Интервью Виталия Огородникова о ситуации в здравоохранении Приднестровья в области лечения онкозаболеваний. Напомню, что В.Огородников был членом Общественной Палаты ПМР, руководил общественной организацией "Онкологи Приднестровья", затем был вынужден уехать в Россию, и сейчас работает хирургом-онкологом в Федеральном онкоцентре. Он автор 8 научных работ посвященных заболеваниям органов брюшной полости в хирургии. В 2017 году его признали онкологом года г. Москва. Прекрасно знает ситуацию в Приднестровье и помогает землякам в силу своих возможностей.

