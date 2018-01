play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Суд да дело: Верховный суд Приднестровья рассмотрел итоги за 2017 год Категория: Новости дня

На отчетном заседании по итогам деятельности за 2017 год, которое состоялось в Верховном суде ПМР, и.о. председателя Судебной коллегии по гражданским делам Елена Полозова, сообщила, что в течение прошлого года городскими и районными судами с учетом остатка 2016 года было рассмотрено 21 087 дел. Из них по 18 072 фактам окончено производство с вынесением решения.

Отмечается высокая нагрузка: на одного судью приходится 363 гражданских дела. Этот показатель практически не изменился по сравнению с минувшим годом.

Необходимо отметить, что в 2015 году прирост нагрузки составил 40 процентов.

Наиболее популярные гражданские дела - споры, возникающие из брачно-семейных отношений (2595 дел) и жилищных правоотношений (2221 дело).

Что касается нарушения сроков рассмотрения дел, то в 2017 году такие случаи коснулись 207 дел – это на 126 дел меньше, чем в 2016 году.



Председатель Судебной коллегии по уголовным делам Наталья Власенко проинформировала, что в горрайсуды за указанный период из Следственного комитета было направлено 1883 уголовных дела.

«При этом в 2,5 раза увеличилось количество дел, которые после поступления в суд из Следственного комитета, были возвращены судами в порядке статьи 205-й руководителям следственных органов для устранения препятствий», – заявила судья.



В области дорожного движения суды республики рассмотрели 1074 дела, в том числе за управление водителем транспортного средства в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического) – 708 фактов.

«С решением о наказании рассмотрено 672 дела. Штраф назначен 23 лицам, а штраф с лишением прав 658 лицам», – резюмировала Наталья Власенко.





