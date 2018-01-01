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Молдавия намерена выставить России счет за "оккупацию" Приднестровья

Молдавия намерена выставить России счет за "оккупацию" Приднестровья

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья. Об этом он заявил в интервью Latvijas Avize.
"Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", — считает спикер парламента. Он также выразил надежду на то, что вопрос о "незаконном присутствии российских войск" в Приднестровье попадет в поле зрения ООН.
Кроме того, Канду заявил о намерении выставить Москве счет, который будет "измеряться в миллиардах долларов".
"Это нарушение международного права со стороны России. Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет", — добавил Канду.

На вопрос журналиста о том, собирается ли Кишинев в таком случае запросить денежную компенсацию и за "советскую оккупацию", спикер парламента ответил уклончиво. По его словам, это "более чувствительный вопрос" и общественность Молдавии пока еще к нему не готова.
"Мы не можем абсолютно во всем винить советскую оккупацию. Может быть, когда-нибудь мы создадим такую комиссию, чтобы рассчитать компенсацию", — сказал Канду.
Политик также сообщил о желании Кишинева построить уважительные отношения с Москвой.
"Как проевропейская партия, мы хотим не конфликта с Россией, а отношений, основанных на взаимном уважении, чтобы Россия взаимодействовала с нами на равных, а не как со страной второго или третьего сорта", — заявил он.

Канду добавил, что, в отличие от "пророссийского" президента Игоря Додона, он видит в качестве партнера Молдавии ЕС и США.
В Приднестровском регионе Молдавии находится оперативная группа российских войск, основными задачами которой являются миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Кроме того, мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят российские, приднестровские, молдавские военнослужащие, а также десять военных наблюдателей от Украины.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной властям территорией.
  • Сегодня, 19:12
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