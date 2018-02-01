Dnestr.TV

 
0

Молдова входит в пятерку стран, откуда на ПМЖ переселяются в Санкт-Петербург

Молдова входит в пятерку стран, откуда на ПМЖ переселяются в Санкт-Петербург
Молдова вошла в пятерку стран по количеству мигрантов, которые прибыли на постоянное жительство в Санкт-Петербург из стран СНГ в 2017 году. Об этом сообщил Петростат по итогам анализа данных прошлого года.
В 2017 году в Петербург прибыло из Киргизии 10 140 человек, убыло в эту страну 1634 человека. Таким образом, миграционный прирост с этой страной составил 8506 человек, передает moldovanews.md
На втором месте по показателю миграционного прироста в Петербурге — Белоруссия (2291 человек), на третьем — Армения (2173), на четвертом — Украина (1414), замыкает пятерку Молдова (909 человек).
В целом в 2017 году в Санкт-Петербург из стран СНГ прибыло 32 186 человек, убыло в эти страны — 14 429 человек. Миграционный прирост составил 17 757 человек. Это более чем в 10 раз выше аналогичного показателя за 2016 год (1715 человек).
Миграционный баланс со странами, не входящими в СНГ, для Северной столицы оказался в прошлом году отрицательным: из города уехало в дальнее зарубежье на 188 человек больше, чем приехало в него из этих стран.
Внутрироссийский миграционный прирост населения Санкт-Петербурга в 2017 году составил 46 977 человек.
Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 января 2018 года составила 5 млн 352 тыс. 100 человек, увеличившись за год на 70,5 тыс. человек, или на 1,3%.

Естественный прирост населения в прошлом году уменьшился на 5453 человека по сравнению с 2016 годом. Таким образом, 92% общего прироста населения Петербургу дала миграция.
  • Сегодня, 09:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Без решения суда?
  • Стычка на границе с Приднестровьем
  • Дело Шкильнюк: Следующее заседание 28 февраля
  • Взгляд из Москвы: как обстоят дела в лечении онкозаболе ...
  • Прощай газета "Профсоюзные вести"!
  • Бендерский стрелок молчит...

    • Moldova+

  • Бумеранг насилия
  • Один удар от мужа, другой — от общества
  • Онкология. В борьбе со страшной болезнью
  • Спасая одну жизнь - спасаем целый мир! В Приднестровье действует общественная организация по защите прав пациентов.
  • Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно заберу свою маму.....
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
  • Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Без решения суда?
  • Стычка на границе с Приднестровьем
  • Дело Шкильнюк: Следующее заседание 28 февраля
  • Взгляд из Москвы: как обстоят дела в лечении онкозаболе ...
  • Прощай газета "Профсоюзные вести"!
  • Бендерский стрелок молчит...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна