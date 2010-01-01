|
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
0
Знакомьтесь: Анна Тимофей. Приднестровцы штурмуют европейский музыкальный Олимп
Наша землячка, уроженка села Парканы, ставшая известной год назад, после того, как она заняла 3 место в израильском телешоу "X-фактор".
Сегодня она в Кишиневе участвует в отборочном турнире, по итогам которого победитель будет представлять Молдову на "Евровидении 2018".
Поддержим земляков!
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки