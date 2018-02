play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Рекомендуем к просмотру: БесогонTV «Письмо товарищу Сталину» Категория: Интересное видео



В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, почему было отозвано прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина». Где грань между гротеском, черной комедией и издевательством над историей? Сегодня, 11:29

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.