На рынке Тирасполя наблюдается повышение цен на мясную и молочную продукцию, а также на овощи и фрукты.

Так, по сравнению с предыдущими неделями, на 10 рублей выросла стоимость говядины, брынзы козьей и сладкого перца.

На 5 рублей подорожал творог домашний и чеснок, на 7 рублей – баклажаны. Повышение стоимости коснулось и рыбной продукции. Теперь слабосолёную сельдь можно приобрести на 2,5 рубля дороже.

Незначительно выросла цена на грибы шампиньоны и вешенки, а также на фрукты: киви, грейпфруты, мандарины и яблоки.

Зафиксировано было и понижение цен на отдельные виды продовольствия. К примеру, подешевели огурцы и помидоры: на данный момент их можно купить на 5 рублей дешевле.

На 2 рубля в среднем стали меньше стоить бананы, лимоны и апельсины. На 50 копеек подешевела скумбрия слабосоленая.

Свою ценовую политику сохранили некоторые мясные и молочные изделия, рыба свежая, лук, картофель, масло подсолнечное, а также тыква.

Практически все бакалейные товары остались на прежних позициях, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля. Сегодня, 07:55

