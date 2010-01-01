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Как развить молодежное предпринимательство в Приднестровье? - Круглый стол в Тирасполе
На площадке Факультета общественных наук ПГУ прошел круглый стол на тему «Молодежное предпринимательство: современный опыт и тенденции развития» . Организатором выступил Институт социально-политических исследований и регионального развития. Среди целей круглого стола - приобщение молодых людей к идее открытия собственного дела в Приднестровье, расширение их представлений о специфике бизнеса как сферы деятельности и образа жизни.
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