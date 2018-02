play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Стычка на границе с Приднестровьем Категория: Новости дня

Двое сотрудников милиции Приднестровья пытались незаконно затащить гражданина Украины на территорию ПМР в обход ПП, передаёт TrueUA. В ситуацию вмешался Белгород-Днестровский погранотряд.

По словам пресс-службы Госпогранслужбы Украины, недалеко от ПП «Кучурган-авто» погранотряд «Кучургана» заметил потасовку: двое мужчин силой тащили третьего в сторону границы. Участники потасовки вскоре были задержаны.

«Двое лиц сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья; один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались затащить в свою страну незаконным способом в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем Одессы», — значится в сообщении.

Правоохранительные органы Украины были уведомлены о признаках преступления ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение людей) УК Украины. В настоящее время все признаки правонарушения устанавливаются.

