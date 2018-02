play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Без решения суда? Категория: Новости дня

Как стало известно, на квартиру, принадлежащую на правах собственности Александру Мазуренко, 29 января 2018 года наложен арест на основании Протокола с. оперуполномоченного ОБЭПиК УВД г.Бендеры, о наложении ареста на имущество от 26 января 2018 г.



Судя по тому, что делом занимается местный УВД, очевидно речь может идти о периоде работы его в должности управляющего делами при главе госадминистрации города Бендеры Ю.Гервазюке.



Особый интерес вызывает то, что арест на собственность наложен решением работника милиции, а не суда.

Насколько это согласуется с приднестровским законодательством - видимо предстоит разбираться надзирающим органам.

