Из передачи "Код доступа", 20 января 2018 г.



...Кроме как к юлианскому календарю, надо еще вернуться и к римским цифрам, которые были в ходу во времена Иисуса, запретить ноль арабский за отсутствие духовной скрепыю И тут, единственная, правда, проблема с датами, потому что, конечно, январь-то январь или 25 декабря, но вот не совсем понятно, когда наш герой родился, Потому что евангелия на этот счет ничего не говорят, у них нет на этот счет никакой определенной даты. Климент Александрийский утверждает, что Христос родился 18 ноября. Еще одна популярная дата была 20 мая. Еще одна популярная дата – например, Ипполит Римский ее приводит – считалось, что Христос родился в Пасху 2 апреля.







Но самой популярной датой была теория о том, что Иисус родился 6 января. В частности, о ней говорил Епифаний еще в конце 4 века. Теперь вы спросите, когда же стало известно, что Иисус родился 25 декабря. Это стало известно по просьбе известного римского императора Константина, который был якобы первым императором, который принял государственное христианство, что было, впрочем, полным враньем. Но что было правда – что Константин был большим реформатором церкви. И в частности, Константин был большим поклонником тогдашнего официального римского бога, он назывался Sol Invictus, почитался как единый бог, культу которого Константин придерживался. И он чеканил Sol Invictus на своих монетах до 25 года. У Sol Invictus, то есть у Необедимого Солнца был то ли НРЗБ, то ли сын Митра, который как раз рождался 25 декабря, потому что 25 декабря из-за смещенного юлианского календаря уже на трое суток опаздывал календарь по сравнению с реальным. Как раз 25 декабря в начале IV века был день зимнего солнцестояния.







И Константин спросил у верной ему церкви: «Пацаны, ну чего вам, жаль, ну пусть он рождается в один день с Митрой?» И церковь ответила «Yes, товарищ император!» — и день рождения Иисуса к абсолютному изумлению тогдашних верующих, колеблясь в соответствии с линией партии, был перенесен на 25 декабря.

