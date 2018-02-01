0 Тревожная ситуация в Приднестровье: 31 ДТП за выходные Категория: Новости дня



Осадки, выпавшие за эти дни, повысили риск дорожно-транспортных происшествий.

В одной из случившихся аварий пожилой велосипедист скончался. Остальные участники ДТП ограничились мелкими травмами.

Так, в Дубоссарах автомобиль “ВАЗ 2106” сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам 54-летнего виновника ДТП, его ослепило фарами встречной машины. К счастью, “Жигули” ехала на невысокой скорости, и потерпевшая отделалась несколькими ссадинами.

Осадки, выпавшие за эти дни, повысили риск дорожно-транспортных происшествий. Так, на скользкой дороге опрокинулись пять автомобилей, а семеро водителей не справились с управлением и врезались в препятствие.

Так, 33-летняя бендерчанка, управляя микроавтобусом марки Volkswagen, выбрала небезопасную скорость и, не справившись с управлением, врезалась в дерево. Женщина получила ушиб головы, а рядом сидевший подросток, не получил ранений.

Идентичный случай произошёл с водителем пассажирского автобуса Mercedes, выполнявшего рейс Дубоссары – Дубово. Не справившись с управлением, мужчина за рулём, въехал в пристройку. Ни водитель, ни двое пассажиров не пострадали.

Кроме этого, на автодороге Тирасполь-Кицканы не справился с управлением 24-летний водитель автомобиля Nissan и, заехав на обочину, перевернулся. При осмотре транспортного средства, полиция обнаружила, что на задних колёсах установлена летняя резина, изношенная на 60%.







В связи с погодными условиями ГАИ советуют водителям быть очень осторожными: воздержаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию. Кроме этого, ГАИ напоминает, что остаточная глубина протектора должна быть не меньше 4 мм для необходимого сцепления с дорожным покрытием во время гололёда. Осадки, выпавшие за эти дни, повысили риск дорожно-транспортных происшествий.В одной из случившихся аварий пожилой велосипедист скончался. Остальные участники ДТП ограничились мелкими травмами.Так, в Дубоссарах автомобиль “ВАЗ 2106” сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.По словам 54-летнего виновника ДТП, его ослепило фарами встречной машины. К счастью, “Жигули” ехала на невысокой скорости, и потерпевшая отделалась несколькими ссадинами.Осадки, выпавшие за эти дни, повысили риск дорожно-транспортных происшествий. Так, на скользкой дороге опрокинулись пять автомобилей, а семеро водителей не справились с управлением и врезались в препятствие.Так, 33-летняя бендерчанка, управляя микроавтобусом марки Volkswagen, выбрала небезопасную скорость и, не справившись с управлением, врезалась в дерево. Женщина получила ушиб головы, а рядом сидевший подросток, не получил ранений.Идентичный случай произошёл с водителем пассажирского автобуса Mercedes, выполнявшего рейс Дубоссары – Дубово. Не справившись с управлением, мужчина за рулём, въехал в пристройку. Ни водитель, ни двое пассажиров не пострадали.Кроме этого, на автодороге Тирасполь-Кицканы не справился с управлением 24-летний водитель автомобиля Nissan и, заехав на обочину, перевернулся. При осмотре транспортного средства, полиция обнаружила, что на задних колёсах установлена летняя резина, изношенная на 60%.В связи с погодными условиями ГАИ советуют водителям быть очень осторожными: воздержаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию. Кроме этого, ГАИ напоминает, что остаточная глубина протектора должна быть не меньше 4 мм для необходимого сцепления с дорожным покрытием во время гололёда. Сегодня, 09:45

DTV

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