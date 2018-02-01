Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе

Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе

История Михаила Фоменко почти не известна на родине, а ведь этого русского человека знает вся Австралия. Здесь, на самом диком и опасном континенте, где цивилизация до сих пор не продвинулась дальше нескольких мегаполисов, Фоменко прозвали «Русским Тарзаном» и «Великим Отшельником». Все потому, что шестьдесят лет назад Михаил решил не идти одной дорогой с цивилизованными людьми, а отправился вместо этого в самые труднодоступные и опасные регионы Австралии. Попробуйте представить себе такую жизнь. Полвека он охотился на крокодилов и львов голыми руками!


Какими судьбами
Генетика у Михаила Фоменко надо сказать знатная. Его матерью была грузинская княжна Елизавета Мачабели, а отцом — тяжеловес-чемпион Даниил Фоменко. С такой родословной можно не только Австралию — весь мир завоевать! В родной Грузии Михаил прожил только до трех лет, затем семья бежала от советской власти в Японию, а из Японии в Сидней. С этого и начинается история простого русского мужика, прозванного австралийцами «Русским Тарзаном».
Какими судьбами
Генетика у Михаила Фоменко надо сказать знатная. Его матерью была грузинская княжна Елизавета Мачабели, а отцом — тяжеловес-чемпион Даниил Фоменко. С такой родословной можно не только Австралию — весь мир завоевать! В родной Грузии Михаил прожил только до трех лет, затем семья бежала от советской власти в Японию, а из Японии в Сидней. С этого и начинается история простого русского мужика, прозванного австралийцами «Русским Тарзаном».

Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе
Проблемы в школе
Сестры Михаила очень быстро адаптировались к новому обществу. А вот мальчику было гораздо тяжелее: он попал в другую школу, где был единственным иностранцем. Учителя сразу обратили внимание на физически развитого юношу — Михаил прошел школьный отбор, потом отбор на первенство Сиднея и почти было попал на мельбурнскую Олимпиаду 1956 года.

Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе
Побег
Но и спорт не примирил Михаила с новой родиной. В 25 лет юноша неожиданно бросил все дела и просто уехал на север Австралии. Здесь он наладил контакты с аборигенами, охотился на крокодилов и даже львов. Такой свободы показалось Михаилу маловато: прожив три года с бушменами, он вырубил себе каноэ из цельного кедра и отправился в Новую Гвинею, ориентируясь только по звездам.


Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе
Возвращение блудного сына
Путешествие длиной в 600 километров чуть было не стоило Михаилу жизни. В 1959 году местные жители обнаружили истощенного мужчину в джунглях Новой Гвинеи. Из госпиталя связались с отцом, тот прилетел и забрал сына домой, откуда тот сбежал буквально через две недели.

Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе
Проблемы с законом
В 1964 году Михаила арестовали. Об этом позаботилась его мать, уставшая бояться за жизнь единственного сына. «Тарзану» вменили бродяжничество и непристойное поведение — тот имел обыкновение разгуливать в одной набедренной повязке. Затем беднягу передали в психиатрическую клинику, где долго «лечили» электрошоковой терапией.


Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе
На свободу с чистой совестью
Никакой электрошок не способен отбить у человека тяги к свободе. Михаил вышел из клиники, погулял пару дней по городу и вновь сбежал к дикарям. Только в 1988 году Русский Тарзан заглянет в Сидней на похороны матери.

Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе
Бушмен
Фоменко будто нарочно выбирал самые недоступные регионы Австралии. Его последнее убежище редко посещали даже бушмены — тот район буша кишит дикими зверями и очень опасен. Михаила спасала прирожденная сила и выносливость: Тарзан легко пробегал 30 километров за день, мог убить льва копьем и найти воду даже в пустыне.

Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе
Тарзан на покое
В 2012 году Фоменко отправился навестить свою сестру. По дороге отшельник подхватил вирусное заболевание и слег в больницу, откуда его уже не выпустили. С больничной койки Михаил отправился прямиком в дом престарелых. Сбежать Тарзан уже не пытается, но и общения с другими постояльцами не поддерживает. Да и о чем говорить настоящему мужчине с изнеженными городскими жителями?


  • Сегодня, 09:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...
  • Бендеры: Ходят слухи тут и там
  • Без решения суда?
  • Мы впереди планеты всей!
  • Стычка на границе с Приднестровьем
  • О ситуации в области распространения информации и медиа ...
  • Взгляд из Москвы: как обстоят дела в лечении онкозаболе ...

    • Moldova+

  • Бумеранг насилия
  • Один удар от мужа, другой — от общества
  • Онкология. В борьбе со страшной болезнью
  • Спасая одну жизнь - спасаем целый мир! В Приднестровье действует общественная организация по защите прав пациентов.
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно заберу свою маму.....
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Где деньги, Зин?! или Такая вот статистика...
  • Бендеры: Ходят слухи тут и там
  • Без решения суда?
  • Мы впереди планеты всей!
  • Стычка на границе с Приднестровьем
  • О ситуации в области распространения информации и медиа ...
  • Взгляд из Москвы: как обстоят дела в лечении онкозаболе ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх