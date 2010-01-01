



Наша землячка, уроженка села Парканы, ставшая известной год назад, после того, как она заняла 3 место в израильском телешоу "X-фактор".

Сегодня она в Кишиневе участвует в отборочном турнире, по итогам которого победитель будет представлять Молдову на "Евровидении 2018".

Поддержим земляков!