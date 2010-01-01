



На прошлой неделе известная российская ведущая вместе со съемочной группой побывала в Молдове. Попасть в Кишинев Зейналовой удалось лишь со второй попытки – в первый раз в Молдову ее не пропустили пограничники. Визит стал возможным лишь после личного приглашения президента страны Игоря Додона, у которого журналистка впоследствии взяла интервью. Кто пишет для Молдавии украинский сценарий и зачем из страны пытаются вымести все российское – ответы на эти вопросы Зейналова искала в своем репортаже.