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Стычка на границе с Приднестровьем

Стычка на границе с Приднестровьем
Двое сотрудников милиции Приднестровья пытались незаконно затащить гражданина Украины на территорию ПМР в обход ПП, передаёт TrueUA. В ситуацию вмешался Белгород-Днестровский погранотряд.
По словам пресс-службы Госпогранслужбы Украины, недалеко от ПП «Кучурган-авто» погранотряд «Кучургана» заметил потасовку: двое мужчин силой тащили третьего в сторону границы. Участники потасовки вскоре были задержаны.
«Двое лиц сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья; один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались затащить в свою страну незаконным способом в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем Одессы», — значится в сообщении.
Правоохранительные органы Украины были уведомлены о признаках преступления ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение людей) УК Украины. В настоящее время все признаки правонарушения устанавливаются.
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  • Сегодня, 17:49
  • DTV
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