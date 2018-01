play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Как реализуется Народная программа президента Приднестровья Категория: Новости дня

Чуть более года прошло с того момента, как Вадим Красносельский принес присягу и вступил в должность президента ПМР. На выборы в 2016 году он шел с т.н. Народной программой, которая дополнялась различными заявлениями поддерживавших его депутатов Верховного совета республики. На стороне В. Красносельского, напомним, было парламентское большинство от партии «Обновление». Партия, за которой стоит крупнейший в Приднестровье холдинг «Шериф», получила в декабре 2015 года 75% мандатов в местном законодательном органе.



Приход В. Красносельского к власти создал впервые за последние полтора десятилетия ситуацию, когда и президент, и парламент, и правительство в ПМР принадлежат к одному политическому лагерю. Казалось бы, эффективность работы от этого должна вырасти. Но, судя по результатам, у единой команды получается пока далеко не всё.



***

Присмотримся к итогам первого года ее работы в социально-экономической сфере. И начнем с плюсов, то есть с того, что новая власть в ПМР может записать себе в актив. В числе таких плюсов – стабильная работа Молдавского металлургического завода, являющегося сегодня одним из главных экспортеров, поставщиков валюты и налогов в республиканский бюджет. Если заглянуть в цифры статистики, то можно увидеть, что поставки продукции черной металлургии по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,7 раза – с 85,8 до 233,9 млн. долларов. Такой рост позволил перекрыть более чем 80-миллионное сокращение доходов от экспорта электроэнергии в Молдову.



Позитивные тенденции есть и в двух других крупных отраслях приднестровской промышленности – пищевой и легкой. В первом случае произошел рост на 10%, во втором – на 5%. Согласно отчетам местного министерства экономического развития, повысилась также доля сельского хозяйства в ВВП республики – до рекордных 7%.



Удалось по итогам ушедшего года нарастить и поставки в Россию – с 46 до 66,3 млн. долларов. Но о диверсификации приднестровского экспорта в направлении Евразийского экономического союза говорить пока еще очень рано, поскольку объем поставок в страны Евросоюза, Молдову и Украину по-прежнему намного выше, чем в РФ. На Россию приходится не более одной десятой экспортного потока из ПМР.



Говоря о выполнении Народной программы В. Красносельского в минувшем году, отметим такие ее социальные моменты, как снижение стоимости предпринимательских патентов, отмена для пенсионеров платы за проезд в троллейбусах (в двух городах ПМР из восьми есть такой вид транспорта), предоставление пенсионерам бесплатного природного газа по социальной норме, введение военной службы для солдат-срочников по принципу рабочего дня – с 8 часов утра до 18 часов вечера. Эти пункты, не требующие больших усилий, были реализованы практически сразу, еще в первые сто дней правления нового президента. Бесплатными для граждан республики стали также некоторые дорогостоящие обследования в больничном стационаре. В Тирасполе по инициативе президента открылось суворовское училище.



***

На этом очевидные плюсы заканчиваются. В остальном ситуация пока выглядит не слишком хорошо. Самым непопулярным шагом и главным, наверное, минусом стала серьезная (серьезнее, чем предполагалось во время предвыборной кампании и еще в начале 2017 года) девальвация приднестровского рубля. Многим помнится, что в 2016 году нынешний состав Верховного совета ПМР резко критиковал тогдашнее руководство местного Центробанка за намерение обесценить национальную валюту на 10-12%. При новых же властях в минувшем году произошла ее девальвация почти на 40%, а уже в начале нынешнего года приднестровский рубль потерял еще примерно 4% к уровню 2016 года.



Новое руководство Приднестровского республиканского банка объясняло неизбежность такой девальвации печатанием большой массы необеспеченных денег, а также выводом иностранной валюты по «серым схемам» за пределы ПМР во времена экс-президента Евгения Шевчука. Отметим, однако, что на ситуацию самым непосредственным образом повлияла и упоминавшаяся уже потеря Приднестровьем части молдавского энергорынка. Молдавской ГРЭС – крупнейшему приднестровскому поставщику электричества за рубеж – сегодня принадлежит только 70%-ная доля в поставках на рынок РМ, а не 100%-ная, как раньше.



