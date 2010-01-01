|
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
0
"Кто пишет для Молдовы украинский сценарий": репортаж Ирады Зейналовой
На прошлой неделе известная российская ведущая вместе со съемочной группой побывала в Молдове. Попасть в Кишинев Зейналовой удалось лишь со второй попытки – в первый раз в Молдову ее не пропустили пограничники. Визит стал возможным лишь после личного приглашения президента страны Игоря Додона, у которого журналистка впоследствии взяла интервью. Кто пишет для Молдавии украинский сценарий и зачем из страны пытаются вымести все российское – ответы на эти вопросы Зейналова искала в своем репортаже.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Moldova+