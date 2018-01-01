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Кого там акционируют и приватизируют в ближайшие два года в Приднестровье?
Как стало известно, Верховный Совет ПМР рассмотрел в первом чтении проект закона "Государственная программа разгосударствления и приватизации в ПМР на 2017-2018г.г."
Теперь в перечне объектов имущества, находящегося в госсобственности, подлежащей разгосударствлению и приватизации в ПМР на 2017-2018 г.г. появились новые субъекты. Среди них: ГУП "Биохим", ГУП "Бендерский хлеб", и шесть ГУПов ДЭСУ Слободзейское. Григориопольское. Дубоссарское. Рыбницкое. Каменское, Григориопольское.
(ДЭСУ - Дорожно-эксплуатационое строительное управление - прим. ред.).
Сообщается, что новые субъекты программы предполагается акционировать, приватизации они не подлежат.
Напомним, что ранее в этом списке состояли ЗАО "Рыбницкий цеметный комбинат" и ЗАО "Швейная фирма "Вестра" и ЗАО "Экспоцентр Приднестровья".
Планируемый доход от приватизации этих трех объектов составляет более 64 млн. рублей.
Высказывается мнение, что сделан первый шаг в области разгосударствления. В будущем, вполне возможно, акционированные предприятия будут приватизированы. Это дело времени.
Второе чтение не за горами.
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