одно криминальное прозвище олигарха. — Прим. ред.) понял, какие выгоды можно извлечь из своего положения. При помощи высококлассных по тем временам специалистов он начал снимать своих авторитетных гостей на скрытые камеры. В самых пикантных позах и в окружении несовершеннолетних "жриц любви". Получались настоящие шедевры. Матёрые казнокрады, судьи и прокуроры — вершители людских судеб — становились шёлковыми после того, как Шмаровоз показывал им плёнки..."Заработав стартовый капитал, Плахотнюк решил заняться новой темой: рейдерством. В 1995 году он основал финансовую группу Angels, которая стала приватизировать различные госпредприятия. И первой значимой покупкой компании Плахотнюка стал табачный комбинат Tutun CTC — тот самый, на котором впервые в Советском Союзе по лицензии стали выпускать сигареты Marlboro.Взяв табачный комбинат под свой контроль, Плахотнюк превратил его в своего рода кузницу кадров — на табачке работали все приближённые олигарха, включая даже нынешнего премьера Молдавии Павла Филипа.Понятно, что всех этих слухов и сведений нет в официальной биографии Владимира Плахотнюка. Лишь однажды олигарх заметил, что свой первый капитал он заработал в видеосалоне.— Затем я основал первый серьёзный бизнес — типографию, — рассказывает сам Плахотнюк. — Мы выпускали этикетки для отечественных винодельческих предприятий, потом я принял решение расширить сферу деятельности, в результате чего мы стали крупнейшим импортёром стекольной продукции для винной промышленности в Молдавии. Затем я занялся продажей печатной продукции в Румынии, а также управлял строительной компанией со штатом около 300 человек в Италии.Фото © РИА Новости/Виталий ТимкивПо третьей версии, которой придерживается и Интерпол, в начале 90-х Плахотнюк был связан с солнцевской организованной преступной группировкой — дескать, для российской братвы он выводил деньги за рубеж, в частности в Италию. Эту информацию подтвердил и сам Плахотнюк, признавшись, что долгое время он находился под следствием Интерпола, а в 2013 году сыщики Интерпола передали в Кишинёв специальное досье, требуя ареста и экстрадиции олигарха. Но, после того как из дела исчезло несколько страниц, в аресте было отказано.Впрочем, не исключено, что в период первоначального накопления капитала Плахотнюк мог совмещать все виды заработков.Олег Воронин. Фото: © РИА Новости/Руслан ШалапудаТак или иначе, но ключевым моментом в трудовой биографии будущего хозяина Молдавии стало знакомство с Олегом Ворониным — сыном третьего президента республики Владимира Воронина, лидера партии коммунистов Молдавии, правившего страной с 2001 года.Именно с благословения Воронина-старшего Плахотнюк, бывший генеральным спонсором предвыборной кампании коммунистов, был назначен финансовым, а затем и генеральным директором Petrom Moldova — государственной нефтяной компании, контролировавшей сеть бензоколонок и нефтепроводов в стране.В те годы, как писали молдавские журналисты, в политических кругах Плахотнюк обрёл кличку Владик Талончик — он обходил депутатов-коммунистов и интересовался у каждого вкрадчивым голосом:— А вам талончик на бензин не нужен?Для них Плахотнюк был тогда всего лишь ловким малым, мальчиком на побегушках.Наивные коммунисты поняли свою ошибку, когда Владик Талончик под прикрытием всесильных Ворониных стал прибирать к рукам одно предприятие за другим. Знаменитые когда-то на весь Советский Союз молдавские винные комбинаты, местная ГЭС, АО "Молдовагаз", ГП "Железная дорога Молдовы", международный аэропорт Кишинёва, авиакомпания Air Moldova... Казалось, аппетиты Владика Плахотнюка и Олега Воронина были бесконечны.Фото © Flickr/Aero IcarusПередел пирога госсобственности шёл по всем правилам жанра: при помощи сотрудников полиции и СИБ (бывшего КГБ республики) коммерсантов сажали в тюрьмы по выдуманным обвинениям, пытали и калечили, на глазах у жертв насиловали их жён и детей.Бывший заместитель Министра внутренних дел Молдавии Геннадий Косован вспоминал, как в ходе расследования одного из "громких дел", связанных с незаконной приватизацией госсобственности, его вызвал на откровенный разговор сам Плахотнюк.— Куда ты лезешь?! — заявил полицейскому олигарх. — Это мой проект! Уйди с дороги!Косован не послушался и вскоре был тяжело ранен в результате взрыва гранаты.В 2005 году Плахотнюк через офшорные компании захватил контрольный пакет акций самого крупного в стране банка — Victoriabank, а также медиахолдинг General Media Group, объединяющий четыре телеканала. Следующий логичный шаг — он входит в высшие эшелоны управленческих структур ПКРМ.