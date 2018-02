play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Что творится на Борисовке в Бендерах? Категория: Наши репортажи

Судя по той информации, которая есть в редакции, в микрорайоне Борисовка по улице Бендерского восстания проходит спецоперация. Улица перекрыта, транспорт идет в объезд. Сотрудники МВД задерживают какого-то правонарушителя. Слышны были выстрелы. В социальных сетях пишут о раненом.







Появилось сообщение, что раненый скончался в больнице.















По некоторой неподтвержденной информации, переговоры со стрелявшим вел сам министр внутренних дел Р.Мова.







Операция закончена. Стрелок сдался... Ждем официальных сообщений. По некоторой неподтвержденной информации, переговоры со стрелявшим вел сам министр внутренних дел Р.Мова.Операция закончена. Стрелок сдался... Ждем официальных сообщений. Сегодня, 20:42

