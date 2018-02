play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Нас ждут преобразования и сюрпризы в здравоохранении Категория: Наши репортажи, Новости дня



Президент ПМР Вадим Красносельский подписал распоряжение, согласно которому создана рабочая группа по выработке предложений по преобразованию сферы здравоохранения в Приднестровья. Ее возглавляет Алексей Цуркан, заместитель председателя правительства. Более двух десятков человек будут заниматься выработкой предложений в этой области.



Список ее членов:

1) Чебан Сергей Федорович – депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Верховного Совета ПМР;

2) Васильев Илья Иванович – депутат Верховного Совета ПМР, заместитель председателя Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Верховного Совета Приднестровья;

3) Деревенко Иван Иванович – советник первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики;

4) Губарь Олег Викторович – главный специалист Контрольного управления Президента Приднестровской Молдавской Республики Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики;

5) Даданенко Ольга Викторовна – начальник Управления макроэкономики Государственной службы макроэкономики и налоговой политики Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;

6) Петренко Ирина Викторовна – заместитель начальника Управления Операционной деятельности Департамента Операционной деятельности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;

7) Галецкул Алена Владимировна – начальник Управления планирования и финансирования расходов социально-культурных учреждений Государственной службы бюджетной политики и методологии Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики;

8) Пелин Владимир Дмитриевич – главный врач ГУ «Республиканская клиническая больница»;

9) Слепуха Наталья Васильевна – главный врач ГУ «Республиканский центр матери и ребенка»;

10) Чолак Дмитрий Федорович – главный врач ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны»;

11) Романенко Сергей Владимирович – главный врач ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника»;

12) Берил Наталья Васильевна – главный врач ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»;

13) Дабула Анатолий Иванович – главный врач ГУ «Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи»;

14) Сертинян Дмитрий Никифорович – главный врач ГУ «Бендерская центральная городская больница»;

15) Нетудыхата Нина Анатольевна – главный врач ГУ «Бендерский центр матери и ребенка»;

16) Спиваченко Наталья Витальевна – главный врач ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи»;

17) Бондарь Александр Васильевич – главный врач ГУ «Слободзейская центральная районная больница»;

18) Асмолов Александр Викторович – главный врач ГУ «Дубоссарская центральная районная больница»;

19) Иващенко Владимир Михайлович – главный врач ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»;

20) Бырка Олег Васильевич – главный врач ГУ «Каменская центральная районная больница»;

21) Кузнецов Александр Геннадьевич – главный врач ГУ «Григориопольская центральная районная больница».







Рабочая группа до 1 июня 2018 года должна:

а) провести углубленный анализ статистических данных Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

б) определить объемы предоставляемой населению медицинской помощи по видам и уровням ее оказания;

в) определить приоритеты в развитии здравоохранения районов Приднестровской Молдавской Республики и установить баланс между уровнями потребления населением ресурсов здравоохранения и имеющимися экономическими возможностями;

г) определить оптимальную систему финансирования системы здравоохранения;

д) разработать программу поэтапного перехода к обеспечению первичной медико-санитарной помощи на основе общей врачебной помощи;

е) разработать программу реорганизации службы скорой медицинской помощи на основе интеграции неотложной медицинской помощи в систему первичного звена здравоохранения;

ж) разработать порядок отбора пациентов для госпитального лечения в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Приднестровской Молдавской Республики бесплатной медицинской помощи, утверждаемой Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

з) рассчитать потребность коечного фонда стационаров в соответствии с расчетной потребностью населения в стационарной помощи (по мере формирования готовности амбулаторного сектора в принятии на себя дополнительных объёмов медицинской помощи);

и) определить возможность и меры по сокращению неэффективно используемых площадей и коммунальных расходов организаций здравоохранения;

к) разработать (в виде пилотного проекта) районную схему реструктуризации сети учреждений здравоохранения.



Информация о работе группы ляжет на стол президенту ПМР чрез 4 месяца - 5 июня 2018 г.

