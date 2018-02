play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Роман Иванченко: Это был год стабилизации и закладки фундамента для движения вперед Категория: Наши репортажи



Глава государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко дал интервью ряду СМИ.

Что было сделано за прошедший год, какие планы строит глава в этом году, когда увидим плоды работы, что строилось и что будет построено, а также много еще чего вы узнаете, прослушав полную версию этого интервью. Сегодня, 21:26

