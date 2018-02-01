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Дело Шкильнюк: Следующее заседание 28 февраля

Дело Шкильнюк: Следующее заседание 28 февраля

В Бендерах прошло очередное заседание суда по т.н. делу гражданки Ирины Шкильнюк.
Напомним, что она призналась в том, что сбила машине 15-летнюю воспитанницу интерната в Парканах, которая скончалась от полученных травм.
Это происшествие привлекло к себе особое внимание общественности в связи с тем, что 22-летняя Ирина Шкильнюк является невесткой заместителя генерального директора фирмы «Шериф».
Многие сопоставляют это с другим резонансным делом - решения суда города Тирасполя по делу пенсионерки Ольги Кругловой, которая была осуждена на два года лишения свободы Круглову за хулиганство – она дернула за волосы дубоссарску Ольгу Ивлеву, за то, что она ее фотографировала, несмотря на просьбы не делать этого.
Следующее судебное заседание состоится 28 февраля этого года.
  • Вчера, 12:05
  • DTV
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