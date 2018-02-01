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Без решения суда?
Как стало известно, на квартиру, принадлежащую на правах собственности Александру Мазуренко, 29 января 2018 года наложен арест на основании Протокола с. оперуполномоченного ОБЭПиК УВД г.Бендеры, о наложении ареста на имущество от 26 января 2018 г.
Судя по тому, что делом занимается местный УВД, очевидно речь может идти о периоде работы его в должности управляющего делами при главе госадминистрации города Бендеры Ю.Гервазюке.
Особый интерес вызывает то, что арест на собственность наложен решением работника милиции, а не суда.
Насколько это согласуется с приднестровским законодательством - видимо предстоит разбираться надзирающим органам.
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