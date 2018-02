play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Сколько получает учитель в Бендерах? Категория: Новости дня

Бендеры. Сегодня в городе насчитывается 17 общеобразовательных учреждений, 31 дошкольное и 2 внешкольных, которые посещают 14018 человек.

На начало года в образовательных учреждениях МУ «УНО г. Бендеры» обучаются 7538 учащихся. При сравнении с данными 2016 года, количество учащихся в образовательных учреждениях выросло на 144 человека. Дошкольные учреждения посещают 4148 детей.



Общее число сотрудников этих учреждений 2638 человек. Средняя зарплата в месяц на 1 ставку за 2017 год составила для средних школ - 2383, для дошкольных учреждений - 2062, для внешкольных учреждений -1887 рублей.



Расходы местного бюджета на дошкольное образование в расчете на одного воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году составили 9067 рублей.

Расходы местного бюджета на образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году составили 6188 рублей на одного ребенка. Большая сумма на ребенка - в МОУ «Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 25470 руб.



Согласно штатным расписаниям на начало года число штатных единиц составляет 2785,32 ед., в том числе 1259,9 единиц административно-хозяйственного персонала и 1525,42 единиц педагогического персонала.



Средняя заработная плата на 1 ставку за 2017 год по общеобразовательным учреждениям составила 2383 руб., по детским дошкольным учреждениям - 2062 руб., по внешкольным учреждения – 1887 руб., по аппарату управления и централизованной бухгалтерии - 2413 руб.



Отметим, что профессиональный уровень учителей в Бендерах самый высокий в Приднестровье: высшая категория присвоена 11,2% педагогам (лучший показатель в ПМР), первая категория – 21,1%, Вторая категория – 28,7%, без категории – 39% (ниже всех в ПМР).

