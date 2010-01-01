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Рекомендуем к просмотру: БесогонTV «Письмо товарищу Сталину»
В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, почему было отозвано прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина». Где грань между гротеском, черной комедией и издевательством над историей?
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