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Филипп Киркоров приедет в Кишинев, чтобы поддержать приднестровскую группу DoReDoS
Популярный российский певец Филипп Киркоров посетит в субботу Кишинев, где посетит финал национального отбора исполнителя, который выступит от Молдовы в конкурсе "Евровидение-2018".
По сообщениям приднестровских СМИ, он приедет "поболеть" за молдавскую группу DoReDoS, которая исполнит песню My lucky day. Ее написал Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом.
"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.
В январе появилось видео, где Филипп Киркоров гоняет с детьми на кабриолете по Майами под песню группы DoReDoS
Представитель Молдовы выступит на Евровидении 10 мая, во втором полуфинале. В этом году конкурс проводится в португальском Лиссабоне.
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