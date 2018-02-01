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Нас ждут преобразования и сюрпризы в здравоохранении

Нас ждут преобразования и сюрпризы в здравоохранении

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал распоряжение, согласно которому создана рабочая группа по выработке предложений по преобразованию сферы здравоохранения в Приднестровья. Ее возглавляет Алексей Цуркан, заместитель председателя правительства. Более двух десятков человек будут заниматься выработкой предложений в этой области.

Список ее членов:
1) Чебан Сергей Федорович – депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Верховного Совета ПМР;
2) Васильев Илья Иванович – депутат Верховного Совета ПМР, заместитель председателя Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Верховного Совета Приднестровья;
3) Деревенко Иван Иванович – советник первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
4) Губарь Олег Викторович – главный специалист Контрольного управления Президента Приднестровской Молдавской Республики Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики;
5) Даданенко Ольга Викторовна – начальник Управления макроэкономики Государственной службы макроэкономики и налоговой политики Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;
6) Петренко Ирина Викторовна – заместитель начальника Управления Операционной деятельности Департамента Операционной деятельности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;
7) Галецкул Алена Владимировна – начальник Управления планирования и финансирования расходов социально-культурных учреждений Государственной службы бюджетной политики и методологии Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики;
8) Пелин Владимир Дмитриевич – главный врач ГУ «Республиканская клиническая больница»;
9) Слепуха Наталья Васильевна – главный врач ГУ «Республиканский центр матери и ребенка»;
10) Чолак Дмитрий Федорович – главный врач ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны»;
11) Романенко Сергей Владимирович – главный врач ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника»;
12) Берил Наталья Васильевна – главный врач ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»;
13) Дабула Анатолий Иванович – главный врач ГУ «Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи»;
14) Сертинян Дмитрий Никифорович – главный врач ГУ «Бендерская центральная городская больница»;
15) Нетудыхата Нина Анатольевна – главный врач ГУ «Бендерский центр матери и ребенка»;
16) Спиваченко Наталья Витальевна – главный врач ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи»;
17) Бондарь Александр Васильевич – главный врач ГУ «Слободзейская центральная районная больница»;
18) Асмолов Александр Викторович – главный врач ГУ «Дубоссарская центральная районная больница»;
19) Иващенко Владимир Михайлович – главный врач ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»;
20) Бырка Олег Васильевич – главный врач ГУ «Каменская центральная районная больница»;
21) Кузнецов Александр Геннадьевич – главный врач ГУ «Григориопольская центральная районная больница».

Нас ждут преобразования и сюрпризы в здравоохранении

Рабочая группа до 1 июня 2018 года должна:
а) провести углубленный анализ статистических данных Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;
б) определить объемы предоставляемой населению медицинской помощи по видам и уровням ее оказания;
в) определить приоритеты в развитии здравоохранения районов Приднестровской Молдавской Республики и установить баланс между уровнями потребления населением ресурсов здравоохранения и имеющимися экономическими возможностями;
г) определить оптимальную систему финансирования системы здравоохранения;
д) разработать программу поэтапного перехода к обеспечению первичной медико-санитарной помощи на основе общей врачебной помощи;
е) разработать программу реорганизации службы скорой медицинской помощи на основе интеграции неотложной медицинской помощи в систему первичного звена здравоохранения;
ж) разработать порядок отбора пациентов для госпитального лечения в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Приднестровской Молдавской Республики бесплатной медицинской помощи, утверждаемой Правительством Приднестровской Молдавской Республики;
з) рассчитать потребность коечного фонда стационаров в соответствии с расчетной потребностью населения в стационарной помощи (по мере формирования готовности амбулаторного сектора в принятии на себя дополнительных объёмов медицинской помощи);
и) определить возможность и меры по сокращению неэффективно используемых площадей и коммунальных расходов организаций здравоохранения;
к) разработать (в виде пилотного проекта) районную схему реструктуризации сети учреждений здравоохранения.

Информация о работе группы ляжет на стол президенту ПМР чрез 4 месяца - 5 июня 2018 г.
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