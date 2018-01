play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Улетное видео или А раньше она была кандидатом в президенты.... Категория: Интересное видео, Новости дня



Как сообщает Александр Самоний, 24 января 2018 года состоялось очередное судебное заседание по делу Ольги Борисовны Кругловой.

"Напомним: формальным поводом для уголовного преследования Кругловой послужил конфликт, случившийся 5 сентября между нею и «известной» в Тирасполе «экстрасенсом» Ириной Василакий. Причем, многие факты свидетельствуют о том, что Василакий в тот день целенаправленно искала Куглову, намереваясь учинить с ней скандал и драку. Но потом почему-то Круглова была признана «обвиняемой», а Василакий – «потерпевшей».



Неравнодушные граждане, решившие придти на открытой судебное заседание по делу Ольги Борисовны, начали собираться в вестибюле Тираспольского городского суда с самого утра. Среди них было много пожилых людей. Была и молодежь. Прибыли также депутат Верховного Совета Олег Хоржан и депутат Тираспольского горсовета Александр Самоний. Все вели себя сдержанно и корректно, как и полагается в общественном месте.

Вдруг, около 9 часов 45 минут, в здание суда буквально ворвалась «потерпевшая» Василакий. Увидев, сколько народу пришло поддержать Круглову, она безо всяких на то причин принялась кричать и оскорблять ни в чем не повинных людей. От ее голоса буквально дрожали стены. Ирина громко выкрикивала людям в лицо оскорбительные слова: «дебилы», «вами манипулируют», «сумасшедшие», «больные», «чмо вонючее» и т.п. При том - заметив в руках Самония съемочную аппаратуру, настойчиво требовала «обязательно показать все это по телевизору».

Работники МВД пыталась успокоить гражданку Василакий, но им это удалось далеко не сразу, поскольку та на замечания не реагировала, продолжала кричать, размахивала руками… А потом вдруг, словно забыв о своих требованиях показать все происходящее по телевизору, кинулась на Александра Самония и пыталась нанести ему побои. «Потерпевшая» Василакий пыталась дважды ударить депутата Самония и каждый раз попадала рукой по фотоаппарату, в результате чего был поврежден объектив.



Присутствующие граждане были шокированы таким поведением «потерпевшей». Особенно пожилые люди, воспитанные в духе уважения к законности и морали. Своими действиями Ирина Василакий умышленно грубо нарушила общественный порядок, то есть совершила хулиганство, предусмотренное статьей 211 УК ПМР.

Тут самое время напомнить, что процесс Куглова-Василакий – это уже второй по счету суд, который приходится пережить Ольге Борисовне. Первый – Круглова-Иевлева – состоялся в городе Дубоссары в конце прошлого года. Там Ольгу Борисовну обвинили в том, что она, возмущенная поведением Иевлевой на одном публичном мероприятии, легонько дернула эту девушку за волосы. Да еще назвала за недостойное поведение подружку Иевлевой - «коза», а подружка, как на грех, казалась депутатом местного Совета!.. Вот вам и «хулиганство», и «оскорбление депутата», и, как итог – два года лишения свободы для 64-летней пенсионерки…

И теперь здравомыслящим людям совершенно непонятно, почему И.Н. Василакий, совершающая на наших глазах действия, куда более опасные для общества, в том числе и оскорбления большой группы людей в общественном месте, оскорбление депутатов, нападение на депутата, доныне именуется «потерпевшей». Почему Василакий никто не сажает по статье 211 УК ПМР?".



Сообщается, что Олег Хоржан и Александр Самоний обратились в правоохранительные органы с официальным письмом, где просят привлечь И.Н. Василакий к уголовной ответственности, за хулиганство, оскорбления и клевету. Вчера, 22:15

