0 Молдова входит в пятерку стран, откуда на ПМЖ переселяются в Санкт-Петербург Категория: Новости дня

Молдова вошла в пятерку стран по количеству мигрантов, которые прибыли на постоянное жительство в Санкт-Петербург из стран СНГ в 2017 году. Об этом сообщил Петростат по итогам анализа данных прошлого года.

В 2017 году в Петербург прибыло из Киргизии 10 140 человек, убыло в эту страну 1634 человека. Таким образом, миграционный прирост с этой страной составил 8506 человек, передает moldovanews.md

На втором месте по показателю миграционного прироста в Петербурге — Белоруссия (2291 человек), на третьем — Армения (2173), на четвертом — Украина (1414), замыкает пятерку Молдова (909 человек).

В целом в 2017 году в Санкт-Петербург из стран СНГ прибыло 32 186 человек, убыло в эти страны — 14 429 человек. Миграционный прирост составил 17 757 человек. Это более чем в 10 раз выше аналогичного показателя за 2016 год (1715 человек).

Миграционный баланс со странами, не входящими в СНГ, для Северной столицы оказался в прошлом году отрицательным: из города уехало в дальнее зарубежье на 188 человек больше, чем приехало в него из этих стран.

Внутрироссийский миграционный прирост населения Санкт-Петербурга в 2017 году составил 46 977 человек.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 января 2018 года составила 5 млн 352 тыс. 100 человек, увеличившись за год на 70,5 тыс. человек, или на 1,3%.



Естественный прирост населения в прошлом году уменьшился на 5453 человека по сравнению с 2016 годом. Таким образом, 92% общего прироста населения Петербургу дала миграция. Молдова вошла в пятерку стран по количеству мигрантов, которые прибыли на постоянное жительство в Санкт-Петербург из стран СНГ в 2017 году. Об этом сообщил Петростат по итогам анализа данных прошлого года.В 2017 году в Петербург прибыло из Киргизии 10 140 человек, убыло в эту страну 1634 человека. Таким образом, миграционный прирост с этой страной составил 8506 человек, передает moldovanews.mdНа втором месте по показателю миграционного прироста в Петербурге — Белоруссия (2291 человек), на третьем — Армения (2173), на четвертом — Украина (1414), замыкает пятерку Молдова (909 человек).В целом в 2017 году в Санкт-Петербург из стран СНГ прибыло 32 186 человек, убыло в эти страны — 14 429 человек. Миграционный прирост составил 17 757 человек. Это более чем в 10 раз выше аналогичного показателя за 2016 год (1715 человек).Миграционный баланс со странами, не входящими в СНГ, для Северной столицы оказался в прошлом году отрицательным: из города уехало в дальнее зарубежье на 188 человек больше, чем приехало в него из этих стран.Внутрироссийский миграционный прирост населения Санкт-Петербурга в 2017 году составил 46 977 человек.Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 января 2018 года составила 5 млн 352 тыс. 100 человек, увеличившись за год на 70,5 тыс. человек, или на 1,3%.Естественный прирост населения в прошлом году уменьшился на 5453 человека по сравнению с 2016 годом. Таким образом, 92% общего прироста населения Петербургу дала миграция. Сегодня, 09:33

DTV

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