play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Из жизни звезд: Ох уж эти перемены! Категория: Новости дня

Каменских показала кольцо

Певица Настя Каменских показала кольцо на безымянном пальце.





Певица Настя Каменских поделилась зеркальным селфи, на котором на пальце правой руки демонстрирует кольцо, напоминающее обручальное. Фото она опубликовала в Instagram.

"Ох уж эти перемены", – написала певица. После развода рэпера Потапа с женой Ириной Горовой появилась информация о его романе с Каменских. Издание "КП" сообщило, что свадьбу Потап и Настя отменили из-за неудачного прыжка Каменских с парашютом.







Волочкова продемонстрировала поцелуй с новым возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова празднует День святого Валентина с женихом Михаилом Логиновым.

Волочкова: Мои дорогие, а вы подготовились ко встрече Дня влюбленных? Мы – да!

Российская балерина Анастасия Волочкова обнародовала фото поцелуя с новой пассией, Михаилом Логиновым. Фото она разместила в Instagram. Певица Настя Каменских показала кольцо на безымянном пальце.Певица Настя Каменских поделилась зеркальным селфи, на котором на пальце правой руки демонстрирует кольцо, напоминающее обручальное. Фото она опубликовала в Instagram."Ох уж эти перемены", – написала певица. После развода рэпера Потапа с женой Ириной Горовой появилась информация о его романе с Каменских. Издание "КП" сообщило, что свадьбу Потап и Настя отменили из-за неудачного прыжка Каменских с парашютом.Балерина Анастасия Волочкова празднует День святого Валентина с женихом Михаилом Логиновым.Волочкова: Мои дорогие, а вы подготовились ко встрече Дня влюбленных? Мы – да!Российская балерина Анастасия Волочкова обнародовала фото поцелуя с новой пассией, Михаилом Логиновым. Фото она разместила в Instagram. Сегодня, 07:27

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.