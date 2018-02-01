Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

Кандидатуру председателя Бендерского городского Совета народных депутатов Юрия Кару рассматривают как лучшего общественного деятеля

Кандидатуру председателя Бендерского городского Совета народных депутатов Юрия Кару рассматривают как лучшего общественного деятеля

Любят у нас подводить итоги и награждать. И это хорошо. Если социализм, как говорил классик мирового революционного движения, - это учет и контроль, то капитализм, как можно предположить сегодня, - это подведение итогов и награждения.
Скоро, совсем скоро мы узнаем имена тех, кого общественность под руководством руководства назовет лучшими из лучших и достойнейшими из достойных по итогам 2017 года.
Как стало известно из ряда источников, одной из кандидатур в номинации лучшего общественного деятеля, в Бендерах рассматривали Юрия Кару. Напомним, Юрий Кара является председателем Бендерского городского Совета народных депутатов.
Еще одним из кандидатов на эту номинацию является Юрий Ильяшенко, председатель городского Совета ветеранов.

Согласно положению о конкурсе «Человек года – 2017», "«Общественный деятель» - представитель общественных организаций, достигший особых успехов в общественной жизни, активная гражданская позиция и социальная значимость деятельности которого имеет несомненную общественную важность."

Подведение итогов и награждение должно состояться 16 февраля этого года в Тирасполе.
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
  • Просмотров: 3
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...
  • Второй акт. Занавес поднимается?
  • Бендерский калейдоскоп
  • Бендеры: Ходят слухи тут и там
  • Мы впереди планеты всей!
  • Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
  • О ситуации в области распространения информации и медиа ...
  • Взгляд из Москвы: как обстоят дела в лечении онкозаболе ...
  • Уж полночь близится, а Германа все нет...

    • Moldova+

  • Онкология. В борьбе со страшной болезнью
  • Спасая одну жизнь - спасаем целый мир! В Приднестровье действует общественная организация по защите прав пациентов.
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно заберу свою маму.....
  • Школа диабета для детей. Учимся правильно жить и управлять
  • В капкане ревности
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...
  • Второй акт. Занавес поднимается?
  • Бендерский калейдоскоп
  • Бендеры: Ходят слухи тут и там
  • Мы впереди планеты всей!
  • Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
  • О ситуации в области распространения информации и медиа ...
  • Взгляд из Москвы: как обстоят дела в лечении онкозаболе ...
  • Уж полночь близится, а Германа все нет...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх