Популярный российский певец Филипп Киркоров посетит в субботу Кишинев, где посетит финал национального отбора исполнителя, который выступит от Молдовы в конкурсе "Евровидение-2018".

По сообщениям приднестровских СМИ, он приедет "поболеть" за молдавскую группу DoReDoS, которая исполнит песню My lucky day. Ее написал Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.

В январе появилось видео, где Филипп Киркоров гоняет с детьми на кабриолете по Майами под песню группы DoReDoS



Представитель Молдовы выступит на Евровидении 10 мая, во втором полуфинале. В этом году конкурс проводится в португальском Лиссабоне. Сегодня, 08:12

