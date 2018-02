play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Знакомьтесь: Анна Тимофей. Приднестровцы штурмуют европейский музыкальный Олимп Категория: Наши репортажи



Наша землячка, уроженка села Парканы, ставшая известной год назад, после того, как она заняла 3 место в израильском телешоу "X-фактор".

Сегодня она в Кишиневе участвует в отборочном турнире, по итогам которого победитель будет представлять Молдову на "Евровидении 2018".

Поддержим земляков! Вчера, 21:09

DTV

Просмотров: 66

Комментариев: 0