Девальвация в целом облегчила жизнь многим местным предприятиям-экспортерам. В обменных кассах также появилась наличная твердая валюта, которой не было в течение 2016 года. Выиграли по большому счету от обесценения приднестровского рубля и пенсионеры, получающие российские пенсии (примерно шестая часть от общего числа пенсионеров в ПМР). Однако падение курса приднестровской валюты по отношению к доллару в условиях импортозависимой экономики заметно ударило по остальным пенсионерам, а также по реальному уровню зарплат. Девальвация во многом «раскрутила» продовольственную инфляцию, только по официальным данным достигшую практически 20%. Ее не удалось сдержать. Произошло и ощутимое подорожание медикаментов, которые в республику импортируются почти полностью.



Одним из своих достижений новые власти называют стимулирование занятости. Еще в конце ноября В. Красносельский привел такие цифры: появилось 2586 новых рабочих мест. 991 человек из занявших их – это индивидуальные предприниматели, взявшие в ушедшем году патенты, 427 – это рабочие места в торговле и общепите, 289 – в промышленности, 240 – в сельском хозяйстве, 92 – в банковской сфере, 87 – на транспорте, 60 – в строительстве.



Эти места, вполне возможно, и появились (хотя, например, относительно банковской сферы существуют объективные сомнения, так как коммерческих банков в ПМР в 2017 году стало на два меньше), но не приводится статистика, сколько рабочих мест практически одновременно исчезло в том же индивидуальном предпринимательстве и торговле. Между тем, по различным наблюдениям, есть и движение в обратную сторону, когда число занятых в различных сферах уменьшается.



Похоже, не слишком удачным и результативным вышел Год предпринимателя, объявленный указом президента в январе прошлого года. Это признает часть самих бизнесменов (особенно мелких, по которым тоже ударила девальвация приднестровского рубля), и некоторые из них уже требуют Года предпринимателя 2.0, в котором власти учли бы допущенные ошибки. От индивидуальных предпринимателей порой приходится слышать мнение, что уменьшение стоимости патента на 30-50% не спасает в условиях снижения покупательной способности и падения потребительского спроса.



Не удалось пока на практике решить вопрос с привлечением российских инвестиций в кредитование и развитие реального сектора приднестровской экономики. Неясна ситуация и с обещанной В. Красносельским программой строительства доступного жилья. В начале года из-за отсутствия средств не произведено ежегодной 7%-ной индексации пенсий и зарплат бюджетникам, хотя это было одним из ключевых пунктов Народной программы, а в феврале минувшего года депутаты даже закрепили это в законе. Пока индексация перенесена на июль.



В Народной программе есть еще один пункт – о выплате компенсаций государства всем пенсионерам и бюджетникам, у которых в 2015 году, во времена Е. Шевчука, удерживались 30% из пенсий и зарплат. Сейчас об этом пункте уже не вспоминают.



К слову, сторонники экс-президента Шевчука (а временами и сам он) продолжают в социальных сетях довольно активно критиковать новую власть. Но у этой критики одна беда – не предлагается альтернативы, то есть какой-либо серьезной политической и социально-экономической программы развития Приднестровья. Не предлагается в принципе. Кроме того, старательно умалчивается об очевидных перегибах Е. Шевчука в период его правления.



Социально-экономический успех работы и В. Красносельского, и нынешнего приднестровского правительства, и Верховного совета ПМР в 2018 году будет зависеть от следующего. Это, во-первых, сохранение стабильного курса местного рубля (в коридоре, определенном на нынешний год, – 16-16,5 рубля/USD, а по «наличке» – 16,8-17,3 рубля/USD) и эффективная антиинфляционная политика; во-вторых, создание новых достаточно крупных производств в реальном секторе (хотя бы одного-двух) и привлечение российских инвестиций в уже действующие предприятия; в-третьих, индексация (всё-таки) зарплат бюджетникам и пенсий, а также в целом более или менее заметный рост зарплат по экономике.



