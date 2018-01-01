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Дискуссия «Приднестровье 2017. Итоги года: ожидания и результаты»
В тираспольском клубе "№19" 26 января состоится дискуссия «Приднестровье 2017. Итоги года: ожидания и результаты».
Как сообщает сайт клуба, в ее работе примут участие Анатолий Дирун - кандидат политических наук, научный руководитель Тираспольской школы политических исследований; Григорий Воловой — руководитель ТРК "Новая волна", член Союза журналистов России; Юрий Кузьменко — руководитель группы компаний "Люкка"; Дмитрий Гончаренко — вице-президент Бизнес-ассоциации "Мост".
Встреча носит открытый характер, участвовать в ней может любой желающий.
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