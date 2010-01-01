Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

Дело Кругловой: суд разбирается



Как сообщает Александр Самоний, "...Уголовное дело рассыпается на глазах. «Потерпевшая» Василакий ведет себя, мягко говоря, странно, свидетели начинают говорить, что протоколы во время следствия подписывали «не глядя», и вспоминать такие подробности, которые скоро не оставят от обвинения камня на камне.
Версия следствия о том, что будто бы Ольга Круглова из хулиганских побуждений напала и избила бедную Василакий, уже разрушена. Во-первых, благодаря самой «потерпевшей», которая путается в показаниях, во-вторых – благодаря свидетельским показаниям очевидцев.
Так, одна из свидетельниц рассказывает, что «разнимала» Василакий с Кругловой, притом - обе женщины держали друг друга за волосы. То есть – имело место не избиение беззащитной гадалки мощной пенсионеркой, а обоюдная драка, где обе стороны получили телесные повреждения. И, вопреки утверждению «потерпевшей», алкоголем от Кругловой вовсе не пахло.
Остается лишь выяснить вопрос - кто был зачинателем конфликта? Для этого можно обратиться к видеозаписи, которая, хоть и не блещет качеством, но все же отражает несколько пикантных моментов: вот Ирина Василакий сидит в машине, мимо идет ничего не подозревающая Ольга Круглова, Василакий вылезает из автомобиля, окликает Круглову…Зачем? Просто решила поздороваться? Но ведь та же Василакий постоянно упоминает о своих «неприязненных отношениях» с Ольгой Борисовной! А это уже исключает совершение деяния «из хулиганских побуждений»…".
Он полагает, что "если суд будет объективен и примет меры к установлению истины, то можно надеяться вскоре увидеть Ольгу Борисовну на свободе".
  • Вчера, 22:18
  • DTV
  • Просмотров: 20
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...
  • Второй акт. Занавес поднимается?
  • Бендерский калейдоскоп
  • А в остальном, прекрасная маркиза....
  • Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
  • Новогодний серпантин)))
  • Уж полночь близится, а Германа все нет...
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно за ...

    • Moldova+

  • Спасая одну жизнь - спасаем целый мир! В Приднестровье действует общественная организация по защите прав пациентов.
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно заберу свою маму.....
  • Школа диабета для детей. Учимся правильно жить и управлять
  • В капкане ревности
  • Откровенный разговор с агрессором
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...
  • Второй акт. Занавес поднимается?
  • Бендерский калейдоскоп
  • А в остальном, прекрасная маркиза....
  • Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
  • Новогодний серпантин)))
  • Уж полночь близится, а Германа все нет...
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно за ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх