play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Молдавия намерена выставить России счет за "оккупацию" Приднестровья Категория: Новости дня



Спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья. Об этом он заявил в интервью Latvijas Avize.

"Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", — считает спикер парламента. Он также выразил надежду на то, что вопрос о "незаконном присутствии российских войск" в Приднестровье попадет в поле зрения ООН.

Кроме того, Канду заявил о намерении выставить Москве счет, который будет "измеряться в миллиардах долларов".

"Это нарушение международного права со стороны России. Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет", — добавил Канду.



На вопрос журналиста о том, собирается ли Кишинев в таком случае запросить денежную компенсацию и за "советскую оккупацию", спикер парламента ответил уклончиво. По его словам, это "более чувствительный вопрос" и общественность Молдавии пока еще к нему не готова.

"Мы не можем абсолютно во всем винить советскую оккупацию. Может быть, когда-нибудь мы создадим такую комиссию, чтобы рассчитать компенсацию", — сказал Канду.

Политик также сообщил о желании Кишинева построить уважительные отношения с Москвой.

"Как проевропейская партия, мы хотим не конфликта с Россией, а отношений, основанных на взаимном уважении, чтобы Россия взаимодействовала с нами на равных, а не как со страной второго или третьего сорта", — заявил он.



Канду добавил, что, в отличие от "пророссийского" президента Игоря Додона, он видит в качестве партнера Молдавии ЕС и США.

В Приднестровском регионе Молдавии находится оперативная группа российских войск, основными задачами которой являются миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Кроме того, мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят российские, приднестровские, молдавские военнослужащие, а также десять военных наблюдателей от Украины.



Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной властям территорией. Сегодня, 19:12

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.