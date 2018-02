play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Знаете ли вы? Категория: Новости дня



В 20-х числах февраля 1848 года в свет вышел «Манифест Коммунистической партии». В литературе приводились разные точные даты его, но в наше время вроде как установлено, что «Манифест» был напечатан 21 февраля. Между прочим, это произведение, объявленное «сказкой о призраке», получило вполне официальное международное признание: в очередной раз следует напомнить, что в 2013 году «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал» по предложению Германии и Нидерландов были включены в Реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира». В мотивировке было указано: «“Манифест Коммунистической партии” и “Капитал” являются двумя из наиболее важных публикаций XIX века, [и они] весьма влиятельны и по сей день».



«Манифест» и сегодня читают, причём начавшийся в 2008 году мировой экономический и политический кризис заметно поднял к нему, как и к «Капиталу», читательский интерес – это выразилось в увеличении в ряде стран продаж этих двух книг. В 2016 году онлайн-портал Open Syllabus Project в результате проведённого исследования поместил «Манифест» на четвёртое место в рейтинге книг, изучаемых в университетах США, опередив какую-то из «Этик» Аристотеля, «Государя» Никколо Макиавелли и «Левиафана» Томаса Гоббса. Причём в штатах Вашингтон, Висконсин, Нью-Джерси, Нью-Гемпшир и Индиана он занял вообще первое место. Сегодня, 06:23

