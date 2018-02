play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Дело Шкильнюк: Следующее заседание 28 февраля Категория: Наши репортажи



В Бендерах прошло очередное заседание суда по т.н. делу гражданки Ирины Шкильнюк.

Напомним, что она призналась в том, что сбила машине 15-летнюю воспитанницу интерната в Парканах, которая скончалась от полученных травм.

Это происшествие привлекло к себе особое внимание общественности в связи с тем, что 22-летняя Ирина Шкильнюк является невесткой заместителя генерального директора фирмы «Шериф».

Многие сопоставляют это с другим резонансным делом - решения суда города Тирасполя по делу пенсионерки Ольги Кругловой, которая была осуждена на два года лишения свободы Круглову за хулиганство – она дернула за волосы дубоссарску Ольгу Ивлеву, за то, что она ее фотографировала, несмотря на просьбы не делать этого.

Следующее судебное заседание состоится 28 февраля этого года.

