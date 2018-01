play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Мы впереди планеты всей! Категория: Наши репортажи, Новости дня

Все-таки неплохо, что несмотря на все нехорошее, происходящее у нас, есть и приятные моменты в этой жизни. Ни падающий рубль, ни нехватка денег в бюджете, ни отсутствие инвестиций и перспектив в этом плане, не могли мне так поднять настроение, как это произошло после знакомства с очередным решением наших законодателей. Признаюсь честно: сказать, что я удивлен - ничего не сказать. Но повеселили они меня своим опусом знатно.



Итак, что же случилось этой зимой? Как помнит наш читатель в 2017 году новое руководство Федерации профсоюзов Приднестровья (ФПП), учитывая современные тенденции, происходящие вокруг, решило, по моему мнению, убрать с должности главного редактора газеты "Профсоюзные вести" Людмилу Коваль. Но так как учредителем газеты являлся не профсоюзный орган, то практически, влиять на внутренние процессы в редакции не представлялось возможным.

Но мы не ищем легких путей! Если власть сегодня практически в одних руках, то почему бы этим не воспользоваться?

ФПП обращается в Верховный Совет ПМР, и тот в декабре 2017 года быстро принимает уникальные решения: он вносит изменения в Закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и Закон "О средствах массовой информации".



Теперь, внимание! Как любил говаривать известный сатирик Михаил Задорнов: наберите побольше воздуха!







Читаем:

"Использование слова «профсоюз», а также слов, производных от него, допускается исключительно в наименовании республиканского межотраслевого объединения профсоюзов, в наименованиях иных профессиональных союзов, их объединений, первичных профсоюзных организаций и в наименованиях учреждаемых ими средств массовой информации".



"Включение в наименование юридического лица или в название средства массовой информации слова «профсоюз», а также слов, производных от него, допускается по разрешению, выдаваемому республиканским межотраслевым объединением профсоюзов, на основании поступившего обращения юридического лица или учредителя средства массовой информации". (Закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").



Есть, есть первый фактически патент на использование слова в Приднестровье! А как же еще иначе понимать написанное пером, что, как известно, не вырубишь топором? У меня лично сложилось мнение, что теперь слово "профсоюз" и его производные нельзя употреблять без разрешения межотраслевого объединения профсоюзов, проще говоря, ФПП.



В погоне за результатом депутатами был отброшен здравый смысл. Естественно, что и Закон "О СМИ" также получил свое изменение в этой области:



"К заявлению о регистрации средства массовой информации, в названии которого используются слово «профсоюз», а также слова, производные от него, прилагается согласие, выданное республиканским межотраслевым объединением профсоюзов, на использование в названии учреждаемого средства массовой информации слова «профсоюз», а также слов, производных от него". (Закон "О СМИ")



Как отреагировать на происшедшее? Для начала можно посмеяться, затем повозмущаться, но закон есть закон!

Так что нормальных слов нет - сплошные междометия и всякие непотребные слова!



P.S. Прошу считать использование слова "профсоюз" и его производных в этой статье, как добровольную явку с повинной в соответствующие органы



Григорий Воловой





