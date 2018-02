play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе Категория: Интересное видео



История Михаила Фоменко почти не известна на родине, а ведь этого русского человека знает вся Австралия. Здесь, на самом диком и опасном континенте, где цивилизация до сих пор не продвинулась дальше нескольких мегаполисов, Фоменко прозвали «Русским Тарзаном» и «Великим Отшельником». Все потому, что шестьдесят лет назад Михаил решил не идти одной дорогой с цивилизованными людьми, а отправился вместо этого в самые труднодоступные и опасные регионы Австралии. Попробуйте представить себе такую жизнь. Полвека он охотился на крокодилов и львов голыми руками!





Какими судьбами

Генетика у Михаила Фоменко надо сказать знатная. Его матерью была грузинская княжна Елизавета Мачабели, а отцом — тяжеловес-чемпион Даниил Фоменко. С такой родословной можно не только Австралию — весь мир завоевать! В родной Грузии Михаил прожил только до трех лет, затем семья бежала от советской власти в Японию, а из Японии в Сидней. С этого и начинается история простого русского мужика, прозванного австралийцами «Русским Тарзаном».

Какими судьбами

Генетика у Михаила Фоменко надо сказать знатная. Его матерью была грузинская княжна Елизавета Мачабели, а отцом — тяжеловес-чемпион Даниил Фоменко. С такой родословной можно не только Австралию — весь мир завоевать! В родной Грузии Михаил прожил только до трех лет, затем семья бежала от советской власти в Японию, а из Японии в Сидней. С этого и начинается история простого русского мужика, прозванного австралийцами «Русским Тарзаном».





Проблемы в школе

Сестры Михаила очень быстро адаптировались к новому обществу. А вот мальчику было гораздо тяжелее: он попал в другую школу, где был единственным иностранцем. Учителя сразу обратили внимание на физически развитого юношу — Михаил прошел школьный отбор, потом отбор на первенство Сиднея и почти было попал на мельбурнскую Олимпиаду 1956 года.





Побег

Но и спорт не примирил Михаила с новой родиной. В 25 лет юноша неожиданно бросил все дела и просто уехал на север Австралии. Здесь он наладил контакты с аборигенами, охотился на крокодилов и даже львов. Такой свободы показалось Михаилу маловато: прожив три года с бушменами, он вырубил себе каноэ из цельного кедра и отправился в Новую Гвинею, ориентируясь только по звездам.







Возвращение блудного сына

Путешествие длиной в 600 километров чуть было не стоило Михаилу жизни. В 1959 году местные жители обнаружили истощенного мужчину в джунглях Новой Гвинеи. Из госпиталя связались с отцом, тот прилетел и забрал сына домой, откуда тот сбежал буквально через две недели.





Проблемы с законом

В 1964 году Михаила арестовали. Об этом позаботилась его мать, уставшая бояться за жизнь единственного сына. «Тарзану» вменили бродяжничество и непристойное поведение — тот имел обыкновение разгуливать в одной набедренной повязке. Затем беднягу передали в психиатрическую клинику, где долго «лечили» электрошоковой терапией.







На свободу с чистой совестью

Никакой электрошок не способен отбить у человека тяги к свободе. Михаил вышел из клиники, погулял пару дней по городу и вновь сбежал к дикарям. Только в 1988 году Русский Тарзан заглянет в Сидней на похороны матери.





Бушмен

Фоменко будто нарочно выбирал самые недоступные регионы Австралии. Его последнее убежище редко посещали даже бушмены — тот район буша кишит дикими зверями и очень опасен. Михаила спасала прирожденная сила и выносливость: Тарзан легко пробегал 30 километров за день, мог убить льва копьем и найти воду даже в пустыне.





Тарзан на покое

В 2012 году Фоменко отправился навестить свою сестру. По дороге отшельник подхватил вирусное заболевание и слег в больницу, откуда его уже не выпустили. С больничной койки Михаил отправился прямиком в дом престарелых. Сбежать Тарзан уже не пытается, но и общения с другими постояльцами не поддерживает. Да и о чем говорить настоящему мужчине с изнеженными городскими жителями?





Генетика у Михаила Фоменко надо сказать знатная. Его матерью была грузинская княжна Елизавета Мачабели, а отцом — тяжеловес-чемпион Даниил Фоменко. С такой родословной можно не только Австралию — весь мир завоевать! В родной Грузии Михаил прожил только до трех лет, затем семья бежала от советской власти в Японию, а из Японии в Сидней. С этого и начинается история простого русского мужика, прозванного австралийцами «Русским Тарзаном».Какими судьбамиГенетика у Михаила Фоменко надо сказать знатная. Его матерью была грузинская княжна Елизавета Мачабели, а отцом — тяжеловес-чемпион Даниил Фоменко. С такой родословной можно не только Австралию — весь мир завоевать! В родной Грузии Михаил прожил только до трех лет, затем семья бежала от советской власти в Японию, а из Японии в Сидней. С этого и начинается история простого русского мужика, прозванного австралийцами «Русским Тарзаном».Сестры Михаила очень быстро адаптировались к новому обществу. А вот мальчику было гораздо тяжелее: он попал в другую школу, где был единственным иностранцем. Учителя сразу обратили внимание на физически развитого юношу — Михаил прошел школьный отбор, потом отбор на первенство Сиднея и почти было попал на мельбурнскую Олимпиаду 1956 года.Но и спорт не примирил Михаила с новой родиной. В 25 лет юноша неожиданно бросил все дела и просто уехал на север Австралии. Здесь он наладил контакты с аборигенами, охотился на крокодилов и даже львов. Такой свободы показалось Михаилу маловато: прожив три года с бушменами, он вырубил себе каноэ из цельного кедра и отправился в Новую Гвинею, ориентируясь только по звездам.Путешествие длиной в 600 километров чуть было не стоило Михаилу жизни. В 1959 году местные жители обнаружили истощенного мужчину в джунглях Новой Гвинеи. Из госпиталя связались с отцом, тот прилетел и забрал сына домой, откуда тот сбежал буквально через две недели.В 1964 году Михаила арестовали. Об этом позаботилась его мать, уставшая бояться за жизнь единственного сына. «Тарзану» вменили бродяжничество и непристойное поведение — тот имел обыкновение разгуливать в одной набедренной повязке. Затем беднягу передали в психиатрическую клинику, где долго «лечили» электрошоковой терапией.Никакой электрошок не способен отбить у человека тяги к свободе. Михаил вышел из клиники, погулял пару дней по городу и вновь сбежал к дикарям. Только в 1988 году Русский Тарзан заглянет в Сидней на похороны матери.Фоменко будто нарочно выбирал самые недоступные регионы Австралии. Его последнее убежище редко посещали даже бушмены — тот район буша кишит дикими зверями и очень опасен. Михаила спасала прирожденная сила и выносливость: Тарзан легко пробегал 30 километров за день, мог убить льва копьем и найти воду даже в пустыне.В 2012 году Фоменко отправился навестить свою сестру. По дороге отшельник подхватил вирусное заболевание и слег в больницу, откуда его уже не выпустили. С больничной койки Михаил отправился прямиком в дом престарелых. Сбежать Тарзан уже не пытается, но и общения с другими постояльцами не поддерживает. Да и о чем говорить настоящему мужчине с изнеженными городскими жителями? Сегодня, 09:46

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.