Как писала газета "Молдавские ведомости", в 2008 году кандидатура Плахотнюка рассматривалась даже на пост премьер-министра республики — "не только потому, что он был в хороших отношениях с президентом Владимиром Ворониным, но и за его исключительные управленческие качества, и не в последнюю очередь потому, что он был богат, следовательно, не мог быть коррумпирован".Фото © plahotniuc.mdПравда, расследование молдавских журналистов едва не поставило точку на политических амбициях Плахи — выяснилось, что у будущего премьер-министра есть две фамилии: Улинич в Румынии и Плахотнюк в Молдавии. Это открытие спровоцировало бурю в Кишинёве: местная пресса только и говорила, что если у гражданина разные имена в двух государствах и он не уведомил об этом власти своей страны — значит, ему есть что скрывать или будет что скрывать. Что ж, Плахотнюк чудом выкрутился из этой истории, объяснив изменение фамилии в румынских документах тем, что хотел защитить своих детей от "предрассудков". Дескать, в румынском обществе настороженно относятся к именам славянского происхождения. Поэтому неслучайно уже много лет его сыновья живут в Швейцарии — подальше от дискриминации.Однако в 2009 году политическая звезда президента Воронина неожиданно закатилась. Всё началось с "цветной революции" — массовых беспорядков и демонстраций против итогов апрельских выборов в парламент Молдавии. Протестующие захватили здание парламента в центре Кишинёва, затем водрузили над входом флаг Румынии, а на шпиле над зданием — флаг Евросоюза.В итоге были назначены новые выборы, в результате которых компартия, получив на пять процентов меньше голосов, чем на предыдущих, потеряла большинство в парламенте и перешла в оппозицию.В оппозицию к коммунистам перешёл и сам Плахотнюк. По совету своего давнего знакомого — бизнесмена Владимира Филата, занимавшегося в "лихие 90-е" торговлей сигаретами — он перешёл в основанную Филатом Демократическую партию Молдавии, где моментально стал одним из руководителей.Вскоре Владимир Филат стал исполняющим обязанности президента Молдавии, а Плахотнюк был избран депутатом парламента — как писали в газетах, он был внесён в партийные списки под номером два в самый последний день.Фото © plahotniuc.mdВскоре Плахотнюк был избран первым заместителем председателя парламента Республики Молдова. Кроме того, он стал членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам и — в ранге вице-президента — одним из руководителей национального совета по реформе правоохранительных органов.Такого вертикального взлёта не знала ещё ни одна постсоветская страна!Именно в те годы в Молдавии в рамках реформы старой правоохранительной системы и был основан Национальный центр по борьбе с коррупцией — некий аналог заокеанского ФБР, на создании которого так настаивали кураторы молдавских чиновников из Евросоюза и США. Точно так же и сегодня американцы продавливают идею о создании национального антикоррупционного суда на Украине, искреннее не понимая, почему этому так сопротивляется президент Порошенко и все прочие киевские чиновники. А всё просто: у всех постсоветских чиновников перед глазами есть пример молдавских борцов с коррупцией.Заокеанским кураторам как будто бы и невдомёк, что дело вовсе не в названии и не в статусе очередной спецслужбы, призванной бороться с коррупцией на высшем уровне, но только в людях, возглавляющих каждое конкретное ведомство.Фото: © Wikimedia CommonsУже в марте 2013 года парламент Республики Молдова вынес вотум недоверия правительству под руководством Владимира Филата.Филат ушёл в отставку, а вместе с ним из парламента демонстративно ушёл и Плахотнюк — дескать, он отказался от депутатского мандата, заявив, что посвятит себя интенсивной деятельности в партии.Впрочем, как утверждали осведомлённые источники, в отставку Плахотнюк ушёл вовсе не из солидарности с партийным боссом, дружбой с которым он стал к тому времени откровенно тяготиться, но из-за трагического случая в заповеднике Pădurea Domnească. Во время охоты, в которой участвовали 17 человек из ближнего окружения Плахотнюка, кто-то застрелил некоего Сорина Пачу, который будто бы был негласным управделами Плахотнюка. Поговаривали, что будто бы это был не несчастный случай, а показательная казнь — дескать, на неверного управляющего будто бы устроили настоящую охоту с собаками. Но что в действительности произошло тогда в заповеднике, остаётся неизвестным и по сей день, ведь правоохранительные органы долгое время скрывали даже сам факт "царской охоты" в заповедных местах. Тем не менее скандал предали огласке. В итоге бывший зампредседателя апелляционной палаты Кишинёва Георге Крецу получил два года условно — за убийство по неосторожности, а ряд высокопоставленных чиновников, включая самого Плахотнюка, были вынуждены подать в отставку.