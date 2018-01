play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Декларация Президента Республики Молдова в связи с последними действиями, направленными на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Республики Молдова. Категория: Новости дня

Выражаю твёрдую убеждённость в том, что многонациональный народ Республики Молдова гордится своим государством и готов его защищать. Любые поползновения, откуда бы они ни исходили, с Востока, Запада, Юга или Севера страны, столицы, больших или малых городов и сёл Молдовы, направленные на захват или отчуждение территории Молдовы, любые действия направленные на ликвидацию нашего государства, встретят достойный ответ со стороны граждан Республики Молдова.



У Молдавской государственности почти 700-летняя история. Мы любим свою страну, гордимся своей историей вне зависимости от национальности, религии, пола, возраста и политических убеждений жителей Республики Молдова. Сегодня кое-кто пытается проверить на прочность наше государство и веру в него граждан Республики Молдова. Эти попытки потерпят крах, эти предательские действия обречены на сокрушительный провал.



В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Республики Молдова были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идет о так называемых декларациях, подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель упразднение государства Республика Молдова и её включение в соседнее государство - Румынию.



Все это происходит на фоне беспрецедентных кампаний, проводимых на территории Республики Молдова с целью опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова, а также направленных на отрицание концепции государственности. Упомянутые кампании проводятся открыто и свободно так называемыми унионистскими силами антиконституционного толка в публичных учреждениях в населенных пунктах Республики Молдова.



В первую очередь, речь идет об учебных учреждениях, гимназиях, колледжах, университетах, а также иных публичных учреждениях, в которых запрещены любые действия подобного характера.



Более того, 30 января был совершен акт вандализма государственного масштаба: была попытка сжечь государственный флаг, вывешенный внутри Триумфальной Арки на площади Великого национального собрания.



Эти и многие аналогичные действия, направленные против государственной безопасности, общественного правопорядка, территориальной целостности совершаются без надлежащей реакции на них со стороны уполномоченных государственных органов и ведомств, в обязанности которых входят соответствующие незамедлительные действия.



Категорически осуждаю действия ряда представителей населенных пунктов Республики Молдова, а также безразличие, халатность или, возможно, злой умысел со стороны таких ведомств как СИБ, МВД, Генеральная прокуратура, которые обязаны пресекать подобные действия.



Замечу, что соответствующие представители населенных пунктов Республики Молдова, а также руководство перечисленных ведомств грубо нарушают ст.ст. 41, 54, 79 Конституции Республики Молдова; ст. 8 Закона о правительстве; ст.ст. 1, 4, 7, 17 Закона о Службе Информации и Безопасности.



Категорически требую чтобы как правительство, парламент, так и указанные ведомства в кратчайшие сроки отреагировали и осудили эти деструктивные действия, а также запустили процедуру привлечения к ответу в соответствии с положениями действующего законодательства всех виновных в организации и совершении данных действий, а также призвали к ответу за халатные действия при исполнении служебных обязанностей ответственных представителей органов правопорядка Республики Молдова.

Любые подобные проявления в любой другой стране мира, в том числе в соседнем государстве Румынии, караются самым суровым образом. Именно так должны поступить и ответственные ведомства Республики Молдова.

Следуя положениям ст. 77 Конституции Республики Молдова, требую отчетов от уполномоченных ведомств, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова.

Обращаюсь ко всему политическому классу нашей страны с призывом прекратить осуществлять политическую борьбу партий и идей за рамками демократических норм, в противоречии с Конституцией и законодательством Республики Молдова.

Обращаюсь к гражданам страны. Мы с вами несём историческую ответственность за сохранение и развитие нашего государства. Уверен: у нас не только великое прошлое, но и достойное будущее. Верю и искренне убеждён, что мы сможем построить современное демократическое многонациональное государство, в котором захотят жить наши дети и наши потомки. Такова воля наших предков.



