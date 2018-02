play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Литобъединение "Горизонт": говорили о юморе и сатире и не только Категория: Наши репортажи



В бендерском литературном объединении "Горизонт" говорили о юморе и сатире. И не только говорили, но и слушали произведения бендерских авторов.

На этот раз в заседании решили поучаствовать по своей инициативе учащиеся из 2 школы. Один из школьников прочитал свое произведение.

Литераторы обсудили возможность выпуска нового сборника, обсудили ряд произведений.

Следующая встреча будет тематической - она посвящается весне и любви. Сегодня, 07:23