Фото © Flickr/FieldsportsChannel TVНо уже через год Плахотнюк вернулся в парламент — как лидер фракции демпартии. И тут же он начинает "охоту" на своего главного конкурента и бывшего товарища Филата.В октябре 2015 года наступила развязка: депутаты парламента сняли с Владимира Филата депутатскую неприкосновенность из-за обвинений в "пассивной коррупции в особо крупных размерах" и в "извлечении выгоды из влияния с получением ценностей в особо крупных размерах". В своём последнем слове он открыто обвинил бывшего соратника в предательстве:— Кукловод успел сыграть в игру, и очень скоро вы это поймёте! Простите за то, что должно случиться...В тот же день он прямо в здании парламента был арестован сотрудниками Национального антикоррупционного центра, а уже вечером того же дня Плахотнюк объявил о приостановке членства Филата в партии до завершения расследования. В июне 2016 года Филат признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорён к девяти годам заключения.Фото © Constitutional Court of the Republic of MoldovaО том, что "должно случиться", депутаты поняли лишь через некоторое время после ареста Филата, когда в Кишинёве началась масштабная чистка государственного аппарата от "коррупционеров". Впрочем, как считают оппоненты Плахотнюка, под каток спецслужб прежде всего попадают недруги Плахотнюка и те чиновники, которые вовремя не поспешили выразить свою лояльность олигарху.Эксперты Европейского центра Карнеги в аналитической записке, опубликованной в мае прошлого года, прямо написали: "Власть Плахотнюка основана на полном поглощении государственного аппарата, включая контроль над судебной системой, Генеральной прокуратурой и Национальным центром по борьбе с коррупцией... Все эти структуры подконтрольны Плахотнюку, который успешно использует кампанию по "борьбе с коррупцией" для устранения своих конкурентов".Ренато Усатый. Фото: © Wikimedia/Alexandr.isaevБольше всех не повезло олигарху Вячеславу Платону, когда-то занимавшему шестую позицию в рейтинге самых богатых людей Молдавии. Его приговорили к 18 годам заключения за мошенничество и отмывание денег. Другому же "заклятому партнёру" Плахотнюка — 39-летнему Ренато Усатому, лидеру Нашей партии и бывшему мэру Бельц, второго по величине города Молдавии — удалось сбежать из страны. С 2016 года находится в России — после того, как на родине против него возбудили уголовное дело.Олигарх Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый были друзьями и деловыми партнёрами до 2014 года, когда последний пришёл в молдавскую политику и стал быстро набирать популярность. Он жёстко критиковал правящую в то время проевропейскую коалицию, в которую входила и демпартия.Вскоре у Усатого начались проблемы с властями. Сначала молдавский Минюст не зарегистрировал созданную им партию, а когда бизнесмен в ноябре 2014 года возглавил предвыборный список партии "Родина", власти сняли её с выборов за несколько дней их начала.В отместку Усатый обвинил Плахотнюка в совершении ряда тяжких преступлений, среди которых узурпация власти и причастность к покушению в 2012 году в Лондоне на российского банкира Германа Горбунцова, бывшего владельца российского Столичного торгового банка и молдавского Universalbank. Вскоре киллер Виталий Прока, стрелявший в банкира, а ныне отбывающий срок в Румынии, заявил, что банкира ему заказал именно Плахотнюк.Фото © Shutterstock IncИнтервью киллера спровоцировало громкий скандал. Вскоре после этого Герман Горбунцов появился в Кишинёве и в эфире принадлежащего Владимиру Плахотнюку телеканала Publika TV заявил:— Ренато, мы с Плахотнюком посидели и попили чаю, и твоя версия о том, что Плахотнюк убийца, успешно провалилась. У меня есть предложение: приезжай в Кишинёв. Пойдём в прокуратуру, отстоим свои права. Будь мужиком. Кто будет виноват, тот сядет.Усатый, разумеется, от такого приглашения отказался.В итоге в Молдавии против Усатого было возбуждено уголовное дело о том, что тот якобы заплатил киллеру Проке 600 тысяч евро, чтобы тот оговорил Плахотнюка, назвав его организатором покушения на банкира.