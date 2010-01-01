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Роман Иванченко: Это был год стабилизации и закладки фундамента для движения вперед



Глава государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко дал интервью ряду СМИ.
Что было сделано за прошедший год, какие планы строит глава в этом году, когда увидим плоды работы, что строилось и что будет построено, а также много еще чего вы узнаете, прослушав полную версию этого интервью.
  • Сегодня, 21:26
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