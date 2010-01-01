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Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Земцова


В ютьюбе появилось интервью экс-председателя КГБ ПМР Николая Земцова, который рассказывает о ситуации в Приднестровье, о том за что его задержали и осудили, а также многое другое.
Человек, который возглавлял спецслужбу во времена президента Евгения Шевчука, раньше имел доступ ко многим источникам информации, обвиняет ряд некоторых нынешних руководителей. Насколько его обвинения доказательны? Ведь если это было настолько серьезно, то почему в то время правоохранительные органы и в т.ч. КГБ не предприняли необходимых действий?
"Днестр ТВ" предлагает свою площадку для тех, кто хочет внести ясность по следам этого интервью или опровергнуть сказанное.
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
  • Просмотров: 759
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