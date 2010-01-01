|
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
0
Анонс репортажа! Николай Бучацкий: ...Если болтовня останется болтовней, то серьезные люди сюда не приедут
Журналисты задавали вопросы на пресс-конференции "Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра" - планы на 2018г. Организатор - Управление ООН по правам человека в Молдове. Предлагаем вашему вниманию фрагмент вопрос-выступление Николая Бучацкого. В ближайшее время выйдет полный репортаж этого мероприятия.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки