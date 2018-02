play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Кандидатуру председателя Бендерского городского Совета народных депутатов Юрия Кару рассматривают как лучшего общественного деятеля Категория: Новости дня



Любят у нас подводить итоги и награждать. И это хорошо. Если социализм, как говорил классик мирового революционного движения, - это учет и контроль, то капитализм, как можно предположить сегодня, - это подведение итогов и награждения.

Скоро, совсем скоро мы узнаем имена тех, кого общественность под руководством руководства назовет лучшими из лучших и достойнейшими из достойных по итогам 2017 года.

Как стало известно из ряда источников, одной из кандидатур в номинации лучшего общественного деятеля, в Бендерах рассматривали Юрия Кару. Напомним, Юрий Кара является председателем Бендерского городского Совета народных депутатов.

Еще одним из кандидатов на эту номинацию является Юрий Ильяшенко, председатель городского Совета ветеранов.



Согласно положению о конкурсе «Человек года – 2017», "«Общественный деятель» - представитель общественных организаций, достигший особых успехов в общественной жизни, активная гражданская позиция и социальная значимость деятельности которого имеет несомненную общественную важность."



Подведение итогов и награждение должно состояться 16 февраля этого года в Тирасполе.