Пикантность ситуации придаёт тот факт, что все трое — и Горбунцов, и Усатый, и сам Плахотнюк — являются также и гражданами России. Поэтому дело о покушении на банкира в Лондоне расследует и Следственный комитет России. Также в СК расследуют дело о покушении на самого Усатого, которое, по версии СК, также организовал неформальный "хозяин" Молдавии, создавший для этого организованную преступную группу, состоящую из некоего гражданина Молдавии по фамилии Руссу и "неустановленных следствием лиц". Они, по данным следствия, установили место жительства Ренато Усатого и распорядок его дня.После этого ими было определено место будущего нападения, подготовлены пути отхода и приобретено огнестрельное оружие. О готовности к покушению, как считают в СК, исполнители доложили Владимиру Плахотнюку, однако осуществить задуманное участникам группы не удалось по не зависящим от них обстоятельствам.Фото © plahotniuc.mdСегодня — если говорить сугубо с формальной точки зрения — Владимир Плахотнюк является обычным гражданином Молдавии и России, не занимающим никаких должностей и постов (за исключением звания лидера демократической партии). Правда, в январе 2016 года он был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии от Демократической партии Молдавии, но его кандидатура была отвергнута тогдашним президентом Николаем Тимофти из-за подозрений в несоответствии "необходимым критериям неподкупности". Причём, как уверены в Кишинёве, непосредственную роль в отказе Плахотнюку сыграли именно американцы — дескать, на отказе настоял сам американский посол.Что ж, в декабре 2016 года прошли перевыборы президента Молдавии, и вместо Тимофти на президентский пост заступил Игорь Додон, представитель Партии социалистов, которого многие журналисты открыто назвали пророссийским. Дескать, после инаугурации со здания администрации президента Молдавии был снят флаг Евросоюза, висевший рядом с молдавским флагом, а версия официального сайта президента на румынском языке была изменена на версию на молдавском, несмотря на то что румынский язык — государственный язык Республики Молдова.Но куда более важно то, что новым премьер-министром республики стал ставленник Плахотнюка — Павел Филип, а ведь в Молдавии именно премьер обладает куда более широкими властными полномочиями, чем президент.Примечательно, что в состав правительства Филипа вошли и два бывших премьер-министра, ответственных за исчезновение миллиарда долларов кредита, выделенного на реформы. Ныне же услуги чиновников, как считают деятели оппозиции, необходимы Кукловоду для захвата контроля над остальными частными банками республики.И понятно, что переориентация страны на связь с Россией, объявленная президентом Додоном, стала существенной помехой всем планами Плахотнюка — свои финансовые аферы молдавские олигархи могут проворачивать только при благосклонном невнимании западных кураторов, старательно не замечающих тёмные делишки на подконтрольных территориях. Американский принцип "да, это сукин сын, но это наш сукин сын!" по-прежнему остаётся на постсоветском пространстве актуальным как никогда.И тогда Плахотнюк решил остановить переориентацию Молдавии.Конституционный суд (КС) Молдавии принял решение временно отстранить Игоря Додона от должности президента, назначив на его пост спикера парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента уже подписал декреты о запрете вещания на территории страны российских телеканалов, а политики в Румынии приступили к обсуждению планов возвращения Молдавии в состав Румынии.Что ж, российский ответ был предсказуемо слабым: в Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета РФ о задержании председателя демпартии, который обвиняется в совершении убийства более двух человек с особой жестокостью в составе организованной группы.Но новость о розыске застала олигарха уже в США, где он пугал конгрессменов рассказами о том, как подразделения спецназа ГРУ и КГБ в Приднестровье отрабатывали планы по его захвату и транспортировке в Москву.На защиту "жертвы российского произвола" тут же встали американские сенаторы, обработанные нанятыми олигархом лоббистами. Так что в самом скором времени в американской политике появятся всем до тошноты знакомые нотки "молдавского букета".

Автор: Владимир Тихомиров



Источник Автор: Владимир Тихомиров Сегодня, 18:53

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.