Анонс репортажа! Николай Бучацкий: ...Если болтовня останется болтовней, то серьезные люди сюда не приедут Категория: Наши репортажи



Журналисты задавали вопросы на пресс-конференции "Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра" - планы на 2018г. Организатор - Управление ООН по правам человека в Молдове. Предлагаем вашему вниманию фрагмент вопрос-выступление Николая Бучацкого. В ближайшее время выйдет полный репортаж этого мероприятия. Вчера, 15:57

