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Без решения суда?

Без решения суда?
Как стало известно, на квартиру, принадлежащую на правах собственности Александру Мазуренко, 29 января 2018 года наложен арест на основании Протокола с. оперуполномоченного ОБЭПиК УВД г.Бендеры, о наложении ареста на имущество от 26 января 2018 г.

Судя по тому, что делом занимается местный УВД, очевидно речь может идти о периоде работы его в должности управляющего делами при главе госадминистрации города Бендеры Ю.Гервазюке.

Особый интерес вызывает то, что арест на собственность наложен решением работника милиции, а не суда.
Насколько это согласуется с приднестровским законодательством - видимо предстоит разбираться надзирающим органам.
  • Сегодня, 19:50
  • DTV
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