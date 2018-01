play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Дело Кругловой: суд разбирается Категория: Интересное видео, Новости дня



Как сообщает Александр Самоний, "...Уголовное дело рассыпается на глазах. «Потерпевшая» Василакий ведет себя, мягко говоря, странно, свидетели начинают говорить, что протоколы во время следствия подписывали «не глядя», и вспоминать такие подробности, которые скоро не оставят от обвинения камня на камне.

Версия следствия о том, что будто бы Ольга Круглова из хулиганских побуждений напала и избила бедную Василакий, уже разрушена. Во-первых, благодаря самой «потерпевшей», которая путается в показаниях, во-вторых – благодаря свидетельским показаниям очевидцев.

Так, одна из свидетельниц рассказывает, что «разнимала» Василакий с Кругловой, притом - обе женщины держали друг друга за волосы. То есть – имело место не избиение беззащитной гадалки мощной пенсионеркой, а обоюдная драка, где обе стороны получили телесные повреждения. И, вопреки утверждению «потерпевшей», алкоголем от Кругловой вовсе не пахло.

Остается лишь выяснить вопрос - кто был зачинателем конфликта? Для этого можно обратиться к видеозаписи, которая, хоть и не блещет качеством, но все же отражает несколько пикантных моментов: вот Ирина Василакий сидит в машине, мимо идет ничего не подозревающая Ольга Круглова, Василакий вылезает из автомобиля, окликает Круглову…Зачем? Просто решила поздороваться? Но ведь та же Василакий постоянно упоминает о своих «неприязненных отношениях» с Ольгой Борисовной! А это уже исключает совершение деяния «из хулиганских побуждений»…".

Он полагает, что "если суд будет объективен и примет меры к установлению истины, то можно надеяться вскоре увидеть Ольгу Борисовну на свободе". Вчера, 22:18

DTV

