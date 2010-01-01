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Анонс репортажа! Николай Бучацкий: ...Если болтовня останется болтовней, то серьезные люди сюда не приедут



Журналисты задавали вопросы на пресс-конференции "Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра" - планы на 2018г. Организатор - Управление ООН по правам человека в Молдове. Предлагаем вашему вниманию фрагмент вопрос-выступление Николая Бучацкого. В ближайшее время выйдет полный репортаж этого мероприятия.
  • Вчера, 15:57
  • DTV
  • Просмотров: 246
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