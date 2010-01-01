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Литобъединение "Горизонт": говорили о юморе и сатире и не только
В бендерском литературном объединении "Горизонт" говорили о юморе и сатире. И не только говорили, но и слушали произведения бендерских авторов.
На этот раз в заседании решили поучаствовать по своей инициативе учащиеся из 2 школы. Один из школьников прочитал свое произведение.
Литераторы обсудили возможность выпуска нового сборника, обсудили ряд произведений.
Следующая встреча будет тематической - она посвящается весне и любви.
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