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Что творится на Борисовке в Бендерах?
Судя по той информации, которая есть в редакции, в микрорайоне Борисовка по улице Бендерского восстания проходит спецоперация. Улица перекрыта, транспорт идет в объезд. Сотрудники МВД задерживают какого-то правонарушителя. Слышны были выстрелы. В социальных сетях пишут о раненом.
Появилось сообщение, что раненый скончался в больнице.
По некоторой неподтвержденной информации, переговоры со стрелявшим вел сам министр внутренних дел Р.Мова.
Операция закончена. Стрелок сдался... Ждем официальных сообщений.
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