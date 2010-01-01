



Как сообщает Александр Самоний, "...Уголовное дело рассыпается на глазах. «Потерпевшая» Василакий ведет себя, мягко говоря, странно, свидетели начинают говорить, что протоколы во время следствия подписывали «не глядя», и вспоминать такие подробности, которые скоро не оставят от обвинения камня на камне.

Версия следствия о том, что будто бы Ольга Круглова из хулиганских побуждений напала и избила бедную Василакий, уже разрушена. Во-первых, благодаря самой «потерпевшей», которая путается в показаниях, во-вторых – благодаря свидетельским показаниям очевидцев.

Так, одна из свидетельниц рассказывает, что «разнимала» Василакий с Кругловой, притом - обе женщины держали друг друга за волосы. То есть – имело место не избиение беззащитной гадалки мощной пенсионеркой, а обоюдная драка, где обе стороны получили телесные повреждения. И, вопреки утверждению «потерпевшей», алкоголем от Кругловой вовсе не пахло.

Остается лишь выяснить вопрос - кто был зачинателем конфликта? Для этого можно обратиться к видеозаписи, которая, хоть и не блещет качеством, но все же отражает несколько пикантных моментов: вот Ирина Василакий сидит в машине, мимо идет ничего не подозревающая Ольга Круглова, Василакий вылезает из автомобиля, окликает Круглову…Зачем? Просто решила поздороваться? Но ведь та же Василакий постоянно упоминает о своих «неприязненных отношениях» с Ольгой Борисовной! А это уже исключает совершение деяния «из хулиганских побуждений»…".

Он полагает, что "если суд будет объективен и примет меры к установлению истины, то можно надеяться вскоре увидеть Ольгу Борисовну на свободе".