Категория: Новости дня



В тираспольском клубе "№19" 26 января состоится дискуссия «Приднестровье 2017. Итоги года: ожидания и результаты».

Как сообщает сайт клуба, в ее работе примут участие Анатолий Дирун - кандидат политических наук, научный руководитель Тираспольской школы политических исследований; Григорий Воловой — руководитель ТРК "Новая волна", член Союза журналистов России; Юрий Кузьменко — руководитель группы компаний "Люкка"; Дмитрий Гончаренко — вице-президент Бизнес-ассоциации "Мост".

Встреча носит открытый характер, участвовать в ней может любой желающий. Сегодня, 10:22

